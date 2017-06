Peatones transgresores aterrorizados en París

Algunos peatones se llevaron un gran susto al cruzar la calle sin esperar el semáforo a su favor. Escucharon, mientras cruzaban, un fuertísimo chirriar de ruedas que frenaban cerca de ellos. Pensaron que los estaban por atropellar.

El “simulador de impacto”, aparato compuesto por radar, altavoz y cámara, que fotografiaba los rostros de los asustados peatones en el momento del susto, y los proyectaba en una pantalla digital próxima a ellos, es parte de una campaña vial desarrollada por las autoridades de tránsito de París, para procurar reducir el grave problema de los peatones transgresores que devienen en víctimas de tránsito. “No te arriesgues a enfrentar la muerte cara a cara” es el mensaje final.

En Argentina, el problema reviste enorme gravedad . Según un estudio de Luchemos por la Vida, en la ciudad de Buenos Aires, el 94% de los peatones no cruza correctamente en esquinas de calles semaforizadas. La mayoría de los peatones no respeta las normas de tránsito y no cruza por donde tiene prioridad.

Este comportamiento tiene consecuencias fatales, porque los peatones son los más vulnerables en el sistema del tránsito, no cuentan con carrocería protectora y el cuerpo humano es extremadamente poco resistente a impactos contra objetos a velocidad.

En Argentina, más de 1500 peatones mueren cada año. En las zonas urbanas, 3 de cada 10 muertos son peatones.