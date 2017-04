VENEZUELA:!AL COMBATE VOY! MAS DE 3.000.000 DE CHAVISTAS SE MOVILIZARON EN APOYO A MADURO Y LA REVOLUCIÓN

Por Resumen Latinoamericano

“Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy, voy a defender a Chávez y a nuestra revolución”, era la canción que sonaba por todas las calles de Caracas repletas de un río de gente que bajaba de los cerros.



Así este 19 de abril se hacía realidad la letra adaptada del cantautor popular Alí Primera “Al combate me voy”. Trabajor@s, estudiantes, mujeres, campesin@s, niños y niñas recorrieron la Plaza Catia y Sucre hasta la Avenida Bolívar: más de 3 millones de venezolanos y venezolanas. “El pueblo de los libertadores, está dando una gigantesca lección de conciencia “, afirmó el Presidente Nicolás Maduro en el acto.

La jornada conmemoró el 19 de abril de 1810 cuando Caracas dio su primer grito de rebeldía y de independencia, y le dijo no a los españoles. El pueblo chavista bailó con entusiasmo y alegría, entonó canciones de unidad y de lucha, y juró vencer nuevamente: “A 207 años en que vencimos a la oligarquía , hoy hemos triunfado nuevamente”, reafirmó Maduro. “Hoy pretendieron asaltar el poder y los vencimos otra vez, vencimos a la derecha corrupta e intervencionista”.

Asimismo el Presidente denunció a Julio Borges -dirigente de Primero Justicia- como uno de los máximos responsables golpistas: “Desde aquí te lo digo Julio Borges: no volverán, estoy decidido a defender mi patria, a defender mi pueblo, y no estoy dispuesto a retroceder un paso atrás”.



Además manifestó que la oposición persiste en sus actos violentos, quemando metrobuses y bibliotecas, generando disturbio y caos, y anunció que se encontraban liberadas las autopistas del oeste y que fueron capturados más de 30 guarimberos,”estamos desmantelando el golpe de Estado terrorista, estamos venciendo al golpismo y al intervencionismo”, explicó Maduro. Para ello también se activó el “Plan Zamora” en un primer nivel de alerta colectiva en pos de mantener la paz y el orden interno.

Esta jornada en defensa a la revolución bolivariana y en apoyo a Nicolás Maduro celebró además otro de los hitos más importantes de las batallas del siglo XX: la victoria del pueblo cubano en Playa Girón contra la intervención yanqui, “la batalla que inició el camino actual de nuestros pueblos, el camino que como dijera el Che Guevara en la ONU, es la marcha indetenible de los pueblos, para lograr su segunda y definitiva independencia”. “En eso está ahora Venezuela, luchando por su segunda independencia”, reafirmó Maduro.



“Es importante continuar movilizados” aseveró Maduro, a la vez que advirtió que la MUD pretende convocar a un paro nacional, al cual “responderemos con más y más trabajo, porque eso es lo que necesita la patria”, “si quieren paro les responderemos con una nueva victoria, con la victoria de los trabajadores”.

Maduro aseguró que espera ir a elecciones pronto y tener una victoria electoral total. “Preparémonos para grandes batallas políticas y grandes victorias democráticas del pueblo”. “En todas las encuestas el PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) tiene entre un 36 y un 40 por ciento (de aprobación) sin hacer campaña”, indicó.

Por último, Nicolás Maduro convocó a un Diálogo Nacional con los sectores de la oposición, “yo tengo un planteamiento que quiero hacerles: que rectifiquen y cesen su plan de golpismo”. El diputado Elías Jaua, Jorge Rodríguez y la canciller Delcy Rodríguez serán los representantes del gobierno en ese diálogo.