Por Víctor M Rodríguez

A decir verdad, no es que murió; a Orlando Figuera lo mataron!. Lo mató el ansia de poder de un sector que no conoce de democracia ni de libertades. Un sector que cuando fue gobierno persiguió, desapareció, torturó, lanzó personas vivas al mar y acribilló indiscriminadamente a todos quienes consideraban una amenaza a su necesidad de mantenerse en el poder.



Hoy, amparados en la impunidad y en la ola proteccionista y cómplice de un sector de la comunidad internacional que los cobija, financia y estimula, vuelven a arremeter contra el pueblo, contra el trabajador, contra el distinto, contra el que cuestiona su maquiavélica forma de entender la política como la necesidad taxativa de desaparecer al adversario, de eliminar al contrincante de ideas, al que se opone a su afán de incautarle los sueños y las esperanzas.

Aquí no estamos hablando de confrontación política, sino de un uso indiscriminado e irracional de la fuerza por parte de quienes no toleran ni tolerarán jamás a un pueblo organizado y en verdadera resistencia. Resistencia a la hegemonía del capital por sobre los derechos de los más vulnerados de siempre. Es cierto que hay errores y horrores, cosas que no se entienden y otras que no admiten explicación sino rectificación inmediata por parte del gobierno.

¿Pero de ahí a salir a quemar gente, a matar gente, a e

​strangular la esperanza de soberanía de todo un pueblo? Eso me perdonan, no es política, ni aquí ni en ninguna otra parte. Para la oposición las muertes han pasado a ser daños colaterales en su camino ciego hacia Miraflores .



Cueste lo que cueste están ensimismados en la idea de que el Pueblo debe renunciar a su esperanza y sucumbir a los designios iluminados de los lechiguinos y petrimetres de Altamira, Chacao y del Este del Este. No hay justificación, explicación o excusa para quien encendió el encendedor que quemó a Orlando, ni para quienes encendieron esta hoguera inquisitoria que ha puesto a arder la paz de Venezuela en las barricadas de la opresión de los contumaces y reincidentes violadores de los derechos humanos en el país, que no es más que la derecha asesina, criminal y apátrida vestida de falsa socialdemocracia.

¡Juicio y castigo! #NuncaMas venezolanos muertos por la incapacidad supina de políticos devenidos en genocidas, que ante la falta de huevos y ovarios para ensuciarse sus manos paridas en cunas de oro, lanzan al ruedo a sus hienas enceguecidas para hacer el trabajo sucio que les permita a ellos alzarse con el nobel de la paz una vez hayan aniquilidado toda y cualquier posibilidad de que alguien se le ocurra en el presente o en el futuro pensar que es posible una Patria Libre y Soberana.



No hay derecho de ser tan cínicos, crápulas, asesinos y entreguistas, y aún así luego salir con su cara lavada a hablar de libertad, justicia y democracia. Mancillan la política con sus actos amorales. Mancillan Venezuela con su criminal accionar. Así no, una y mil veces, así no, oposición venezolana.

Así no se hace patria ni se construye nación. ¡Así No!





​http:// prensacdp .com/ asi -no/​