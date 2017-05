EL TREN NO PARA: LA MOVILIZACIÓN POPULAR TAMPOCO

por Valeria Moglie

Hasta que el nuevo gobierno decidió suspender servicios y eso se sumó a que la única formación semanal de los Nuevos Trenes Argentinos –habilitada en 2015- nunca se detuvo en el viejo andén, contrariando la lógica más elemental de un servicio público. Y el interés prioritario de vincular pueblos y ciudades.



Arriba el tren en el frío domingo saavedrense, pero no en la estación. Ni para bajar, ni tampoco subir pasajeros. Se detiene porque los vecinos, apostados en las vías junto al paso a nivel Sur, piden a gritos ser escuchados. Piden que se detenga el tren. Pero para llevar o traer pasajeros. Y en la estación.

Esa luz, que asoma como otro sol en las mañanas, o rompe las noches, pasa ahora sin saludar por decenas de localidades bonaerenses a las que dio vida y contacto con el mundo. En el viejo paso a nivel Sur, cortando las vías, los vecinos de Saavedra recuerdan los viejos tiempos, en que el tren movía la economía local. O los más recientes, donde al menos tres veces por semana vinculaba el pequeño pueblo con el resto del país.

Por eso los vecinos están sobre las vías, a pesar del frío. Primero escribieron, solicitaron, se reunieron, se juntaron, dialogaron, creyeron, esperaron. Luego llamaron, pidieron, se cansaron de esperar y de creer. Entonces se movilizaron. Porque sí creen en la causa que defienden, porque creen que no hay razón JUSTIFICADA para que el tren no pare en Saavedra. Porque entienden que el tren no sólo lleva y trae personas, sino OPORTUNIDADES.

Se movilizan hoy y demuestran que devolver el servicio de transporte a la comunidad no retrasa ni perjudica la al fin lograda calidad. Se movilizan hoy porque no quieren retroceder. Se movilizarán hasta lograr la parada definitiva del tren en Saavedra. Domingo a domingo, a la hora del tren, las vías esperan a hombres y mujeres de distintas edades y experiencias. Los que atesoran una memoria larga y los que amasan una esperanza naciente.

Arriba el tren a otro frío domingo saavedrense y como si esa máquina reluciente, blanca y celeste, representara la Argentina que queremos ser, los manifestantes entonan las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Sean eternos los laureles.

(*) Valeria Moglie – Miembro del grupo de vecinos de Saavedra autoconvocados por la recuperación del tren.

RELAMPAGOS. Ensayos crónicos en un instante de peligro. Selección y producción de textos: Negra Mala Testa Fotografías: M.A.F.I.A. (Movimiento Argentino de Fotógrafxs Independientes Autoconvocadxs).



