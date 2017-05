EL MACRISMO YA TIENE SU CORTE ADICTA: LA RAZÓN DEL VOTO DE HIGTHON

Por JCTV

Muchos aún no dejan de sorprenderse de que la jueza Highton de Nolasco votó a favor de la impunidad junto a los dos jueces adictos al macrismo. Para entenderlo, hay una razón de peso atrás.



La Constitución Nacional lo dice claramente: ministro de la Corte que cumple 75 años, se jubila. Así lo entendió Zafaroni. Y se fue. Así no lo entendió Fayt y se quedó cobrando más de 200 mil pesos mensuales sin ir a trabajar, hasta que se murió. Y Highton de Nolasco, una mujer proba, también entendía que a los 75 debía irse. Pero de repente, cuando le llegaba la edad, cambió de parecer. Y comenzó su disputa interna adentro del organismo, buscando quebrantar una ley que ella misma había apoyado. El gobierno nacional, conocedor de sus posiciones, buscó, en el inicio, que cumpliera con la normativa y así lograr el cometido: tener 3 de los 5 jueces a su favor, y dejar en minoría al peronista cordobés Maqueda y al presidente vitalicio de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Macri necesitaba ese lugar para acoplarlo a quienes le responden: Rossatti, ex ministro de Kirchner, peronista santafesino que llegó por acuerdo con Massa (para quien militaba el hoy juez) y Rosencratz, radical de fluido vínculo con el poder económico concentrado.



Pero así como fue sorpresivo el giro de Highton para quedarse, también lo fue el del gobierno para no insistir con su alejamiento. Pese a que era simplemente avalar un pedido de apartamiento, en febrero de este año, Macri dejó pasar el tiempo, el pedido se cayó y así la jueza mantuvo su lugar. No hubo mayores explicaciones al cambio de parecer del Ejecutivo. Tan solo la sugerencia de evitar conflictos y que todo siga como está.

Ahora, con el voto a favor de Highton contradiciéndose a ella misma –en 2009 la juez había votado, en un caso similar, exactamente en contra (ver nota Página 12), se entiende todo: su cargo vitalicio fue a condición de que apoyara algo que el macrismo explícito venía solicitando hace rato: dejar de perseguir a los hoy pobres viejitos (dixit Elisa Carrió) que ayer fueron asesinos y secuestradores de bebés. Los genocidas lograrán la libertad. Y el macrismo, como el menemismo, ya tiene su Corte adicta.



