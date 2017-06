La Espiral Afropercusión prepara el II Taller de samba reggae

Con la presencia de integrantes de Olodum los días jueves 8 y viernes 9 de junio se realizará en el Galpón de la Murga de la Estación el II Taller de samba reggae.

Luego de la primer experiencia el año pasado El Mestre Memeu Pereira (Director de Olodúm) va a estar visitando nuevamente la ciudad capital en el mes de junio. Por esa razón la Espiral aprovecha su llegada para volver a repetir la experiencia de un taller de Samba reggae. Para esta oportunidad se contará con la presencia de dos músicos más de la batería de Olodúm Itamar y Cesar Do Santo (coreografía de Olodum) de los cuales cada uno también aportará información práctica y teórica en estos dos días de taller intensivo.

El taller se realizará los días jueves 8 y viernes 9 de junio de 17:30 a 22:00 en el Galpón de la Murga de la Estación (Pedro Méndez Nº 2260). El costo del mismo tendrá un valor de $700 valido por los dos días. Se entregarán certificados. Como en la última edición del golpe perfecto participar del taller da el pase directo a participar del ensamble que hará la apertura del evento En busca del golpe perfecto 6 que se realizará el sábado 10 de junio en el Club Atlético Posadas (Acevedo 3302).

Para quienes estén interesados, quieran inscribirse, reservar un lugar comunicarse telefónicamente con el número 0376 154 727737 (Manuela) o al correo: espiralafropercusion@gmail.com o a la dirección Rademacher 3640.cupos limitados sujetos a la capacidad del lugar.

Se viene En Busca del Golpe Perfecto 6

Comenzó la cuenta regresiva para la sexta edición del Festival de Tambores En Busca del Golpe Perfecto. El evento se realizará el sábado 10 de junio desde las 23:30 horas en el Polideportivo del Club Atlético Posadas (Acevedo 3302). Contará con la participación central del grupo musical de Afropercusión Espiral, que en esta oportunidad tendrá el honor de recibir no solo la presencia del Mestre Memeu Pereira Núñez, percusionista oriundo de San Salvador de Bahía, actual director de la afamada banda de percusión Olodum, si no que también a dos integrantes mas Itamar y Cesar Do Santo (coreografía de Olodum).

En la última edición a este evento concurrieron alrededor de 500 personas que disfrutaron una noche a puro ritmo de tambor, baile y mucho color. Participaron Proyecto Mora, Espiraliña, Consentido, Amanda de Colombia, Musgo entre otros. Las entradas tendrán un costo general de 100 pesos y se podrán adquirir esa misma noche en la entrada del club.

Canal de La Espiral Afropercusion

https://www.youtube.com/watch?v=HXt1qKuaxKc&t=9s

Para quienes deseen hacer entrevistas al director Musical de La Espiral Chane Arias: 376 154 909643​⁠​