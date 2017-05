El Chango Spasiuk, nominado a los Premios Gardel 2017

El más nominado es Abel Pintos, que compite en siete categorías. Aquí, el listado completo que anunció hoy CAPIF. El misionero Chango Spasiuk en la lista.

En una conferencia de prensa realizada en el Centro Cultural Kirchner, CAPIF (Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Fotogramas) reveló la lista de los Nominados a los Premios Gardel 2017.

El álbum con mayor cantidad de nominaciones es “11”, de Abel Pintos, que competirá en siete categorías. Le siguen Illya Kuryaki & The Valderramas, Carajo y Eruca Sativa. con 3 nominaciones cada uno.

Por su parte, Lali Espósito, Ciro y Los Persas, Los Fabulosos Cadillacs, Benjamín Amadeo, Daniel Melingo, y Babasónicos tienen dos nominaciones cada uno.

Entre otros artistas nominados para la edición 2017 de los Premios Gardel, figuran: La Sole, Andrés Calamaro, Ariel Ardit, Los Pericos, Los Cafres, Benjamín Amadeo, Daniel Melingo, Sig Ragga, Iván Noble, Chango Spasiuk, Los Nocheros, el Polaco, Marilina Bertoldi, Barco, Marcela Morelo, Pedro Aznar, David Lebón, el Chaqueño Palavecino, Los Palmeras, Patricia Sosa.

La entrega se realizará el 6 de junio en una doble ceremonia: por la tarde, en el teatro Ópera y por la noche, en el Gran Rex.

La entrega que se realizará en el Opera contará con la conducción de Gabriela Radice y la del Gran Rex tendrá a Lalo Mir y Maju Lozano como maestros de ceremonia.

Aquí, la lista de las categorías y los nominados:

Álbum del año 11, Abel Pintos 3001 Proyecto Piazzolla, Elena Roger & Escalandrum clasoles esp Naranja persa,Ciro y los Persas300

Canción del año “Cómo te extraño”, Abel Pintos Click Aqui “Armas gemelas”, Eruca Sativa “La noche”, Andrés Calamaro “La tormenta”, Los Fabulosos Cadillacs “Soy”, Lali Espósito

Ingeniería de Grabación Hoy como ayer, Carajo 11, Abel Pintos Brindando por nada, Las Pelotas

Mejor Álbum Artista Canción Testimonial y de Autor Mis Américas, vol. 1/2, Kevin Johansen + The Nada Auténtico, Alejandro Lerner Canta Mateo y Darnauchans, Fernando Cabrera César Isella 60 – Todas las voces todas, César Isella Perdido por perdido, Iván Noble

Mejor Álbum Artista de Cuarteto No me pidan que baje el volumen, Ulises Bueno Soy un tipo de la noche, Carlos “La Mona” Jimenez La gente me quiere, Jean CarlosEden

Mejor Álbum Artista Femenina de Folklore Soledad 20 años, Soledad Imposible, Liliana Herrero Atar, Laura Ros

Mejor Álbum Artista Femenina de Rock Sexo con modelos, Marilina Bertoldi Se vuelve cada día más loca por amor al blues, Celeste Carballo Señales, Patricia Sosa

Mejor Álbum Artista Femenina de Tango En vivo en el Teatro Coliseo, Lidia Borda Tango, Marián Farías Gómez Memorias de un bandoneón, Carla Algeri

Mejor Álbum Artista Femenina Pop Soy, Lali Espósito Espinas & pétalos, Marcela Morelo Piel, Déborah De Corral

Mejor Álbum Artista Femenina Tropical Cosecharás tu siembra, Gladys, la “Bomba Tucumana” No ha sido fácil, Eugenia Quevedo Viva, Ángela Leiva

Mejor Álbum Artista Masculino de Folklore El derecho de vivir en paz, Bruno Arias De criollo a criollo, homenaje a don Ata (mi versión), Chaqueño Palavecino El disco de oro. Folklore de 1940, Vitillo Ábalos Mejor Álbum Artista Masculino de Rock Encuentro supremo, David Lebón Contraluz, Pedro Aznar Naranja persa, Ciro y los Persas

Mejor Álbum Artista Masculino de Tango Gardel sinfónico, Ariel Ardit & Filarmónica de Medellín Misteriosa Buenos Aires, Osvaldo Piro y su orquesta Secretos conocidos, Aquiles Roggero

Mejor Álbum Artista Masculino Pop 11, Abel Pintos Last call, Maxi Trusso Vida lejana, Benjamín Amadeo

Mejor Álbum Artista Masculino Tropical Sola otra vez, El Polaco Y amigos, Daniel Cardozo Cumbia peposa, El Pepo

Mejor Álbum Artista Romántico – Melódico Clásico, Sergio Denis Aniversario, Jorge Rojas Amántico, Mike Amigorena

Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión Gilda, no me arrepiento de este amor, Natalia Oreiro Otras músicas, Chango Spasiuk Bandas de sonido II, Diego Mizrahi

Mejor Álbum ConceptualArchivo Jobim, Silvina Garré y Litto Nebbia Tiempo reflejado – Un homenaje a Manolo Juárez, Intérpretes varios Nuevas cartas al rey de la cabina y Anita, mi amor, Luis Pescetti y Juan Quintero

Mejor Álbum de Chamamé Puertos, Hernán Crespo Ídolos, Juancito Güenaga y su conjunto En tiempo de chamamé, Gabriel Cocomarola

Mejor Álbum de Jazz Woody & jazz, Manuel Fraga Trío Mute, Fernández 4 Música anfibia,Abel Rogantini

Mejor Álbum de Música Clásica Ginastera – Prokofiev – Janácek, manos a las Obras II, Elías Gurevich – Haydée Schvartz Live, Sol Gabetta Senanes/Cuerdas, Camerata Bariloche, Orquesta Cuerda

Mejor Álbum de Reggae y Música Urbana Soundamérica, Los Pericos Alas canciones, Los Cafres 10 años, Dread Mar I Stay rude!, Hugo Lobo

Mejor Álbum de Rock Pesado / Punk Hoy como ayer, Carajo 1000 vidas, Coverheads Vivo en Red House, A.N.I.M.A.L

Mejor Álbum de Tango Alternativo Anda, Melingo Desenchufado, Tanghetto La Pampa grande, La Chicana

Mejor Álbum Folklore Alternativo Gira, Los Huayra Otras Músicas, Chango Spasiuk Ayer es siempre, Juan Falú y Marcelo Moguilevsky

Mejor Álbum Grupo de Cuarteto Raza única, Trulalá 22 años, La barra Una buena costumbre, La barra

Mejor Álbum Grupo de Folklore Solo luz, tributo a Raúl Carnota, Luna Monti y Juan Quintero 30 años, Los Nocheros Los Manseros Santiagueños en el Luna Park, Los Manseros Santiagueños

Mejor Álbum Grupo de Rock Barro y fauna, Eruca Sativa La Salvación de Solo y Juan, Los Fabulosos Cadillacs Vivo en Red House, Manal

Mejor Álbum Grupo Pop Las antenas, Estelares Era es será, Barco Ojos tremendos, Los Tipitos

Mejor Álbum Grupo Tropical Una cerveza, Ráfaga Tiempo de bailar, Los Palmeras Todo comenzó bailando, Marama

Mejor Álbum Infantil Lo que llevas en tu corazón, Diego Topa y otros Piñón en familia, Piñón Fijo (junto a Solcito Fijo y Jere Fijo) Churo!, Mariana Baraj

Mejor Álbum Instrumental-Fusión-World Music El tren – solo guitarra, Luis Salinas Punto de fuga, Nicolás Guerschberg Qhapaq Ñan, Gustavo Santaolalla

Mejor Álbum Música Electrónica Dj sings the blues, Dr. Trincado Opera galaxy, Shoot the Radio Circus, Mistol Team We are landscapes, Moon Pollen

Mejor Álbum Nuevo Artista de Rock Al borde del filo, Las Diferencias Dedos negros, Sol Bassa Hoy, Mel Cruz

Mejor Álbum Nuevo Artista de Tango Así, Jorge Vázquez La Martino Orquesta Típica, La Martino Orquesta Típica Tango energy, Giannina Giunta

Mejor Álbum Nuevo Artista Pop Vida lejana, Benjamín Amadeo Continental, Sullivan Antihéroe, Juanjo Ceccón

Mejor Álbum Nuevo Artista Tropical Sin fronteras, Puli Moreno La dama del acordeón, Azul No ha sido fácil, Eugenia Quevedo

Mejor Álbum Orquesta de Tango Instrumental Timba, Diego Schissi Quinteto Aeropuerto París, Walter Ríos 13, Rodolfo Mederos

Mejor Álbum RockPop alternativo L.H.O.N.,Illya Kuryaki & the Valderramas Mini buda, Octafonic La promesa de Thamar, Sig Ragga

Mejor Colección de Catálogo Héctor Stamponi interpreta su música al piano, Héctor Stamponi Cinco décadas de rock argentino, Varios Fundamentales (81-87) “¿Y ahora qué pasa eh? “, Los Violadores

Mejor Diseño de Portada 11, Abel Pintos Impuesto de fe, Babasónicos El lapsus del jinete ciego, Gabo Ferro Hoy como ayer, Carajo

Mejor DVD Desde adentro – Impuesto de fe, Babasónicos Vivo en Red House, Manal La Beriso (Estadio Único), La Beriso

Mejor Video Clip “En un bosque de la China”, Daniel Melingo “Gallo negro”, Illya Kuriaki & the Valderramas “Pájaro cantor”, Abel Pintos

Producción del año L.H.O.N., Illya Kuryaki & the Valderramas 11, Abel Pintos Barro y fauna, Eruca Sativa