Instituciones privadas y públicas recibieron certificaciones de espacios libres de humo de tabaco

En el marco del Día Mundial libre de Humo de Tabaco que se celebra todos los 31 de mayo, se hizo entrega de certificados a instituciones que se han adherido a espacios libre de humo de tabaco y espacios saludables en el Salón Auditorio del Ministerio de Salud Pública.

Las instituciones reconocidas por adherirse al programa de lugar de trabajo saludable y 100% libre de humo fueron la obra social de los constructores OSPeCon, Entidad Binacional Yacyretá, la Universidad de la Cuenca del Plata (UCP), Universidad Católica de las Misiones (UCAMI). Parabrisas Uruguay, Otosinas Srl (Cámara de Comercio), Hospital de Aristóbulo del Valle, Hospital Nuestra Señora de Fátima.

Seguidamente el equipo de neumonología y de cesación tabaquica del Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga brindó una charla sobre cómo podemos dejar de fumar, cuales son las enfermedades que ocasiona el tababo, entre otros.

El Dr. Guillermo Rolón, responsable del Programa Provincial de Control de Tabaco, comentó que “venimos haciendo desde el día 26 distintas actividades con otras instituciones y organizaciones, que son capacitaciones y talleres en las escuelas, la caminata y maratón que se realizó el domingo 28 en la costanera. Nos queremos focalizar en dos tareas, de prevención y de cesación tabáquica, o sea, por un lado prevenir trabajando con distintos grupos de edades, y sobre todo en los adolescentes en Misiones, que está comprobado estadísticamente que a los 12 años es el comienzo, sobre todo en el género femenino que comienza con mayor precocidad. Por otro lado trabajar con aquellas personas fumadoras, para que tengan la posibilidad de dejar de fumar”. Explicó “el 20% del gasto en Salud Pública se relaciona a patologías cardiovasculares, que están muy asociadas al tabaquismo. El mensaje que queremos dar, sobre todo a los más jóvenes, es que prueben no probando. Afortunadamente las estadísticas hablan de que ha bajado el consumo, pero tenemos que llegar a un consumo 0 de tabaco”.

Por su parte, el Dr. Sergio Montenegro haciendo referencia al Programa de Cesación Tabáquica mencionó que “venimos trabajando con un equipo multidisciplinario compuesto por enfermeras, psicólogas, psicopedagogas, y estamos dando funcionamiento al consultorio desde hace más de 2 años. Ya pasaron más de 300 pacientes y por suerte la gente está muy contenta de poder acceder a este tipo de tratamientos que son brindados en forma gratuita por salud pública”.

En relación a las estadísticas, “aproximadamente un 45% de los pacientes logran dejar el cigarrillo. Pero por otro lado tenemos gran número de tasa de deserción, que tiene que ver con que muchos pacientes no están preparados para dejar de fumar todavía. No están totalmente convencidos. Para ello necesitamos realizar muchas charlas motivacionales para que puedan volver a intentar realizar el tratamiento”.

Comentó además que “la mayoría de las veces las causas por la cual el paciente no puede dejar de fumar es la abstinencia, las personas no logran aguantar el deseo incontrolable de fumar, que es el síntoma más frecuente que aparece cuando uno intenta dejar de fumar. Hoy todo esos síntomas desagradables que son el deseo incontrolable, la irritabilidad, el nerviosismo, están presentes en las personas que quieren dejar de fumar. Para eso justamente están los tratamientos. Para tratar de controlar esos síntomas del síndrome de cesación y que la persona no sufra cuando está abandonando el habito de fumar. Para eso trabajamos en dos aspectos, que son el psicológico y el conductual”.

Estuvieron presentes la Subsecretaria de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, Lic. Mariela Aguirre, la Directora de Atención Primaria de Salud, Dra. Viviana Ramírez, el Jefe del Programa Provincial de Control de Tabaco, Dr. Guillermo Rolón, el responsable del Programa de Cesación Tabáquica del Hospital Escuela, Dr. Sergio Montenegro y la neumonóloga Dra. Susana Azcona

Alumnos del Instituto Educativo Belén de Campo Grande participaron de una charla sobre salud del adolescentes

Unos 90 alumnos acompañados de los docentes de secundario del Instituto Educativo Belén de de Campo Grande participaron de una charla sobre salud del adolescente.

En la oportunidad se dio a conocer la nueva gráfica de las guías alimentarias en la República Argentina, como así también se hablo de los trastornos alimenticios (bulimia y anorexia). Además se les incentivo a los alumnos a que realicen como mínimo 30 minutos de actividad física en forma diaria y a reducir el consumo de sal y productos salados que pueden traer como consecuencia la hipertensión arterial en adolescentes y jóvenes.

En este contexto también se abordo la temática de las enfermedades de transmisión sexual, cómo prevenir el embarazo adolescente, los nuevos métodos anticonceptivos disponibles en hospitales y CAPS.

La actividad fue organizada en conjunto con las autoridades del Instituto Educativo Belén y Zona Centro Uruguay del Ministerio de Salud Pública.

Incluir Salud entregó anteojos, chango de traslado especial y valvas

En el día de ayer, en el salón de usos múltiples (SUM) del Ministerio de Salud Pública se entregaron: un chango de traslado especial, un par de valvas y 63 anteojos a 41 personas.

El acto comenzó con la entrega del chango de traslado especial a Martina de 5 años de edad, del Bº Villa Urquiza de Posadas, con problemas neuromotrices; por lo que el mismo significará una mejora sustancial en su calidad de vida.

Seguido a esto, las valvas fueron destinadas a un niño con discapacidad, oriundo de la localidad de Gobernador Roca, las mismas ayudaran a su rehabilitación y fueron retiradas por su abuela.

Luego, 41 beneficiarios del Programa recibieron 63 anteojos, en varios casos los titulares recibieron dos (para visión lejana y cercana); si bien gran parte de los titulares son de la Zona Capital, también recibieron anteojos personas de distintos municipios de la provincia: San Vicente, San Pedro, Apóstoles, Concepción de la Sierra y Gobernador Roca. Cabe destacar que, todos habían sido evaluados oportunamente por el especialista de Salud Pública, quien indicó estos anteojos.

El monto total de estas inversiones es de $ 54.100.

La entrega estuvo a cargo de la Coordinadora del Programa Incluir Salud del Ministerio de Salud Pública, Dra. Dalila Bühl y su Equipo.

Por otra parte, en lo que va del 2.017 se han entregado anteojos a 205 beneficiarios en todo el territorio provincial, a través del Programa Incluir Salud.

En el Hogar de Día se realizará una capacitación en Prevención del Suicidio e Intento de Suicidio en la Adolescencia

En el marco de un convenio entre UNICEF y el Ministerio de Salud Pública, a través de la Subsecretaría de Atención Integral Comunitaria

El viernes 2 de junio comenzará una capacitación en el Abordaje la Atención al Intento de Suicidio y al Suicidio en la Adolescencia, basados en los ejes de la prevención, atención y posvención del Suicidio Adolescente. El mismo se desarrollará en el marco del convenio entre UNICEF y el Gobierno de la Provincia de Misiones, a través del Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Atención Integral Comunitaria de la Niñez, Adolescencia y Familia.

La capacitación que se realizará en el SUM del Hogar de Día desde las 7.30 horas, ubicado en Comandante Rosales y López Torres, está destinada a referentes de salud, a quienes se desempeñan en la asistencia primaria de la salud, psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales; referentes de la comunidad escolar: personal docente, gabinete psicológico y psicopedagógico y preceptores.

Los profesionales que dictarán la capacitación son Hernán Gustavo Korín, quien es Médico Especialista en Psiquiatría Infanto – Juvenil e integra el Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia (PNSIA).Es consultor para la implementación de las prestaciones de Salud Mental y brinda Capacitación a Equipos de Salud en 14 provincias.

Daniel Korinfeld, es licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Magíster en Salud Mental Comunitaria, Universidad Nacional de Lanús. Es psicoanalista, junto a su actividad clínica asistencial con adolescentes y adultos, se ha desempeñado en el ámbito de las instituciones educativas, los equipos técnicos y las problemáticas de la infancia y la adolescencia. Profesor de la Maestría y del Doctorado en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús. Profesor invitado de posgrado en diversas universidades de Argentina.

Y también integrará el grupo de capacitadores Daniel Carlos Levy quien es Magister por Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en Psicología Cognitiva y aprendizaje. Es Licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires y tiene un Post Grado en Especialización en Educación y nuevas tecnologías de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Programa

En cuanto al programa de la capacitación que se desarrollará de 7.30 a 14 horas, la primera parte abordará características de la adolescencia en el contexto actual, conceptualización sobre la construcción de la subjetividad adolescente, los lazos sociales y generacionales, el “trabajo” del adolescente y los adolescentes en situaciones de vulnerabilidad

En la segunda parte se tratará: “Nosotros, nuestras instituciones y ¨nuestros¨ adolescentes”. Mientras que en la tercera parte de la jornada se hablará sobre el abordaje de la problemática suicida en los centros de atención a la salud, la atención del suicidio en la urgencia. La evaluación y Estabilización de los Síntomas Físicos y Psíquicos; estrategias terapéuticas a corto y largo plazo. La contención en el entorno del paciente suicida.

En la cuarta parte se abordará la posvención del suicidio adolescente desde los contextos educativos, caracterización de una problemática psicosocial grave y su impacto en el campo de la educación. La perspectiva multidimensional. Interdisciplinaria, transdisciplinaria y comunitaria. Pensar las intervenciones en la escuela. El espacio escolar como intersección de lo singular y lo comunitario.

Intervenciones: antes, durante y después.

En la quinta y última parte de la jornada se tratará las intervenciones, herramientas ante situaciones de suicidio.

La carga horaria de la jornada es de 6 (seis horas reloj) para los cursos teóricos con la comunidad escolar.

Las capacitaciones se repetirán en localidades del interior en Oberá el 7 de julio, en San Vicente el 11 de agosto y en Puerto Iguazú el 15 de septiembre.