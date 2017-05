RS TEM 18 CIDADES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR CAUSA DA CHUVA

Por Correio do Povo

Mais seis cidades do Rio Grande do Sul decretaram situação de emergência por causa das chuvas. Segundo o último boletim da Defesa Civil divulgado nesta terça-feira, Tunas, São José das Missões, Itaqui, Casca, São Borja e Pedras Altas foram as últimas a realizarem o decreto.



Os municípios se juntam a Tiradentes do Sul, Campo Novo, Três Passos, Coronel Bicaco, Santo Augusto, Tenente Portela, Panambi, Cristal, Sertão, São Jerônimo, Boqueirão do Leão e Dom Pedrito que também já homologaram o pedido.

De acordo com a Defesa Civil, os danos causados pela chuva atingiram 56 cidades do Estado, deixando 451 famílias desalojadas e 114 desabrigadas. Em Panambi, famílias que estavam desalojadas já retornaram para casa.

O nível do Rio Uruguai varia em algumas regiões. Enquanto que em Iraí e Uruguaiana o volume está subindo, o rio está em declínio em São Borja e na cidade de Itaqui a água está estacionando. A Defesa Civil segue em estado de alerta, com o monitoramento das Coordenadorias Regionais em conjunto com os municípios.



http://www.correiodopovo.com. br/Noticias/Geral/2017/05/ 619068/RS-tem-18-cidades-em- situacao-de-emergencia-por- causa-da-chuva