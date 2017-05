“Mientras no se sepa dónde están los cuerpos de los 30.000 desaparecidos, es muy difícil hablar de una reconciliación”

La Ministra de Derechos Humanos de Misiones, Lilia “Tiki” Marchesini, habló con Radio Libertad y expresó su malestar por el fallo de la Corte Suprema que otorgó el beneficio del 2×1 al ex represor Luis Muiña.

Reproductor de audio

Ayer, la Corte dictaminó que Luis Muiña, represor de un grupo paramilitar en el Hospital Posadas y condenado en 2011, tiene derecho a una reducción de penas. Además de la polémica que despertó la decisión de la Corte, también generó controversia debido a que otros militares condenados por delitos de lesa humanidad podrían invocar el fallo a su favor.

“La medida de ayer genera precedente de riesgo y pone en evidencia esto que todos los organismos veníamos presenciando, que es la intención de generar más grieta y confrontación”, coincidió “Tiki” Marchesini, Ministra de Derechos Humanos de la provincia, en diálogo con Radio Libertad. Además, agregó que para la sociedad es “una forma de distracción. Es un año electoral, entonces hay que distraer o generar un poco más de confrontación en estos temas, que siempre fueron heridas abiertas, y viene concatenado a otros criterios que están ligados a la misma puesta en duda sobre si fueron crímenes de lesa humanidad, si fue o no terrorismo de Estado; toda esta puesta en duda que viene llevándose a cabo en este ultimo tiempo”.

Por otro lado, expresó la inflexibilidad de su cartera respecto a la medida: “Mientras no vuelvan a sus casas los 400 nietos que fueron apropiados, mientras no se sepan dónde están enterrados los cuerpos de los 30.000 desaparecidos y mientras no haya justicia es muy difícil que se pueda hablar de reconciliación. Creo que esta medida es para poner en el tapete de los medios temas que no tienen que ver con la falta de empleo, temas que no tienen que ver con el cierre de fábricas y el hambre”.