Biografía de Abel Pintos ampliada

Dos días después de resultar el artista más nominado a los Premios Gardel 2017, postulado en 7 categorías (Álbum del año, Canción, Producción, Ingeniería de grabación, Artista masculino pop, Portada y Video), Abel partió hacia España para iniciar una serie actividades promocionales -de cara al reciente lanzamiento de ¨11” en ese país- y encuentros con artistas locales., los cuales finalizaron con dos presentaciones propias en el Teatro Apolo de Madrid y en la Sala Barts de Barcelona, los días 23 y 24 de mayo. Ambos conciertos tuvieron gran suceso y amplia convocatoria ya que nuevos seguidores van descubriendo en Abel un talento que varios artistas españoles han venido invitando a sus conciertos y grabaciones en España, entre ellos: India Martinez, Leiva, Diego Cantero, Rozalen; Alejandro Sanz, Dany Martin; Rosana y Malú.

Y conjuntamente con Malú, estrenaron hace muy poco el single “Oncemil” en Argentina cuyo video ya superó largamente el 1.000.0000 de visitas en su canal de vevo/youtube, Abel Pintos. Fue un encuentro artístico en el que apostaron desde el comienzo al éxito de la dupla entre ambos.

“Poder encontrarme con Malú en esta canción es muy emocionante para mí porque siento una admiración profunda por ella y porque ha sido muy generosa y encantadora conmigo. Nos divertimos y disfrutamos mucho cantando juntos y estamos felices de compartir eso con todos”, cuenta Pintos.

“Abel es una de esas personas con las que te encuentras, y sólo hace falta un segundo para que comience un viaje maravilloso”, cuenta Malú.

Hoy, apenas llegado al país, comienza a preparar la gira presentación de “11” por el interior de nuestro país, incluyendo además a Chile; Uruguay, Bolivia y Paraguay. Para el denominado TOUR 11, ya se dieron a conocer las fechas de AGOSTO, y próximamente –por los medios habituales- se comunicarán las siguientes etapas de la gira.

Los conciertos del TOUR 11, serán la presentación oficial del álbum, pero tendrán lugar también las canciones del repertorio que el público de Argentina espera siempre en sus shows.

RESEÑA BIOGRAFICA –

21 Años con la Música

11 álbumes editados.

“11” Platino (2016) “Único” Doble Platino (2015), “Abel” Diamante (2013) y “Sueño Dorado” Quíntuple Platino (2012)

13 Premios Gardel, incluyendo 2 Gardel de Oro

15 estadios Luna Park entre 2013 y 2015

21 funciones consecutivas agotadas en el Teatro Opera de Buenos Aires en 2015

25.000 en una noche en el Estadio Único de la ciudad de La Plata.

1 estadio Luna Park y 11 Teatros Opera soldout en Octubre y Noviembre 2016

#1 en iTunes, Spotify y Deezer con su single “Cómo Te Extraño”

Artista argentino más escuchado de Spotify en 2014

2 Gaviotas de Plata en Viña del Mar 2004

Millones de views en Vevo.

Abel Pintos es sin duda uno de los artistas más importantes de la escena musical argentina en la actualidad.

Los inicios de su carrera se desarrollaron en el ámbito del folklore local. Durante el transcurso de la 38º edición del Festival de Cosquín(el festival de folklore más importante de Argentina) Abel tuvo la posibilidad de presentarse tres veces en el escenario mayor a la edad de tan sólo 13 años.Larespuesta de la gente fue excelente, a tal punto que fue invitado por los organizadores del festival a participar nuevamente y recibió la “Mención especial” otorgada por la Comisión de Folklore y el Cosquín de Oro 1998, entregado por SADAIC a los artistas noveles.

Su primer disco se editó en 1998 y se tituló “Para cantar he nacido”.

Al año siguiente, salió el segundo: “Todos los días un poco” (1999).

Durante el verano de 2000 se presentó en los festivales populares más importantes del interior del país, incluyendo Cosquín 2000 y el Festival de Jesús María, también en la Provincia de Córdoba. En febrero de 2004 tuvo una brillante presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar (el evento más importante de la música en Chile), participando de la Competencia Folclórica con la canción “Bailando con tu sombra (Alelí)”, compuesta por Víctor Heredia, obteniendo dos Gaviotas de Plata, el máximo reconocimiento que otorga el certamen, una por la Canción Ganadora y otra por Mejor Intérprete. Estos eventos fueron el cimiento de la sólida carrera que Abel ha construido hasta la actualidad.

En 2001 editó su tercer disco: “Cosas del Corazón”. Luego vinieron: “Sentidos” (2004) disco con el que comienza su faceta de compositor, “Reflejo Real” (2005) y “La Llave” (2007) álbum donde muestra un gran crecimiento musical logrando que el tema “La Llave” se vuelva un éxito en cada rincón del país. Con este disco obtiene su primer Premio Gardel a la Música Argentina, como Mejor Álbum Folklore Alternativo.

En 2008 después de una inolvidable participación en Festival de Folklore más importante de la Argentina, obtiene el Premio Consagración Cosquin 2008.

En 2010 llega “Reevolución”, con el que comienza a incursionar en el género Pop donde se destaca actualmente, pero con fuerte presencia de la música de raíz, por lo que obtiene el Premio Gardel como Mejor Álbum Artista Masculino de Folklore

Su primer CD/DVD “Sueño dorado” (2012) fue concebido para celebrar sus 15 años de carrera con versiones de sus más grandes temas recreados en vivo en el marco natural de la Ciudad Sagrada de los Indios Quilmes, ubicada en la Provincia de Tucumán (Argentina). Con “Sueño Dorado” ganó 4 Premios Gardel a “Mejor Álbum Artista Masculino Pop”, “Canción del Año”, “Álbum del año” y su primer Gardel de Oro. Adicionalmente alcanzó el galardón de Quíntuple Platino por las ventas de este CD/DVD y realizó una extensa gira de más de 140 shows, incluyendo 5 fechas sold-out en el mítico estadio porteño Luna Park y 7 shows en el Teatro Opera de Buenos Aries.

“Abel”, editado en 2013, se mantuvo dos años entre los primeros puestos de ventas de Argentina, alcanzando el galardón de Disco de Diamante en 2015. Con este álbum obtuvo 5 Premios Gardel en los rubros:“Mejor Álbum Artista Masculino Pop”, “Producción del Año”, “Canción del Año” por el tema “Aquí te espero” y “Álbum del año”. Abel coronó su noche triunfal llevándose además el Gardel de Oro por segundo año consecutivo.

En mayo de 2014 Abel cantó ante 42.000 personas durante 7 mágicas noches en el estadio Luna Park y cerró el año con un espectacular concierto ante más de 25 mil personas en el estadio único de la ciudad de La Plata, Buenos Aires.

En septiembre de 2015, después de girar por toda Argentina, Abel realizó su tercer gira por España –las dos primeras habían sido el año anterior-, en donde brindó conciertos en diferentes ciudades y cantó como invitado especial del gran artista Joan Manuel Serrat, donde fue aclamado a sala llena durante dos noches en el Palacio de los Deportes de Madrid.

El registro en vivo del concierto en el Estadio Único de La Plata, filmado en la más alta calidad, es su más reciente álbum “Único”, editado en 2015, en formato CD, DVD y CD+DVD, y lanzado en una histórica jornada en la que Abel recibió durante once horas a los afortunados ganadores de un sorteo realizado en la preventa del disco.

El cd contiene 15 canciones, todas versiones en vivo de los temas más exitosos de su carrera como “No me olvides”, “La Llave”, “Sueño Dorado”, “De Solo Vivir” y “Aventura”, entre otros y además incluye como bonustrack “Juntos”, tema inédito compuesto por el propio Abel. El DVD contiene 29 temas y un documental con imágenes exclusivas de sus días de gira.

El mismo día de su lanzamiento, “Único” ya era Disco de Platino y se ubicaba #1 en plataformas digitales y disquerías de todo el país. Un mes después se convertía en Disco de Doble Platino en Argentina.

La salida de este álbum fue el comienzo de los festejos con los que Abel celebró sus 20 años con la música. Lo siguiente fue una serie record de conciertos en el Teatro Opera de Buenos Aires: 21 shows con entradas agotadas.

En marzo de 2016 Abel colmó 3 estadios Luna Park coronando esta serie de festejos, para luego irse a Londres y Madrid a grabar su nuevo álbum de estudio.

Estando en Europa recibió la noticia de las 3 nominaciones de “Único” a los Premios Gardel, máximo galardón de la música argentina, que Abel ya obtuvo en 13 oportunidades, incluyendo 2 Gardel de Oro.

El 7 de Octubre de 2016 editó su nuevo disco “11”, que ya es Disco de Platino en Argentina y en 2017 será editado en México, España y Colombia.

A su regreso de España presentó “11” con una función en el Estadio Luna Park y “11” funciones en el Teatro Opera de Buenos Aires, con localidades agotadas horas después de ponerse a la venta.

Joven, talentoso, compositor, dueño una voz privilegiada y de una humildad única, Abel ya lleva 21 años con la música y mantiene el espíritu del sueño del primer día.

