PRESENTARON “EL GUARDIAN” PARA COMBATIR EL AEDES AEGYPTI

A través de un convenio de cooperación institucional firmado hoy por los Ministerio de Salud Pública y de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología, el Manual El Guardián será la herramienta pedagógica para combatir el Aedes aegypti, desde las escuelas.



La rubrica estuvo a cargo de los titulares de las cartera sanitaria, Dr. Walter Villalba y de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología, Mgter. Ivonne Aquino, esta mañana en el Teatro de Prosa del Centro del Conocimiento.

El primer paso de este convenio fue firmar un acta complementaria entre las instituciones mencionadas para incorporar el manual El Guardián como herramienta de aprendizaje dentro del aula. De esta manera Programa El Guardián se sumará a la curricula educativa misionera.



Acompañaron a Villalba y Aquino en la rubrica de los marcos legales los Subsecretarios de Atención Primaria y Salud Ambiental del Ministerio de Salud Pública, Dr. Jorge Martín Cesino y el Subsecretario de Cultura Educación Ciencia y Tecnología, Dr, Christian Dechat.

En este sentido , el Subsecretario de Atención Primaria y Salud Ambiental del Ministerio de Salud Pública, Dr. Jorge Martín Cesino destacó el trabajo en conjunto que viene llevando adelante con Educación en distinto puntos de la provincia. “El año pasado se realizaron más de 42 mil capacitaciones en distintos establecimientos educativos, donde se pudo trabajar en la prevención y eliminación de este vector, que es el Aedes aegypti. El Guardián es un proyecto innovador e inclusivo que sera implementado en todos los niveles. Además son nuestros niños los que siempre están marcando las conductas y lo errores a nosotros como padres. Son los guardianes que tienen que controlar que las botellas o recipientes no acumulen agua para prevenir enfermedades como el zika y chikungunya”.

En esa línea, la Ministra de Cultura Educación Ciencia y Tecnología Mgster Ivonne Aquino resaltó la importancia de la participación de los guardianes en el lugar y la actitud del trabajo en equipo entre ministerios y otras instituciones. “Esto quiere decir que estamos en muy buenas manos, con los que ustedes nos van ir orientando vamos a poder combatir a este mosquito entre todos. La relevancia del trabajo en equipo juntándonos y poniendo en común no sólo los problemas, sino las capacidades de nuestros profesionales, las oportunidades y posibilidades que uno tiene cambia muchas cosas. Si recordamos el año pasado en la terrible situación de emergencia sanitaria en la que estábamos, donde el ministerio de salud ha trabajado incansablemente para hacernos tomar conciencia de que realmente la forma de combatir esta epidemia era la prevención, limpiar nuestros hogares , nuestro barrio. Estoy segura que la escuela tuvo mucho que ver en esto, porque los docentes asumieron la posta de trabajar desde la educación, de trabajar desde este cambio de habito para poder colaborar con un mensaje de prevención; y así surgió este proyecto del guardián y que nos va garantizar el éxito de esta política pública que es que los alumnos se asuman, se formen y se preparen como guardianes para combatir el mosquito. Eso significa que ellos van estudiar más, van a potenciar sus capacidades y van a descubrir que son capaces de llevar adelante muchas cosas y además de eso van a ayudar a los adultos a modificar nuestros hábitos. Esto es positivo porque nos lleva a una perspectiva de una mejor provincia, de una mejor educación y de una mejor calidad de vida, por eso nosotros apostamos a trabajar juntos y cerca de la gente”.

Por último el Ministro de Salud Pública Dr. Walter Villalba al iniciar su alocusión destacó el trabajo de Claudina Deglise en la creación del proyecto El Guardian, por su impulso y por su conducta de trabajo en la Dirección de Salud Social e Inclusiva y agradeció la presencia de los familiares en la presentación del Manual.

En segundo lugar expresó que establecer estas conductas de trabajo marcan una actitud sanitaria generacional. “Las generaciones más viejas no tuvimos esta educación sanitaria, ecológica y de cuidar el medio ambiente; como si tienen las generaciones posteriores. Lo más importante es que a futuro cuando ustedes se desarrollen como ciudadanos, como personas adultas ya van tener arraigada esta conducta y se va notar el cambio de la tarea planificada por nosotros de la que fue impulsora Claudina en este caso”.

Por último remarcó: “otro punto importante es que la gente de educación nos haya permitido utilizar las herramientas pedagógicas que tienen los docentes, las cuales nosotros como profesionales no tenenos, ni en cantidad, ni en calidad y si esto funciona vamos a lograr obtener una sociedad más sana, con más conocimientos, con más solidaridad que no solamente piensa en uno mismo si no también en el prójimo para tener una provincia mucho mejor de la que ya tenemos y que no es poco”.

Durante la presentación a través de un audio visual se explicó las estrategias comunicativas que contiene el manual para trabajar en las aulas.

Para cerrar el encuentro los alumnos de las escuelas primarias procedieron a firmar los contratos del Guardián, donde se comprometen a ser guardianes de su escuela, de su barrio, de que no se acumulen recipientes donde el mosquito puede depositar su larvas y realizaron una pequeña representación de cual son los recipientes que acumulan agua y de como se deben eliminarlos conjuntamente se escucho el tema musical de eliminación del mosquito.

El Manual

El Guardián se trata de un Manual Didáctico que se compone de sección informativa, sección instructiva, de ¿cómo ser un Guardián?, de sección de juegos, enlace QR que llevara a El Guardián aun juego online para sus momentos de ocio y lo fundamental que es totalmente inclusivo, ya que cuenta con códigos de realidad ampliada en cada una de sus páginas, con el objetivo de transmitir lo que dice en videos conteniendo la traducción en lenguaje de señas, voz on off y subtitulados, donde de esta manera podremos llegar a las personas con hipoacusia, disléxicas y no videntes. El programa fue impulsado por Claudina Deglise quien en vida fuera la responsable de la Dirección de salud Social e Inclusiva del Ministerio de Salud Pública