Buscan fortalecer el rol de las mujeres emprendedoras y empresarias

Este lunes se realizó en la Legislatura de Misiones, la presentación del primer encuentro de Mujeres Empresarias del NEA, que incluye a Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones; y el quinto Encuentro de Empresarias de la Región, que reunirá a empresarias y emprendedoras de Argentina, Brasil y Paraguay. La jornada de capacitación y reflexión será el viernes 12 de mayo, a partir de las 8:30, en las instalaciones de la Cámara de Representantes de Misiones. Es organizada por la Legislatura provincial, la Cámara de Mujeres Empresarias de Misiones (CAMEM) y el Grupo Empresarial de Mujeres Argentinas (GEMA). Al respecto, la diputada provincial Mabel Pezoa destacó “el trabajo y la decisión de mujeres que no pertenecen al Estado, sino que se desarrollan en el sector privado, pero que han decidido emprender un trabajo conjunto para resolver problemas que tienen que ver con sus necesidades, con el cuidado del empleo, el crecimiento económico, y con la voluntad de crecer”. Pezoa consideró que “para la mujer no hay épocas fáciles, pero vemos que la CAMEM está dando pasos fuertes, que se pueden medir en cuanto a los logros y con el sostener en el tiempo las decisiones que se han tomado”. “Estas redes de contacto han generado la posibilidad y la oportunidad hacia otros espacios, y de nuevos recursos, no solo económicos, sino del conocimiento como mayor capital, puesto al servicio de las mujeres emprendedoras”, agregó. Por su parte, la presidente de la CAMEM, María Vera, recordó el trabajo conjunto con la Cámara de Representantes de Misiones, y detalló que estos encuentros son “la concreción del esfuerzo y la pujanza de la mujer misionera, que con esto se hace eco en la Nación y en otros países”. “El evento del 12 de mayo es muy importante para nosotros, porque permitirá visualizar las problemáticas que tenemos las mujeres, y además, porque podemos mostrar cómo cambiar juntas lo que muchas veces parece estar escrito”, reflexionó. Asimismo, advirtió que el contexto de frontera, “con fuerte incidencia de otros países, no es solo cuestión de asimetrías, sino también de oportunidades para el trabajo en conjunto”.