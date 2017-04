“ESTÁ HACIENDO AGUA TODO EL SISTEMA EDUCATIVO PORQUE LA LEY DE FINANCIAMIENTO ES UNA FARSA”

Por Mario Hernandez

Entrevista a la Legisladora del FIT-IS y docente Laura Marrone, donde analiza, entre otras cosas el conflicto docente, la propuesta del gobierno de Maria Eugenia Vidal y el acuerdo salarial en Neuquén.



______________________________ __

M.H.: Ya te habrás enterado que se suspendió el desalojo del Bauen.

L.M.: Así es. Muy contenta. Estuve la semana pasada en la cena solidaria de apoyo que se hizo, fue muy emotiva. Mostraron un video que recorría toda la lucha que vienen llevando adelante. Había numerosas representaciones, se calculó unas 700 personas en una cena que además apoyaron numerosas cooperativas para que fuera posible.

Hemos disfrutado el Bauen durante estos 15 años, siempre ha tenido las puertas abiertas para realizar eventos de la clase trabajadora, actividades culturales, es un referente muy grande de todas las luchas y esperamos que lo siga siendo.

M.H.: Hubo una nueva propuesta del gobierno de María E. Vidal. Es bastante confusa. ¿Podrías pasarla en limpio?

L.M.: En síntesis lo que antes era una oferta de 19% en 3 cuotas ahora es de un 20% en 4 cuotas, lo cual ha despertado una gran indignación. Más una suma fija de $ 750 y una propuesta de presentismo por $ 5.300 para este año con la condición de que no haya paros. La propuesta también contempla 2018 y 2019, eliminando las paritarias de esos años. Esto significaría llegar a 15.000 pesos en el mes de septiembre y ahora el inicial sería de $ 11.700. Esto ha sido rechazado.

Hoy estuve en Lanús, en la escuela en la que trabajo, adonde pude asistir luego de casi un mes de paro y la indignación y la bronca de todas mis compañeras era enorme, porque hicimos un gran sacrificio, hemos sufrido descuentos muy grandes y la sensación es que no tenemos un plan para continuar la lucha.

En este momento la CTERA ha puesto sus cañones en la escuela itinerante, han pedido que se prorrogue hasta el 15 de mayo el permiso para mantenerla, pero la verdad es que no reemplaza un plan de lucha que costó mucho sacrificio, también para las familias que están acompañando, porque sus hijos no han tenido clases.

La lucha tiene que tener una consecuencia en el sentido de no dejar de tomar medidas de fuerza porque el gobierno ha vuelto a la carga pretendiendo ignorar el esfuerzo que se ha hecho.

M.H.: Esta situación en la provincia de Buenos Aires contrasta con la situación de Neuquén, donde se ha conseguido un aumento importante, se hablan de valores de un 31% rompiendo el techo salarial impuesto o pretendidamente impuesto por el gobierno. ¿Por qué esto se logra en Neuquén y no en la Provincia de Buenos Aires a pesar del sacrificio que han hecho los docentes y también los padres y la comunidad educativa?

L.M.: Así es, porque las familias nos han acompañado solidariamente. Como bien decís las respuestas han sido distintas a una lucha que ha tenido tanto valor en uno como en otro lugar. En el caso de Neuquén se llega escalonadamente a un aumento del 31% en enero de 2018 y además no va a haber descuentos por los días de paro, aunque puede haber un intento de desconocer el acta firmada a tal fin.

Vale aclarar que las asambleas en Neuquén son muy particulares, llegan a 2.500/3.000 personas, siendo una provincia no tan grande en cuanto a población y cantidad de docentes; en la asamblea de la Capital neuquina se votó por una diferencia de 100, con un gran debate y gran representación y con todo el derecho a la suspicacia de si firmar o no. Yo creo que fue acertada la directiva de Capital de plantear que había que aceptar porque los paros no son a morir, una conducción sindical seria tiene que saber medir la relación de fuerzas y en función de eso ver qué es lo mejor que se puede lograr.

Creo que el acuerdo que se logró en Neuquén en este marco es muy bueno. El gobierno de Neuquén accede a este aumento que significa romper con el tope salarial que había impuesto Macri, que era del 18%, en primer lugar porque políticamente tiene su propio juego y no necesita comprometerse con un acuerdo político nacional con Macri y sí mantener su propio orden interno. Y probablemente también tenga que ver con que la situación económica es diversa. Yo creo que la Ciudad de Buenos Aires también podría dar ese aumento, no lo dio por una decisión política de mantener el acuerdo con el gobierno nacional para que sea un caso testigo para el conjunto de las paritarias que suponen no solo las estatales sino también las privadas.

Hay gobiernos que se disciplinaron a la orden de Macri, para mantener el costo salarial por debajo de la inflación en el acuerdo paritario y otros que con una mayor soltura económica interna, como es el caso de Neuquén, pudieron llegar a un acuerdo.

En el caso de la Provincia de Buenos Aires es donde más hace agua este modelo de financiamiento, porque estaba invirtiendo en 2015 el 39% de su presupuesto en educación y la Ciudad de Buenos Aires el 22% aproximadamente, el margen de esfuerzo es distinto y el resultado de inversión por alumno también lo es. En 2015 la Ciudad de Buenos Aires invertía por alumno 40.000 pesos anuales y la Provincia 25.000, o sea que hay un 80% de diferencia en cuanto a la inversión por alumno, lo que significa menores condiciones para una buena educación en la Provincia que en la Ciudad, siendo que en ésta hay menor esfuerzo por parte del gobierno, porque es menor la porción del presupuesto para el sector educativo.

Está haciendo agua todo el sistema de financiamiento y en eso la CTERA tiene una responsabilidad muy grande porque oculta a la población este problema, centra todo en el tema de la paritaria nacional y no dice que el problema de la Ley de financiamiento es una farsa si se aplicara.

El Ministro Bullrich dice que el año pasado estableció el criterio con acuerdo de los sindicatos que el porcentaje del aumento salarial iba a ser del 20% por encima del salario mínimo y si uno mira la escala salarial del país, solamente cuatro provincias iban a ser beneficiadas por esa norma, el resto estaban por encima de ese porcentaje. La propia paritaria en sí es una farsa, reclamamos que exista pero que el Estado pase a ser responsable del financiamiento sino esto va a seguir eternamente.

En este momento si no hay paro en la Provincia de Buenos Aires es porque no hay decisión clara de las conducciones sindicales de dar una perspectiva precisa y contundente de que esto iba a seguir en función de que el gobierno no había respondido, además de lo que golpea el tema de los descuentos.

M.H.: En estos días reparé que en los grandes medios se habla de la necesidad de no ponerlo contra la pared a Baradel. Por ejemplo, el miércoles 5, el editorialista más importante de Clarín, Van Der Kooy, advertía que no vaya a ser que el remedio sea peor que la enfermedad, en relación a las elecciones que tiene que encarar SUTEBA en la provincia de Buenos Aires enfrentando a la Multicolor encabezada por Romina del Plá de La Matanza y dirigente del Partido Obrero.



L.M.: El 21 de mayo hay elecciones en SUTEBA, que es el sindicato más importante de la Provincia de Buenos Aires y obviamente del país, porque representa el 40% de la docencia. Esas elecciones están muy complicadas para Baradel porque hay un gran desprestigio de su conducción y la Lista Multicolor actualmente dirige varios de los distritos más importantes como La Matanza, La Plata, Bahía Blanca, Berisso, Ensenada, Escobar y Tigre, y hoy en una lista unitaria que desafía la conducción de Baradel.

Evidentemente para el gobierno al poner todos sus cañones contra Baradel, el crecimiento de la Lista Multicolor puede resultarle un problema mayor. Se notan nuevos esfuerzos del gobierno para que no se le queme el dique de contención que es hoy la conducción de Baradel y la propia CTERA.



M.H.: Hiciste hincapié en el tema del financiamiento, en cuanto a la diferencia del conflicto entre Provincia de Buenos Aires y Neuquén, donde ha habido un peso muy importante de la participación de los docentes en asambleas. Mecanismo al que creo no ha apelado el Frente Gremial Docente en Buenos Aires.

L.M.: Aten, el sindicato de Neuquén, tiene una larga tradición asamblearia y de discusiones muy apasionadas. Voy a ir la semana que viene a dar una charla sobre el tema del financiamiento, que vengo planteando hace tiempo. El tema de Neuquén es éste, tiene una gran participación, sus paros son siempre activos con una gran fuerza de movilización y hay mucha conciencia colectiva.