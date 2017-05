El Sanatorio Boratti no internará más a afiliados de Pami desde agosto

El Dr. Roberto Boratti, titular del Sanatorio Boratti, explicó que el Pami cambió a un sistema por capitación como era en 2007. El problema es que los valores asignados a la cápita son muy bajos y es difícil dar un servicio acorde. Aclaró que hay una cantidad de camas y no poseen la capacidad para atender a tantos pacientes. El sanatorio tenía de 20 a 25 internados de la obra social, de esos 10 eran derivados del interior, por eso se pide que esa población se asigne a otro establecimiento.

“Desde agosto no vamos a hacernos cargo del sistema capitado. La atención ahora es normal, al comunicar a Pami que no vamos a aceptar el nuevo sistema, debemos cumplir con 3 meses del contrato, pero pedimos que se asigne los pacientes de acá a otro sanatorio. Nosiglia firmó el contrato y aceptó mayor cápita”.

Boratti agregó: “Seneba tiene el problema que por número de cama le asignan una categoría, así no le alcanzarían los costos, entonces tendrían problemas en llegar a cubrir los costos. En el tercer nivel con cirugía cardíaca y endroprótesis tampoco está capitado. Según l estudio de costos lo que va a pagar Pami no cubre, así es imposible hacer esas cirugías, habrá dificultades porque muchos lugares no querrán hacerlo, por la misma prestación otros prestadores pagan 2 o 3 veces más de lo que abona Pami”.



Audio: LT 17 Radio Provincia de Misiones.