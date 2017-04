MACRI OFFSHORE: LAS IRREGULARIDADES QUE LA JUSTICIA NO QUIERE INVESTIGAR

Por Enrique de la Calle

El fiscal Federico Delgado pidió seguir investigando al presidente. Lo que todavía no se sabe de sus vínculos con sociedades offshore.





“Aún no sabemos (…) si quienes detentaban la voluntad social de ‘Fleg Trading’ y ‘Kagemusha’ cometieron un ilícito desde aquel remoto mes de septiembre de 1998. Y si Mauricio Macri omitió a propósito consignar en su declaración jurada datos que debió colocar”, aseguró el fiscal Federico Delgado en el escrito en el que pidió seguir investigando al presidente Mauricio Macri en la causa conocida como “Panama Papers”.



“Los ‘Panamá Papers’ dejaron la estela por los lugares que recorrieron”, siguió Delgado. Se sabe que el escándalo desatado por una investigación periodística impactó judicialmente prácticamente en todo el mundo excepto en la Argentina. “La justicia tiene una magnifica oportunidad: investigar al poder instituido. Esto es decisivo: investigar y no culpar. Investigar”, pidió el fiscal. En su presentación, Delgado rechazó el pedido de “incompetencia” del juez Sebastián Cassanello.

¿Qué se investiga? “El objetivo de la causa es inspeccionar la vida social de Fleg Trading y Kagemusha para saber si en ese recorrido se cometió un delito. A esa inspección está atada otra, determinar el carácter de la omisión de Mauricio de consignar datos en su declaración jurada”, describió Delgado.



“Además, (hay que) desentrañar la entidad y alcance de su participación en Yacylec y la propiedad de unas hectáreas ubicadas en Tandil”, siguió el fiscal.

Para Delgado, parece estar claro que en el caso de la offshore Kagemusha no se cometió ningún delito. Sin embargo, en el de Fleg Trading la situación “es más opaca”. Hay notables inconsistencias: “Las actas certificadas por escribano público que aportó Loi hablan de movimientos de dinero de 1997 y Fleg nació en septiembre de 1998”, reseñó.



Fuga de divisas (¿remember 2001?)

Para Delgado, resta saber qué pasó con los 9,3 millones de dólares que esa empresa movió en Brasil. ¿Qué directivo o empresa del Grupo Macri pagó impuestos por esa cifra? Todavía no se sabe.



“Pero la vida social de ‘Fleg’ no se agotó allí”, siguió Delgado. “Es necesario reconstruir totalmente sus actividades en la República Federativa del Brasil, en el marco del proyecto ‘Pago Fácil'”. Esos movimientos fueron desestimados por el propio Macri en una conferencia de prensa: “La empresa se creó pero no realizó actividad”, dijo. Para el fiscal, abundan las sombras: “Las fechas de algunos movimientos, además, coinciden en términos relativos con los que detectó la Comisión Especial Investigadora sobre Fuga de Divisas de la Cámara de Diputados de la Nación”, señaló.

Según la comisión que funcionó entre 2002 y 2003 e investigó la fuga de divisas durante la crisis económica de fines del siglo XX, el Grupo Macri sacó del país casi 60 millones de dólares. SIDECO ARGENTINA, que presidía el propio Mauricio Macri, fugó 27 millones. Por su parte, SOCMA INVERSORA SOCIEDAD ANÓNIMA, sacó 9,3 millones, casi el mismo número que lo operado por la offshore Fleg Trading en Brasil. ¿Casualidad numérica? A la Justicia argentina no parecen importarles esas coincidencias.



http://www.agenciapacourondo. com.ar/macri-offshore-las- irregularidades-que-la- justicia-no-quiere-investigar