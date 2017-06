La visión de Rusia sobre Trump

Rómulo Pardo Silva

Putin percibe al presidente estadounidense de manera muy distinta a lo que difunde el poder occidental y algunos portales progresistas.

Habría que buscar por qué se omite la perspectiva rusa.

El gobierno ruso tiene claro que Occidente rodea su país con bases, tropas y misiles. Vive bajo amenaza nuclear.

En el marco del Foro Económico de San Petersburgo, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha afirmado ante directores de medios internacionales que Moscú no se quedará de brazos cruzados y que reaccionará “de manera adecuada” al acercamiento de las bases de la OTAN a sus fronteras occidentales, y al aumento de sus contingentes. Asimismo, el mandatario ruso se ha mostrado “muy preocupado” ante el despliegue de los sistemas de defensa antimisiles de EE.UU., que, según él, “rompe el equilibrio estratégico en el mundo”. “Sin embargo, el mundo guarda silencio, como si no pasara nada”, se ha lamentado el presidente ruso. RT

Hace responsable principal a Estados Unidos.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, describe a la OTAN de ‘instrumento de EE.UU.’ que a su juicio, no tiene aliados, sino ‘vasallos’. “Hoy en día [la OTAN] es un instrumento de la política exterior de Estados Unidos, no tiene aliados, solo tiene vasallos”, declaró el viernes el mandatario ruso en una entrevista con Oliver Stone, un presentador de la televisión estadounidense. De acuerdo con Putin, cuando un país se convierte en miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), “ya le resulta muy difícil resistir la presión de un país tan grande como EE.UU., líder de la OTAN”. En estas circunstancias puede “aparecer fácilmente cualquier cosa”, por ejemplo, detalló, sistemas antimisiles, nuevas bases militares, e incluso nuevos complejos de ataque “si es necesario”, destacó. HispanTv

Putin revela por qué Merkel se ofendió con EE.UU. “Es una ofensa acumulada desde hace mucho tiempo: la soberanía de la Unión Europea es limitada”, ha afirmado el presidente ruso, Vladímir Putin, en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo 2017. Además, el líder ruso ha recalcado que la soberanía de Berlín está “oficialmente” limitada “en el marco de sus alianzas políticas y militares”, donde está escrito qué puede hacer y qué no. “Pero en la práctica es aún más estricto”, ha agregado Putin. En su intervención en el Foro, Putin ha subrayado que con estas palabras sobre Alemania no quería “ofender a nadie”. “En el mundo no hay muchos países que tengan soberanía”, ha proseguido el mandatario, que ha añadido que en Rusia “se valora el hecho de que poseemos esta soberanía”. RT

Sin embargo sus opiniones sobre Trump no van en la línea de culparlo. Lo disocian de esa estrategia bélica expansionista. Dejan la responsabilidad sobre otros.

El presidente Putin reconoció que, en general, le gusta la gente como Trump, que habla “directo y abierto”, características que, en su opinión, no tienen los políticos tradicionales. “No se le puede poner en la misma categoría que los políticos tradicionales. Le veo grandes ventajas porque tiene una mirada fresca”, subrayó Putin quien mostró su deseo de querer tener “una relación de negocios y personal normales” con Trump al igual que con los demás líderes del mundo. A continuación, evocó los comentarios de Trump durante su campaña electoral sobre la necesidad de restablecer unas buenas relaciones entre las dos potencias mundiales y, por lo tanto, expresó su intención de llevar a cabo un diálogo con su homólogo norteamericano como primer paso en ese camino. HispanTv

Para Putin la humanidad necesita unidad porque los problemas que la amenazan son muy graves.

Hoy en día todo el mundo se enfrenta a desafíos sistémicos y duraderos, declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin. “Nos enfrentamos a retos duraderos, cuyas consecuencias son difíciles de pronosticar, no debemos ni tenemos derecho de gastar fuerzas y tiempo en nimiedades, discordias, discrepancias y juegos geopolíticos”, dijo Putin en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Sputnik

En ese contexto Putin pide apoyo en Estados Unidos para Trump. Lo considera un socio válido para esa gran causa.

El presidente ruso instó a los empresarios de EEUU a que ayuden a la administración de Donald Trump en el restablecimiento del diálogo entre Moscú y Washington. “Ayúdennos a restablecer un diálogo político normal. Me dirijo a la parte estadounidense y lo pido en nombre de Rusia: ayuden al jefe de la nueva administración, al presidente de EEUU, dijo Putin al intervenir este viernes en un panel sobre el diálogo empresarial ruso-estadounidense en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF). El mandatario ruso constató que “los cimientos de la cooperación entre Rusia y EEUU han quedado prácticamente destruidos en los últimos años”. “Nuestras relaciones están en el punto más bajo desde la Guerra Fría”, afirmó. Sputnik

Putin cree en el diálogo con Trump.

El Presidente ruso, Vladimir Putin, instó a todo el mundo a trabajar junto a Donald Trump sobre el clima e insistió en que no “juzga” al Presidente estadounidense por haber decidido sacar a su país del Acuerdo de París. “Yo no juzgaría a Obama, perdón, quiero decir Trump, por la decisión que tomó” declaró Putin durante el Foro económico de San Petersburgo, y precisó que habría preferido una renegociación de los acuerdos firmados a una salida de éstos. “No deberían hacer un escándalo sobre esto, sino que deberían crear las condiciones para un trabajo conjunto”, declaró el Presidente ruso. Sin ese trabajo conjunto, “será imposible llegar a un acuerdo” dijo Putin. El Presidente ruso destacó asimismo: “También hay otro aspecto, hay que pensar en lo que se debe hacer con quienes van a perder su trabajo (debido a la lucha contra el calentamiento del clima), no debemos dejarlos abandonados”. Emol

Hay pasos de Trump que confirman la interpretación del presidente ruso.

Washington está dispuesto a reanudar el diálogo con Moscú sobre la estabilidad estratégica, declaró el asesor especial del presidente estadounidense, Christopher Ford. Sputnik

Y trascendidos que hablan de una oposición del poder real occidental a las propuestas del presidente en la Casa Blanca.

La Administración Donald Trump se preparaba a levantar las sanciones contra Rusia tras la investidura del nuevo presidente, pero diplomáticos de carrera que eran parte del Gobierno anterior opusieron resistencia a ese plan, informó el portal Yahoo News que cita a dos ex altos cargos del Departamento de Estado. Sputnik

El poder fáctico empresarial está contra Rusia y Trump. Pero Trump y Putin no son enemigos.

Los proyectos políticos de ambos implican cambios que socavan el conservadurismo imperialista.

Es imposible que Putin si considera a Trump parte de una guerra en preparación a su patria diga “pido en nombre de Rusia: ayuden al jefe de la nueva administración, al presidente de EEUU”.

Los socialistas tienen la obligación intelectual y política de incorporar al análisis todos los datos.

Por un Movimiento para una nueva civilización solidaria de socialismo sustentable.

No progresismo de izquierda.

