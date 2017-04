La Coscal funcionó “en la absoluta ilegalidad” durante trece años

Así lo aseguró el presidente de la Cooperativa de Servicios de Candelaria, Rito Ramírez, quien remarcó que los únicos ingresos que poseen provienen de los socios. Advirtió que las gestiones anteriores usufructuaron con la entidad. A la deuda millonaria con la Afip se suman otras con Emsa y proveedores.

Desde la Cooperativa de Servicios Públicos de Candelaria Limitada (Coscal) afrontan un proceso de normalización y buscan enfrentar las millonarias deudas que heredó de gestiones anteriores. Es que según el actual presidente de la entidad, Rito Ramírez, durante casi trece años la Coscal “funcionó en la absoluta ilegalidad”.





“Cuando asumí desde la Afip (Administración Federal de Impuestos Públicos) me dijeron que teníamos que pagar una deuda de 25 millones de pesos”, reveló. En este sentido, y gracias al beneficio de la moratoria, la entidad pudo rebajar el monto a 11 millones de pesos y financiarla en 60 cuotas de 289 mil pesos mensuales, cifra que deberán cubrir con fondos propios.

“Nadie, de la Municipalidad ni del Ejecutivo nos ayudó a pagar las deudas, los fondos salieron de la Coscal, de los socios. Es necesario que se siga pagando. Teníamos atrasado el sueldo del personal, debemos varios meses a los acreedores de insumos pero lo importante es que pudimos acogernos a la moratoria”, manifestó.

Esto -explicó Ramírez- permitirá a la cooperativa acceder a diversos beneficios a los que antes no podían por no encontrarse bancarizada. “Teníamos deudas que cobrar pero como eran instituciones bancarizadas no podíamos hacerlo”, aseveró.

Precisó además que poseen otras deudas con Electricidad Misiones Sociedad Anónima (Emsa) y con proveedores .“No tenemos otro tipo de ingreso que no sea a través de la cuota societaria. Estamos abocados a pagar los dos meses de deudas a los proveedores, les pedimos que nos esperen”, enfatizó.

El titular de la Coscal, que brinda el servicio de agua potable a 4.000 socios en Candelaria, contó que durante en los últimos trece años, la entidad se manejó con efectivo lo cual -según Rito Ramírez- permitió a que las anteriores gestiones “usufructúen de manera ilegal”.