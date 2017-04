Todas las rutas pavimentadas están habilitadas al tránsito en Misiones

El Ing. Rodolfo Lujovich, Vialidad provincial se refirió a las intensas lluvias que afectaron las rutas en Misiones y dijo que con el buen tiempo, lo importante es destacar que todas las rutas pavimentadas están habilitadas al tránsito, el buen clima permite trabajar en la zona.

“La ruta provincial 223 la erosión no llegó a la calzada, se descalzó una alcantarilla, en el transcurso de la mañana se repara eso con piedra hasta que podamos encarar una solución definitiva con el tiempo que nos de tregua. En varios sitios por la intensa cantidad de agua que cayó avanzó sobre la calzada, pero esto ya calmó. Quizá en algún puente se desprotegió el estribo, pero en las partes centrales no tenemos inconvenientes”.

El funcionario además dijo: “apuntamos a los que transitan por ruta 6, 7, 17, se hacen trabajos de limpieza, se hace cuneteo, banquina, hay muchos kilómetros pavimentados, es arduo el trabajo para destapar alcantarillas. Sobre el ingreso a Cerro Monje, saliendo de Ruta 4 hay mil metros empedrados y luego tres mil metros de acceso terrado, la semana pasada se puso en condiciones, no he ido ahora pero por lo que vi no tuvo que tener mayores problemas ese acceso”.

Audio: LT 17 Radio Provincia de Misiones.