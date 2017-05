ANUNCIARON PRIMERA JORNADA SOBRE JUEGOS POR INTERNET, EN IGUAZÚ

67 Asamblea de ALEA, en la CABA

El IPLyC SE fue coorganizador de la 67° Asamblea de ALEA

Con la presencia de las autoridades de 19 organismos reguladores de los juegos de azar de Argentina, se desarrolló ayer (jueves 11) la 67º Asamblea de la Junta de Representantes Legales de la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA), en el Hotel Madero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Misiones (IPLyC SE) ofició de coorganizador de la reunión.

Luego de entonar el Himno Nacional, el CP Alfredo Mónaco, agradeció la presencia de los representantes de los organismos y de los miembros asociados. Especialmente, dedicó palabras a la Lotería de Misiones, a su titular, Eduardo Torres y a su equipo de trabajo, por la realización de la Asamblea en la CABA, lugar elegido por razones de austeridad, dinamismo y con plazos de funcionamiento abreviados.

Con la lectura del prólogo de la Memoria 2016 de ALEA, Mónaco efectuó un repaso de lo realizado a la fecha, bajo una dinámica caracterizada por la apertura, escucha y participación abierta, en la búsqueda de aunar posiciones y de consolidar una ALEA federal.

También, efectuó un racconto de las actividades de 2016, enumerando la participación en la Cámara de Diputados de la Nación, en un proyecto de ley de ludopatía, el impulso a la reforma de la ley 20.630 que propuso el incremento de los mínimos imponibles, las reuniones sobre problemáticas comunes con los distintos sectores que conforman la industria del juego, cámaras, instituciones, empresas y asociaciones de agencieros, de todo el país, en torno a problemáticas diversas y en ocasión de la reforma del Impuesto a las Ganancias que finalmente introdujo nuevos tributos. Oportunidad, en la que ALEA había expuesto públicamente su postura de alerta respecto a su aplicación y a los resultados inversos que la misma generaría.

Mónaco enumeró también los avances e intercambios mantenidos con las entidades y organismos como la Unidad de Información Financiera (UIF), ENACOM (ex AFSCA), Banco Central de la República Argentina (BCRA), Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entre otros. También destacó la ampliación del público de las capacitaciones de ALEA y el desarrollo de proyectos como el de E-Learning. En el plano internacional, resaltó el hecho que ALEA sea anfitriona del Congreso Mundial de Loterías, en noviembre de 2018, organizado junto a la World Lottery Association, así como su rol en el Comité Ejecutivo de la entidad global. Y, finalmente, la participación en la Junta Directiva de CIBELAE, como tesorero de la asociación regional.

Seguidamente, el presidente del Directorio del IPLyC SE, Eduardo Torres, brindó un discurso de bienvenida en el que expresó su preocupación por el futuro de la actividad lúdica en el país. “Cada uno en su lotería destina sumas extraordinarias en publicidad y no hemos podido imponer la importancia del juego legal, pareciera que los malos somos nosotros los que jugamos legalmente”. Y continúo: “No tomamos conciencia que tenemos que tomar un camino y que tenemos que cambiar. Estamos perdiendo una gran batalla del juego por internet que lo estamos ignorando”. Y reiteró su preocupación al referirse al proyecto que propone bancarizar las apuestas. “Otra vez los que promueven la bancarización, están siendo cómplices del juego clandestino (…) No nos visualizamos, como hoy, que estamos en este subsbsuelo. Me gustaría que, en esta Asamblea se tome la decisión de hablar con los senadores, pedir audiencia ALEA al Senado, a nuestros gobernadores, a la Iglesia, a los que no saben qué hacemos. Porque con el avance de la tecnología y con este tipo de actitudes, las loterías están condenadas a desaparecer”. Y sugirió llevar adelante una campaña con especialistas que permita destacar lo que significa el juego ilegal, además de que la asociación implemente acciones y efectúe tareas activas. “Si no nos movemos todas, las decisiones van a ser tomadas desde una oficina. Crearon un impuesto nuevo al juego que afecta a las provincias y va a la Nación, ahora la bancarización…! qué más vamos a tener que esperar para reaccionar, cuánto tiempo va a pasar para que nos hagan desaparecer! El IPLyC SE de Misiones va a dar pelea”.

Señaló que, para impulsar la reglamentación e implementación del juego por internet, propuso la inclusión en la Asamblea de la disertación sobre ‘Experiencias sobre Juego On Line’, a cargo de la Dra. Diana Blanco Garzón, Vicepresidente de Desarrollo Comercial de Coljuegos, de Colombia. Torres también invitó a los miembros a participar, el 29 de junio, en la Primera Jornada sobre Juegos por Internet, en el Hotel Iguazú Falls, en Puerto Iguazú, Misiones.

Seguidamente, un video de la Lotería de Misiones, difundió los programas Barrio feliz, Sembrando beneficios, Gurises felices y Buen día señora, sobre los que se explicó que contemplan propuestas acordes a la problemáticas sociales, tanto del interior de Misiones como de la capital provincial. Estos programas son difundidos, además, a través de la TV provincial.

Luego de anunciar la incorporación de los nuevos miembros adherentes, la revisión del Balance general y el Estado de resultado de la entidad, se suscitaron propuestas de los organismos miembros para generar nuevas formas de financiamiento para ALEA, cuya fuente de ingresos decreció en el último año.

Gentileza: Prensa ALEA