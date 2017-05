CON 27 ACTIVIDADES EN UN MES, CFK SALE A CONSTRUIR LA UNIDAD DEL FPV-PJ

por Tiempoar

Tras el quiebre del acuerdo trazado con intendentes del Esmeralda y Fénix, Cristina centralizará las discusiones y bajará al territorio.



La que termina será una semana inolvidable para el FpV–PJ. Después del desplante de los intendentes agrupados en el Esmeralda y el Fénix a las fuerzas kirchneristas en el encuentro de unidad que se había trabajado minuciosamente y que iba a transcurrir en el Centro Caras y Caretas, la primera respuesta es la decisión de Cristina Fernández de ocupar en los próximos 30 días la centralidad del armado electoral, un gesto que la pone cada vez más cerca de una potencial candidatura en las legislativas de octubre. Se lo comunicó ayer a dos de sus más cercanos operadores: los intendentes de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y de Ensenada, Mario Secco, con quienes trazó una estrategia que viene a invertir la lógica con la que piensan los intendentes que se negaron a compartir el plenario del FpV. Mientras ese grupo, nucleado en el Frente Nacional Peronista, intentaba recostarse en su poder territorial para fortalecerse a la hora de conformar las listas, la ex presidenta buscará construir la unidad a partir de un acuerdo programático con todos los sectores, que respete el “contrato social” del FpV con sus votantes.

“No queremos más defecciones en pos de la gobernabilidad, se trata de garantizar que no se repita el voto a favor de los Buitres ni el apoyo a los jueces del 2×1″, razonó ante Tiempo un integrante de la mesa de decisiones que interpretó la movida del martes como el intento de un sector de “hacer post kirchnerismo“.



Con ese fin, CFK arrancará el martes con una primera reunión en el Instituto Patria junto a los intendentes propios: los ya mencionados Ferraresi y Secco, a quienes se sumarán Francisco Durañona (San Antonio de Areco), Patricio Mussi (Berazategui), Juan Ustarroz (Mercedes), Walter Festa (Moreno), entre otros. Y continuará con todos los espacios que confluyen en torno a su figura: organizaciones sociales, partidos que no integran el PJ, sindicatos, sectores organizados de la ciencia, la cultura, la salud, entre otros. A un mes de la fecha en que deberán conformarse las alianzas, estiman que Cristina realizará unas 27 actividades entre reuniones con dirigentes y jefes comunales y actividades en el territorio bonaerense, que concluirán con un gran acto en un lugar aún por definir.

Si bien la convocatoria buscará construir el acuerdo programático que garantice la unidad, es probable que no todos los jefes comunales decidan suscribirlo. ¿Qué escenario podría darse ante esa situación? Lo responden cerca de CFK sin dudar: “Vamos a armar listas competitivas en los 135 distritos y disputaremos en las PASO”.

La experiencia del martes dejó secuelas severas en el FpV–PJ. La ex mandataria no sale del asombro que le provocó enterarse de que los mismos jefes comunales que habían dialogado con ella durante dos horas y media en el quincho de Juan Cabandié, habían quebrado aquel acuerdo con la excusa de las presencias de Martín Sabbatella, Amado Boudou, Luis D’Elía y Gabriel Mariotto en el plenario convocado en Caras y Caretas. “Sabían con anticipación quiénes iban a estar, de repente la pudrieron y salieron con esta excusa”, reflexionó un testigo de las deliberaciones que coparon el barrio de San Telmo, y agregó: “Quieren hacer kirchnerismo sin Cristina para asegurarse su construcción local, pero resulta que en sus distritos ella es la que encabeza las encuestas. El martes implosionaron sus propios grupos, ya no hay ni Esmeralda ni Fénix”.

En este plan, no queda claro que rol jugará Florencio Randazzo, jugado como está a disputar las PASO. “A él también se lo va a invitar a construir el acuerdo programático, no excluimos a nadie”, aseguró el estratega.