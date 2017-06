MARCHA #NIUNAMENOS: LA GESTIÓN DEL INADI EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Ante la manifestación ciudadana que se realizará hoy sábado 3 de junio bajo la consigna #NiUnaMenos, el INADI ratifica su compromiso de seguir trabajando contra cualquier tipo de discriminación y violencia hacia las mujeres.



En los últimos dieciocho meses, con acciones directas de prevención, como campañas de sensibilización en la vía pública y en las escuelas,

donde se distribuyó material informativo producido por equipos técnicos del Instituto, oferta de cursos virtuales abiertos a las ciudadanas y

los ciudadanos, el INADI centró su gestión en prevenir la discriminación, como antecedente de la violencia de género.

En este marco y ante la inminencia del tratamiento mediático del tema, dado la cobertura de la marcha del día de la fecha y la repercusión que

tiene la problemática en los medios de prensa, el Observatorio de Radio y Televisión del INADI recomienda a las y los periodistas, considerar

seguir algunos de los ítems de las denominadas “Buenas Prácticas de la Comunicación”:

● Cubrir desde distintos aspectos las noticias sobre violencia contra las mujeres, para lograr una lectura profunda y fundada de la

problemática;

● Adjuntar siempre información útil que facilite la denuncia de situaciones de violencia contra las mujeres (líneas telefónicas,

dependencias, etc)

● A modo de ejemplo, recomendar la línea gratuita 144 de orientación, información y contención para mujeres en situación de violencia del

Ministerio de Desarrollo Social. También se puede sugerir la línea gratuita del INADI para denunciar discriminación: 0800 999 2345.

● Si se menciona algún caso concreto de femicidio, no vincular la denuncia por agresión como causal del mismo. En ocasiones los medios

informan sobre las denuncias por violencia realizadas por la víctima, dando a entender que su posterior asesinato es consecuencia directa de

la denuncia. Es importante transmitir con claridad que el único responsable es el victimario, no la denunciante. De lo contrario, las

víctimas de violencia no se animan a buscar ayuda.

● No entronizar el relato del episodio individual, personal y aislado, teñido de matices sensacionalistas y evitar los detalles escabrosos, las

descripciones morbosas y todo otro tipo de elementos o utilización de recursos que pudieran configurar un tratamiento sensacionalista, desde

la musicalización hasta las reconstrucciones o infografías.