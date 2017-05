LA EDUCACIÓN EN LOS TIEMPOS…DE MACRI

Por Norma Estela Ferreyra:



Poco favor le hacen al país, un presidente que dice “resolvido” en vez de “resuelto” en un discurso programado y una vice que escribe “Festíbal” , con “b” y acento.



Y no es algo casual sino habitual la forma de mal hablar y pronunciar del actual presidente argentino, que por si fuera poco, también gobierna muy mal, junto a sus ministros y a su grupo de asesores o de incapaces crónicos.

Mauricio Macri, es un soldado del neoliberalismo yanqui-británico, con cierta forma de perturbación psicológica, tal vez, desatada por la confusión provocada por las denuncias de sus paraísos fiscales y la corrupción descarada, implantada con sus procedimientos ilegales para resolver los problemas graves en que nos encontramos inmersos, a poco de que asumiera en el gobierno. Un presidente que fue electo, con una campaña de promesas falsas y contrarias a las decisiones que, realmente, ha tomado. Y que sin vacunarse contra la vergüenza, arremete contra todo lo que es argentino, incluyendo al pueblo que lo votó y no conforme con ello, pretende dar un golpe, sobre lo más preciado que tenemos, que es la educación pública, obligatoria y gratuita en todos sus niveles, de la que estamos orgullosos todos los que integramos la Nación.



Pero claro, ya endeudó al país, pasó por encima a la Justicia, al poder Legislativo, a la Constitución y a la ley, para hacer de nuestra patria, un negocio permanente, para quienes integran esos grupos que no se sienten parte de esta nación, sino que participan de las negociaciones con el Poder Mundial Sionista y Neoliberal al que pertenecen quienes hoy nos gobiernan, en una dictadura pocas veces vista. Se comportan cínicamente, siendo dóciles corderos domesticados, por ese mundillo, salvaje y criminal, que quiere destruir a los únicos 9 países soberanos que existen en el mundo, para dar rienda suelta a su imaginación perversa, que los lleva a burlarse y divertirse con los indefensos y pacíficos pueblos del mundo.

Así, la gobernadora Vidal, de la Provincia de Bs. As, que tiene a cargo casi la mitad de la población de todo el país, vocifera por todos los medios de comunicación masiva, que están al servicio de la desintegración nacional, que ella no cumplirá con la Ley de paritarias docentes, que no pagará los días de paros, desoyendo sentencias judiciales que dispusieron lo contrario y con un relato vergonzoso, de estilo hitleriano, acerca de que la “educación pública, no va más en la Argentina”.



Delatando así, el proyecto de este presidente y de sus ministros, gobernadores y partidos políticos, que entregaron sus banderas al cuidado de la Embajada Norteamericana, de la CIA y de Consejeros internacionales, como Durán Barba, apoyados por los mal llamados dirigentes de la CGT, que se comportan como “conejos tomados por las orejas” y sirven a políticas que se basan en mentiras y que se burlan hasta de quienes los votaron, porque tienen un poder que está resguardado por las bases militares extranjeras, establecidas en el sur, con el propósito de apoderarse de toda las riquezas del país, mediante medidas como “la salida de la inmunidad soberana” en garantía de una deuda impagable, que se acaba de contraer. Esta decisión, no pasó por el Congreso, pero ni falta hace, ya que el mismo, está sólo para adornar el frente de la plaza que lleva su nombre.

Ignora la gobernadora, que la Educación Pública Argentina, siempre fue mucho más que la privada. Sus profesores fueron los mejores y eran añorados por las escuelas y Universidades Privadas, para luego, ser receptados por las instituciones privadas. Seguramente, y hasta pongo las manos en el fuego, los exámenes que dicen haber tomado en los centros educativos privados, para compararlos en su rendimiento, con la enseñanza pública, se basaron en un fraude, donde las preguntas ya eran conocidas de antemano por los alumnos privados. Y me ofrezco como maestra a demostrar que un alumno de la escuela Pública sabe más que uno de la Privada, donde usan un criterio diferente para evaluar, aunque sean los mismos maestros o profesores, los que actúen en ambos sistemas. Y también en la Universidad. El resultado publicitado, es muy raro. ¿Con los mismos educadores y distintos resultados? No creo en eso. Permítaseme evaluarlos frente a una pantalla de TV, señora Vidal y saltará a la vista, que lo que su gobierno quiere, es hacer lo que hacen en muchísimos países del mundo desarrollado, o sea, una recaudación fenomenal para empresas educativas, que quieren hacer el negocio de la enseñanza privada, en todos sus niveles.

Los ciudadanos, no necesitamos pruebas de la excelente calidad de nuestra enseñanza pública, gratuita y obligatoria, porque nuestros artistas, poetas, escritores, científicos, profesionales de las universidades públicas, fueron distinguidos en el mundo y muchos de ellos, ganadores del premio nobel y asimismo, con alumnos del sistema público que ganaron concursos de Matemáticas y de Ciencias, fuera y dentro del país. Y si comparamos, con la formación de estos Ministros de Macri que mayoritariamente, se recibieron en la privada y no saben ni moverse con criterios lógicos en su especialidad, ni siquiera los que anteriormente, ocuparon cargos más de una vez, o si observamos al mismo Presidente Macri, cuando actúa, habla o lee, teniendo en cuenta que fue educado en escuelas inglesas del país, no cabe ninguna duda de lo que afirmo.

En este sistema perverso, donde algunos pretenden privatizar el sistema educativo, el de salud, el Jubilatorio, Aerolíneas, Sancor y todo lo que tenga un valor económico y rentable, para distribuir entre las Multinacionales, los funcionarios de los tres poderes de gobierno, la corrupta CGT, los ministros y los partidos políticos como el PJ, la UCR y el “partido del quien más me da”, de Sergio Massa, que son los cómplices directos de todo este plan A ( o sea, Anti todo lo que es argentino) y que no tiene plan B (o sea, ni Buen gobierno, ni Buena gestión, ni Beneficia al pueblo).

Por eso, lo que debemos hacer es NO VOTAR, pues no podemos creer en una democracia sin ley, sin Justicia, sin Congreso, sin dirigentes obreros y sin hombres, que sepan pelear por sus derechos, donde sólo nos quieren usar para que legitimemos una elección, donde desde ya, se espera fraude, según lo manifestado por la Juez Servini de Cubría.



