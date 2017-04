Para arrancar el fin de semana con dolor de cabeza, HC Punk misionero y paulista

Rotten Boys, el crédito local del punk contestatario y de alta velocidad une sus gritos a Sorry For All, sus pares de Sao Paulo (Br.) Una fecha rápida y ruidosa en el bunker de la Av. Uruguay.

Ideal para confrontar a aquellos que descreen en eso de que el rock, para ser llamado ROCK debe ser rápido y peligroso, llega este plato doble a puro gritos, guitarras filosas y actitud antisistema. Por un lado el crédito local, los Rotten Boys, que vienen afilados como navaja de peluquero y todavía humeantes luego de su última gira por el sur brasileño donde, justamente, hicieron mancuerna con los punkeros paulistas de Sorry For All, que se encuentran iniciando su correspondiente tour.

Las dos bandas se presentarán este viernes 21 en DYNAMO, el reducto de la Av. Uruguay. En la previa, mientras tanto y después, habrá música ad hoc por parte de Manuela, que sabe cómo como pocos, el cómo manejar los estados de ánimo de las huestes sedientas de buen rock.

Perdón por todo, chicos podridos

SORRY FOR ALL (Punk Rock/Brasil)

Sorry For All surgió en las barriadas paulistas en 2013 y su combustible de este trío, además de Skol, son los shows, las amistades, chistes y ruedas de punk. Está f ormado por Lucas Gordela (guitarra y voz), Marcelinho Geléia (bajo y voz) y Hiro Bolívia (batería). En enero de 2016, la banda lanzó su primer álbum “Too Noia To Die” (independiente), grabado en un lugar escondido en los bosques de Socorro/ Sao Paulo. Este material está disponible para streaming en YouTube y también para descargar en el Bandcamp de la banda.

Con tres años en la carretera, lo Sorry For All tienen decenas de shows en los estados de Sao Paulo y Minas Gerais, compartiendo escenario con bandas como Garotos Podres, Dead Fish, Torture Squad, Guerilla Poubelle, Surra, Letall y Holocausto Canibal. En el estudio, la banda lanzará este año un nuevo plato que tendrá ingredientes de la old scholl, o sea rock, punk y hardcore con olor a los 80s, y garantizan un show energético. Durante abril y mayo, los hermanos paraguayo y uruguayos también los sufrirán, ya que esta presentación es parte de su nueva gira por el sur de Sudamérica.

ROTTEN BOYS

Rotten Boys es una banda de HC Punk formada hace ya siete años, con tres integrantes originales: mateo en batería, Berry en bajo y Gonza en guitarra. Evidentemente a los RB no les duran los frontmans, ya que luego de que por su formación pasen una dama y dos caballeros, los chicos podridos decidieron arreglarse entre ellos y así se reparten la responsabilidad de gritarle a la policía, la corrupción y a la hijaputez e injusticia en general.

En los siete años de banda que llevan estos tres tristes trogloditas han grabado un puñado de EPs cada vez que pudieron pagar el estudio y recorrido todos los kilómetros que les dio para llenar el tanque con sus de por sí flacas alforjas. Así, llevaron sus canciones cortas y contundentes a Formosa, Corrientes, Asunción, Jardín América y Oberá. Además se embarcaron en dos tours, y no de compras, precisamente (aunque algo de bagayero seguro ha de haber habido). De esta manera, en enero de 2016 hicieron siete fechas en Brasil y dos en Paraguay, tocando desde Porto Alegre hasta Asunción, pasando por ciudades como Florianópolis, Serrana, Curitiba, Sao Paulo, Maua, Santos y Ciudad del este. En ese mismo año también hicieron un mini tour por Bs As tocando en lugares como La Cultura del Barrio, Melonio y Detroit. Para finalizar en el febrero cuando tocaron 15 fechas en 34 días rolando por el sur brasileño.

Próximas fechas

21/4/17 en Dynamo junto Sorry For All de Brasil

22/4/17 en Corrientes

5/5/17 en El Cvlto (La Bionda)

19/5/17 en Dynamo

10/6/17 La Bionda

15/7/17 La Bionda

Rotten Boys, el crédito local del punk contestatario y de alta velocidad une sus gritos a Sorry For All, sus pares de Sao Paulo (Br.) Una fecha rápida y ruidosa en el bunker de la Av. Uruguay.

Ideal para confrontar a aquellos que descreen en eso de que el rock, para ser llamado ROCK debe ser rápido y peligroso, llega este plato doble a puro gritos, guitarras filosas y actitud antisistema. Por un lado el crédito local, los Rotten Boys, que vienen afilados como navaja de peluquero y todavía humeantes luego de su última gira por el sur brasileño donde, justamente, hicieron mancuerna con los punkeros paulistas de Sorry For All, que se encuentran iniciando su correspondiente tour.

Las dos bandas se presentarán este viernes 21 en DYNAMO, el reducto de la Av. Uruguay. En la previa, mientras tanto y después, habrá música ad hoc por parte de Manuela, que sabe cómo como pocos, el cómo manejar los estados de ánimo de las huestes sedientas de buen rock.

Perdón por todo, chicos podridos

SORRY FOR ALL (Punk Rock/Brasil)

Sorry For All surgió en las barriadas paulistas en 2013 y su combustible de este trío, además de Skol, son los shows, las amistades, chistes y ruedas de punk. Está f ormado por Lucas Gordela (guitarra y voz), Marcelinho Geléia (bajo y voz) y Hiro Bolívia (batería). En enero de 2016, la banda lanzó su primer álbum “Too Noia To Die” (independiente), grabado en un lugar escondido en los bosques de Socorro/ Sao Paulo. Este material está disponible para streaming en YouTube y también para descargar en el Bandcamp de la banda.

Con tres años en la carretera, lo Sorry For All tienen decenas de shows en los estados de Sao Paulo y Minas Gerais, compartiendo escenario con bandas como Garotos Podres, Dead Fish, Torture Squad, Guerilla Poubelle, Surra, Letall y Holocausto Canibal. En el estudio, la banda lanzará este año un nuevo plato que tendrá ingredientes de la old scholl, o sea rock, punk y hardcore con olor a los 80s, y garantizan un show energético. Durante abril y mayo, los hermanos paraguayo y uruguayos también los sufrirán, ya que esta presentación es parte de su nueva gira por el sur de Sudamérica.

ROTTEN BOYS

Rotten Boys es una banda de HC Punk formada hace ya siete años, con tres integrantes originales: mateo en batería, Berry en bajo y Gonza en guitarra. Evidentemente a los RB no les duran los frontmans, ya que luego de que por su formación pasen una dama y dos caballeros, los chicos podridos decidieron arreglarse entre ellos y así se reparten la responsabilidad de gritarle a la policía, la corrupción y a la hijaputez e injusticia en general.

En los siete años de banda que llevan estos tres tristes trogloditas han grabado un puñado de EPs cada vez que pudieron pagar el estudio y recorrido todos los kilómetros que les dio para llenar el tanque con sus de por sí flacas alforjas. Así, llevaron sus canciones cortas y contundentes a Formosa, Corrientes, Asunción, Jardín América y Oberá. Además se embarcaron en dos tours, y no de compras, precisamente (aunque algo de bagayero seguro ha de haber habido). De esta manera, en enero de 2016 hicieron siete fechas en Brasil y dos en Paraguay, tocando desde Porto Alegre hasta Asunción, pasando por ciudades como Florianópolis, Serrana, Curitiba, Sao Paulo, Maua, Santos y Ciudad del este. En ese mismo año también hicieron un mini tour por Bs As tocando en lugares como La Cultura del Barrio, Melonio y Detroit. Para finalizar en el febrero cuando tocaron 15 fechas en 34 días rolando por el sur brasileño.

Próximas fechas

21/4/17 en Dynamo junto Sorry For All de Brasil

22/4/17 en Corrientes

5/5/17 en El Cvlto (La Bionda)

19/5/17 en Dynamo

10/6/17 La Bionda

15/7/17 La Bionda