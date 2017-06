Proyectos en pugna

Ante el avance del cronograma electoral con vista a la renovación parcial del Poder Legislativo en todas sus categorías, se evidencia la confrontación de los proyectos políticos en pugna: Profundización de la restauración neoliberal o reiniciar la vuelta al proyecto nacional, popular y democrático.

Por Silvia

A pesar de los esfuerzos titánicos del establishment que tiene en el gobierno nacional a su mejor gestor, para diluir la realidad que viven cotidianamente los argentinos, el retroceso en las condiciones de vida y en el acceso a los bienes económicos sociales de las mayorías se torna en el hecho más doloroso y, por lo tanto, merecedor de la atención del poder político, para torcer esa tendencia que condena a millones a una vida plagada de privaciones.

La Argentina se endeudó, en poco menos de 18 meses, por 97 mil millones de dólares; la caída de la actividad económica y, en consecuencia, de la desocupación es imparable mientras que la inflación –la materia “más fácil de controlar”, Macri dixit en campaña-, tampoco da tregua y eleva los precios de los alimentos mucho más del doble de lo que fueron los salarios, sobre los cuales se debe agregar los sucesivos tarifazos. Este es un modelo, un proyecto de país centrado en el interés de los más ricos, para que sean más ricos, mientras que las mayorías descienden en su calidad de vida de manera pavorosa, por lo inhumano.

Y es bueno destacar que es llevado adelante y ejecutado por la alianza Cambiemos, tejida por el macrismo y el radicalismo que, en Misiones, también irá conjuntamente a las próximas elecciones y sus candidatos se ocuparán de levantar la mano en el Parlamento nacional, para aprobar todo proyecto que implique profundizar el modelo: Más ajuste, más tarifazos, más importaciones, más crisis industrial, más desocupación, menos salarios y jubilaciones, menos servicios sociales, menos valor del salario y, en el orden provincial, levantar la mano para oponerse a toda medida que tienda a paliar la difícil situación por la que atraviesa la provincia.

En la oposición, se debaten posiciones confusas centradas en declaraciones rimbombantes y eslóganes de ocasión, lugar en donde sobresale el diputado conductor de un frente renovador bonaerense, Sergio Massa, que más parece ser un aspirante deseoso de suceder a Macri, que un opositor. Con un discurso de crítica a las políticas nacionales nada más que a través de los medios, actúa en el Parlamento nacional como obediente levantador de mano para todo lo que necesita el oficialismo. También tiene su expresión en la provincia, incluso con representantes en la Legislatura y en algunos concejos deliberantes.

La otra pata de la oposición es Cristina Fernández de Kirchner, con una aparición mediática en la que se ocupó de marcar claramente la cancha: Revisión de la deuda externa reciente; emergencia alimentaria para bajar los precios de los alimentos; emergencia energética para que los servicios públicos no superen el 10 % de los ingresos familiares; emergencia farmacológica, para intervenir sobre los precios de los medicamentos que jaquean el bolsillo de los jubilados; retomar y profundizar el camino para la recuperación económica: Industrialización; comercio exterior, política fiscal y cambiaria al servicio del interés nacional; calidad institucional para controlar y desmantelar a las “bandas que pugnan por controlar la Justicia y la inteligencia”, entre otras cuestiones imprescindibles que hacen al funcionamiento sano de la república.

Son definiciones que coinciden con las preocupaciones y los objetivos de la Renovación, que viene gobernando la provincia y que le permitieron concretar el salto cualitativo que pudo dar Misiones, en materia de infraestructura, desarrollo productivo, desarrollo humano, etcétera.

La ciudadanía deberá tener bien en claro estas cuestiones, aunque hoy de nuevo se percibe un estado de frustración y desengaño. Hay que tener en cuenta de que la situación económica, social, cultural, la calidad de vida y el estado de ánimo colectivo se construyen con políticas públicas. O sea, no cualquier candidato, no cualquier proyecto, no cualquiera dirigencia política hará posible salir del agobio que hoy cunde sobre el pueblo argentino.