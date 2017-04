Murió Emanuel Balbo, el hincha que fue arrojado al vacío en el clásico cordobés

“Quiero aclarar que mi hijo no es hincha de Talleres, no tiene ningún tatuaje y no estaba robando en la tribuna. Mi hijo es bien de Belgrano pero el problema se arma porque a mí hace cuatro años me mataron a un hijo y Emanuel se encontró en la cancha con uno de los que lo mataron, que es Oscar Alfredo El Sapito Gómez. Ahí pasó todo y como Gómez es poco hombre, en vez de defenderse solo incitó a la violencia a todos sus amigos que tenía ahí y ellos le pegaron a mi hijo”, fue la declaración de Raúl a Cadena 3.

Por este incidente, la Policía organizó la búsqueda de al menos tres personas. Bajo la carátula “lesiones gravísimas”, la fiscal Liliana Sánchez no descarta que la causa pueda agravarse tras el fallecimiento de Emanuel Balbo y ser caratulada como “tentativa de homicidio, agravada por la Ley de Deportes”.