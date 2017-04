Ante la detención ilegal de dos estudiantes de la Universidad Nacional de Jujuy.

Desde la Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones (FCEQyN-UNaM) expresamos nuestra profunda indignación, repudio y preocupación por el accionar de la Policía de la Provincia de Jujuy que actuó desoyendo expresamente la ley violando la autonomía universitaria.

El pasado 13 de abril agentes policiales detuvieron ilegal y arbitrariamente a dos estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). Se trata de Joaquín Quispe, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad, e Ignacio García, quienes fueron alojados en la seccional Primera y liberados horas más tarde, cuando llegó a la dependencia policial el decano de la Facultad, Mgter. Mario Bonillo, en compañía de un abogado.

El hecho, como fue informado por el propio Quispe, afirmado por Bonillo y graficado con un video difundido en los medios de alcance nacional, se trató de un abuso de autoridad y violó la Ley N° 24.521 llamada Ley de Educación Superior. En su artículo 31 la norma establece que “la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”.

Desde la FCEQyN manifestamos nuestra solidaridad con toda la comunidad educativa de la UNJu, a la espera de que estos graves hechos no queden impunes, se respete el estado de derecho y las instituciones democráticas no solo en Jujuy si no en todo el territorio nacional.

Dr. Dardo Martí

Decano de la de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales

Universidad Nacional de Misiones

Posadas, 17 de abril de 2017