TORRES DENUNCÍO LA PROMOCIÓN DE PÁGINA CLANDESTINA DURANTE EL DESARROLLO DEL TC EN POSADAS

Mie ntras continúa sin resolverse el bloqueo a www.misionbet.com.ar, en los espacios publicitarios de la Televisión Pública Argentina emitidos el domingo durante el desarrollo del Turismo Carretera (TC), se promocionó la copa y las actividades que la web de apuestas www.miljugadas.com planificó para la jornada, lo que motivó una nueva denuncia pública por parte del IPLyC SE contra Lotería Nacional, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y el fiscal Martín Lapadú. También que se formulará una presentación ante la Fiscalía de Instrucción N°1 de Posadas, a cargo de Amalia Spinatto.

El presidente del Directorio del Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLyC SE), Eduardo Torres, dijo esta mañana durante una nueva conferencia de prensa que “a esto nos referíamos cuando hablábamos de la medida que tomó el fiscal Lapadú, afectando los intereses de la Lotería Misionera y, fundamentalmente, a la página Misionbet. Quienes vieron la carrera –disputada en el autódromo Rosamonte de Posadas- a través de las pantallas de la Televisión Pública pudieron observar que en la publicidad se promocionaba la copa y a un Ceo de la empresa explicando las actividades del domingo para apostar a las carreras o a los partidos de fútbol de la jornada (River, Boca, San Lorenzo)”.

“Si lo que originó el bloqueo de Misionbet nació de una denuncia de la AFA, ¿por qué este organismo no denunció a todas las otras páginas como a Miljugadas o a Bwin?. Les preocupa solamente que una lotería legal, estatal, haga ese tipo de apuestas y ¿no le preocupa que todas esas empresas de afuera y locales las hagan, y no merezcan ningún tipo de denuncias?, cuestionó Torres, al tiempo que desligó del tema a la dirigencia del automovilismo, que “no tiene porqué saber que Miljugadas es una página clandestina”.

“¿Por qué Lotería Nacional acepta y traslada la denuncia de la AFA, y no actúa contra las páginas clandestinas que están visibles, y lo hacen contra nosotros con una apuesta que hizo el secretario del propio fiscal Lapadú?. Hablamos de la lotería que pertenece al estado nacional. Nos asombra este comportamiento y creemos que no es casualidad. Vamos a seguir insistiendo e investigando. Vamos a contratar a otro estudio de abogados que se sumará a la defensa, a fin de esclarecer definitivamente el tema porque creemos que esto será un punto de inflexión para el futuro de que lo que será el juego por internet”, insistió Torres, acompañado del gerente de Juegos, Raúl Segovia, y del subgerente de Asuntos Legales, Daniel Esperanza.

A su entender, “o queda en manos de las provincias o exclusivamente o excluyentemente en manos de algunos privados. No tenemos problemas que haya empresas privadas, de hecho, quien desarrolla Misionbet es un socio privado. No importa que haya empresas que funcionen en las apuestas, siempre y cuando tengan la concesión de una lotería estatal de cualquiera de las provincias o de Lotería Nacional. Cuantas más páginas haya, más vamos a competir contra el juego ilegal pero que paguen el canon correspondiente a las loterías, que paguen el origen de las apuestas y los impuestos al Estado nacional o a los Estados provinciales. No queremos el monopolio del juego, por el contrario, que se abra la jugada pero que sean legales, que estén autorizadas y que paguen lo que corresponde”.

“Si lo televisado ayer no es evidencia para la actuación de un fiscal, y sí es evidencia que envíe a su secretario a jugar y actuar contra nosotros, nos parece altamente sospechoso”, dijo el titular del IPLyC SE, y deslizó que “este tipo de conflicto tenía que darse porque en algún momento se van a establecer algunos mínimos comportamientos para el funcionamiento del juego por internet. Cualquier común denominador tiene que basarse en que hay que luchar contra las páginas clandestinas. Después todo es válido: que vengan las privadas pero que tengan concesión para jugar, que haya reciprocidad de las apuestas entre las provincias que tenemos páginas oficiales de apuestas por internet”.

No es un tema político

Tras exhibir el movimiento que tuvo ayer la página www.milJugadas.com , Torres aseguró que este no es un tema político, y que “éste mismo problema lo tuvimos con el gobierno anterior. Lo que existe acá son intereses económicos de empresas que quieren adueñarse del juego online. Eso es mucho más peligroso que la quiniela clandestina que existe en todas las provincias o que un casino, porque eso se detecta. Y no arruina a las loterías, las puede perjudicar, pero es una decisión política luchar contra ese juego. Ahora el que se adueña del juego online hace desaparecer a todas las demás loterías, porque muy pocas tienen estructuras que puedan avanzar como lo hicimos nosotros. Las otras son estructuras administrativas que no tienen ni el dinamismo ni los recursos para la incorporación de tecnologías y seguir a las empresas privadas”.

Y preguntó: ¿Cómo puede ser que estemos peleando por las recaudaciones y se permita que haya juegos clandestinos con una gran evasión? ¿Cómo puede ser que todos hablen de la adicción al juego y nadie controle a estas páginas que no sabemos si juegan menores, ludópatas? Entonces, dejemos la hipocresía en estas cuestiones y empecemos a hablar como corresponde”.

Admitió que el juego online es lo más fácil de controlar tanto para la UIF como para la AFIP porque todo está bancarizado. “Se apuesta, y se paga por banco por eso es imposible que haya evasión salvo en los que son clandestinos”.

Ratificó que ésta denuncia pública es “contra Lotería Nacional, la AFA y el fiscal Lapadú, que fueron los que actuaron y son los responsables del bloqueo de la página del Instituto. Queremos que ellos mismos actúen contra todas las páginas que hacen apuestas deportivas. No pedimos nada más”. Añadió que “esperamos agilidad y estimó que después de esta experiencia “vamos a lograr un acuerdo con todas las loterías del país”.

Finalmente pidió a la prensa que no se prive de criticarlo pero que “defienda los intereses de la provincia. Ese debe ser el fin de un periodista misionero, al igual que los diputados de la oposición”.