Poder local para el Oberá en Rock

Una vez más, el Oberá en Rock expone lo más picante del rock duro misionero. Mañana, en Glam Disco de Oberá, acompañan a ASSPERA Insánima (Iguazú), Leviatan y Metalúrgica, ambas de Posadas.

Todos hablan de ASSPERA y de su poder de hard rock en clave de ironía. Sus letras hacen culto a su nombre, son ásperas y están en las antípodas de la corrección política. Así, se llevan cargados a los políticos y la sociedad careta en medio de un poder total del heavy y el hard rock. Pero hay mucho más.

Las puertas se abrirán a las 21 Hs. con una previa rockera en el bar de la disco. Allí los asistentes podrán ir gastando sus morlacos en la Feria de Rock, con discos y Accesorios de la mano de los amigos Overkill (Virasoro) y HellRaiser (Paraguay). Las entradas están a $300 y se mantendrán a ese precio incluso en puerta. También habrá sorteos durante toda la noche.

A continuación, una breve intro de las bandas locales que desatarán la noche.

Insánima, de Puerto Iguazú, (en realidad, mitad Libertad, mitad Iguazú) es una banda de sonido metálico y contundente que se anima a los temas propios, Una propuesta de rock bien pesado, que suena poderosísimo, apuestan muy fuerte a mostrar sus propias creaciones, promociona su primer CD que fue grabado en Foz do Iguazú, en Magnum Studio, en Julio de 2016; viene tocando bastante en vivo, habiéndose presentado ya en varias ciudades de toda la provincia, visitando incluso países vecinos; por ejemplo, en Riff Bar de Puerto Iguazú, en el festival Rock Sin Fronteras en Foz (Brasil) , Ballinas Bar en Foz (Brasil), Teatro Barracao, en Foz (Brasil), Señor Bandeja en Posadas, además de Puerto Esperanza , Puerto Libertad , Puerto Iguazú, entre otros; influenciadas por bandas como Megadeth, Slipknot, Pantera, etc.

Conformada por Gabriel “Massa” Sanchez en guitarra eléctrica (Iguazú), en la voz Martín López Leiton (Iguazú), Enrique Aquino en bajo (Libertad), y batería Mateo Aquino (Esperanza).

Facebook: Insanima Rock

Soundcloud; https://soundcloud.com/insanima

Leviatan es una banda que se inicia a finales del año 2012 como una idea original formada por los primos Mauricio Perucchi (guitarra) y Gabriel Maximowicz (batería). Lo que buscábamos era formar una banda de Hard Rock al mejor estilo Motorhead, Judas Priest, Black Sabbath entre otros.

Durante los dos primeros años hubo muchas variaciones en la formación, con muy buenos músicos como el señor Diego García (quien compuso algunas de las letras de la banda), Tongas Ortellado, Diego Dávalos y Jorge Vargas. Luego de los dos primeros años, pasamos a tener la formación de hoy en dìa, que se encuentra vigente desde ya casi cinco años, compuesta por Mauricio Perucchi (Guitarra y Voz), Gabriel Maximowicz (Baterìa), Javier Nacke (Bajo y Coros).

En cuanto al nombre de la banda, no hacen alusiones al demonio ni nada satánico. Por el contrario, el nombre fue elegido porque representa la gran bestia del Rock and Roll que llevamos dentro de cada uno de los integrantes de la banda. Las composiciones y los temas son armados conjuntamente entre los tres. Lo que consideramos destacado de la banda es que los temas propios que hacemos van desde un rock and roll hasta un heavy un poco más pesado, en las cuales se puede apreciar una gran variedad de estilos diferentes. En cuanto las letras, hay desde criticas sociales, historias locales, y rock and roll en general.

Metalúrgica es una banda posadeña de Thrash Metal, y sus primeros ensayos comenzaron en noviembre del año 2012 con Gustavo Coll en el bajo, Pablo Segovia en la bata y Fabián “Topo” Ydalgo en guitarra y voz. En 2015, se incorpora a la batería Jorge “Kokó” Holabachuk, y más tarde Maxi Espachuk entra a tocar la primera guitarra. Han tocado en varios escenarios de la provincia, Formosa y también en el vecino país de Paraguay, donde han participado en varias ocasiones con gran aceptación. En febrero de 2016, presentan su primer disco, titulado “Venciendo al miedo”, el cual presenta ocho temas de poderoso Thrash Metal.

Miembros:

Fabían “Topo” Ydalgo – Guitarra y Voz

Gustavo Coll – Bajo

Maxi Espachuk – Primera Guitarra

Jorge “Kokó Holabachuk – Batería