CARTA ABIERTA A CRISTINA

por Hector Daniel Rosental

Querida “Mi Presidenta mandato cumplido”: <Algo huele mal en Dinamarca>pronuncia el centinela Marcelo al príncipe Hamlet, cuando este se entera que su hermano hizo matar a su padre y se casó con la viuda.



Inmensa fue la tristeza que embargó al príncipe Hamlet. “Quisiera que mi cuerpo se desintegrara en lágrimas”, exclamó, al saber que su madre había subido al “tálamo incestuoso”. Y se propuso asumir la venganza contra su tío, el asesino, para lo cual simuló haber caído en la locura.

En aquel episodio trágico de la obra de Shakespeare se originó la frase “algo huele mal en Dinamarca”, con la que en la vida política se designan las cosas que no marchan bien en un país por causa de la corrupción.

Y, en efecto, bien se podría decir: <Algo huele mal en la Argentina>, “hiede” sería mas acorde con los tiempos que nos tocan vivir. Por que es, francamente incomprensible que se pueda cambiar la vida de la mitad de la población de manera tan salvaje, cuando esa mitad menos uno no quería este cambio. Y si ganó la presidencia este elenco perverso que nos gobierna,(permítame dudar del resultado eleccionario) cuando lo votó la mitad mas uno: ¿Les da derechos a imponer de facto un modelo socio/económico que arrasa con el anterior?



Algo, (todo) habría que modificar en la Constitución que nos preserve de semejantes maniobras, o mejor aún, edificar otra Constitución, con cimientos sólidos, que impidan el accionar de los mafiosos apátridas tan canallescamente, pero necesitamos, imperiosamente una conducción firme, férrea, en la cual depositar nuestra confianza. Esa confianza es intransferible, no se puede decir: “sigan a tal, o cual en mi nombre” por que “tal o cual” no es el nombre que el pueblo susurra, musita, grita, vocifera

La hora que nos toca vivir es, quizá, la mas crítica de nuestra historia contemporánea, solo comparable a aquella en que el traidor Urquiza entregó a todo su ejército a manos de Mitre y Sarmiento, hundiendo para siempre la unidad Sur Americana hispano parlante. Difícil pronosticar que será de nuestra querida Patria tan solo de aquí a un año, pero sin duda será en un interregno de lucha, de unidad, de un pueblo volcado a las calles

Y quiero recordar una frase suya compañera Cristina, una frase que es capicúa, de doble mano. Usted dijo: < Si ustedes no aflojan, yo no aflojo>, y estoy seguro que hablo en nombre de millones al retrucarle: <Si usted no afloja, querida compañera, nosotros no aflojamos>



Usted es la única responsable de que “su nombre arda como un pajar”.

Con amor y respeto. Firma: <El Pueblo Unido Jamás será Vencido>