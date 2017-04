MÉXICO: “NO NOS CONFUNDAN, NO PRETENDEMOS COMPETIR CON LOS PARTIDOS POLÍTICOS PORQUE NO SOMOS SUS PALABRAS MENTIROSAS Y PERVERSAS”: CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

Por Desinformémonos

“No nos confundan, no pretendemos competir con los partidos políticos porque no somos lo mismo, no somos sus palabras mentirosas y perversas”, advirtió el Congreso Nacional Indígena (CNI) en un comunicado dado a conocer en su nueva página web (http://www. congresonacionalindigena.org).



El CNI es una red de pueblos, tribus, naciones y barrios indígenas de México creada el 12 de octubre de 1996, y se prepara para presentar a la candidata indígena que contendrá en las elecciones presidenciales del 2018 como vocera del Concejo Nacional Indígena (CGI.

En camino a su próxima asamblea nacional, a realizarse en el mes de mayo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en la que conformarán el Concejo Indígena de Gobierno, como parte de los acuerdos tomados en diciembre del 2016, el CNI ratifica que su lucha “no es por el poder”, sino un llamado “a los pueblos originarios y a la sociedad civil a organizarnos para detener esta destrucción y fortalecernos en nuestras resistencias y rebeldías”.

El CIG, explican en el documento que aparece en su página web y que es difundido en sus nuevas redes sociales (Facebook y Twitter), “es la parte medular de la propuesta que el CNI hace al país y a los pueblos indígenas. Es la forma de cómo nos organizaremos nacionalmente desde de abajo y a la izquierda para gobernar este país, desde la otra política, la de los pueblos, la de la asamblea, la de la participación de todas y todos. Es la forma en que cómo los pueblos nos organizamos para tomar las decisiones sobre los asuntos y problemas que nos competen a todas y todos. Es la otra forma de hacer política, desde la horizontalidad, desde el análisis y la toma de decisiones colectiva”.

El nuevo Concejo, anuncian, se regirá por los 7 principios del CNI: “Servir y no servirse, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, bajar y no subir, representar y no suplantar”. Y su estructura está integrada por concejales, una mujer y un hombre de cada lengua de las diferentes regiones del CNI. Los Concejales serán elegidos por usos y costumbres en sus asambleas y/o espacios de decisión, y “asumirán el compromiso de participar activamente en este espacio y de llevar a sus asambleas las propuestas y acciones que emanen del CIG”.

El Concejo Indígena de Gobierno

Las experiencias colectivas de autonomía, nacidas desde las resistencias y rebeldías que somos, nos han enseñado que el ejercer la autonomía en los hechos no solo es una decisión consecuente con la lucha de abajo que desde lo que somos hemos mantenido sin vender los objetivos y causas justas de la lucha, sin rendirnos a pesar de los tropiezos, la represión, el despojo que no cesa, la descalificación y la división. Sin claudicar ni sentarnos a descansar porque ello sería esperar nuestra muerte colectiva.

Esas resistencias y rebeldías son formas de gobiernos propios en cada uno de nuestros territorios, son trabajos colectivos, son formas propias de seguridad y justicia, de agricultura y defensa de cultivos tradicionales, de formas propias de educación y comunicación. Esos modos de consenso, de acuerdos y propuestas civilizatorias, regidas por los 7 principios que nos rigen y que han dado respuesta precisa a graves problemas que aquejan no solo a nuestras regiones, sino al país entero, a los pueblos campesinos no indígenas a las sociedades en las ciudades, es nuestra propuesta a la nación entera.



La lucha del Congreso Nacional Indígena es abajo, a la izquierda y anticapitalista. En estos tiempos donde la hidra capitalista avanza y

avoraza todo lo que está a su alcance, hemos decidido que ha llegado el tiempo de los pueblos, de hacer vibrar este país con el latir del corazón de nuestra madre tierra. Porque el cuidado de la vida y de la dignidad es nuestra obligación, a la que sólo podemos responder de forma colectiva.

En el Quinto Congreso Nacional Indígena realizado en el mes de octubre decidimos llevar a cabo una consulta en todos los pueblos que integramos el CNI para decidir si se aceptaba en nuestras comunidades la propuesta emanada del CNI, para conformar un Concejo Indígena de Gobierno cuya palabra sea materializada por una mujer indígena, delegada del CNI como candidata independiente que contienda a nombre de los pueblos que integramos el CNI y de la sociedad civil en el proceso electoral del año 2018 para la presidencia de este país. El resultado de la consulta en diciembre del 2016 fue la aprobación de la propuesta, con la participación de 523 comunidades, de 25 estados del país y de 43 pueblos indígenas.

Ratificamos que nuestra lucha no es por el poder, no lo buscamos; sino que llamaremos a los pueblos originarios y a la sociedad civil a organizarnos para detener esta destrucción, fortalecernos en nuestras resistencias y rebeldías, es decir en la defensa de la vida de cada persona, cada familia, colectivo, comunidad o barrio.



No nos confundan, no pretendemos competir con los partidos políticos porque no somos lo mismo, no somos sus palabras mentirosas y perversas. Somos la palabra colectiva de abajo y a la izquierda, esa que sacude al mundo cuando la tierra retiembla con epicentros de autonomía.

Por lo que en la próxima asamblea del Congreso Nacional Indígena a realizarse en el mes de mayo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los pueblos que integramos el CNI constituiremos el Concejo Indígena de Gobierno (CIG), como parte de los acuerdos tomados en diciembre del 2016.

El CIG es la parte medular de la propuesta que el CNI hace al país y a los pueblos indígenas. Es la forma de cómo nos organizaremos nacionalmente desde de abajo y a la izquierda para gobernar este país, desde la otra política, la de los pueblos, la de la asamblea, la de la participación de todas y todos. Es la forma en que cómo los pueblos nos organizamos para tomar las decisiones sobre los asuntos y problemas que nos competen a todas y todos. Es la otra forma de hacer política, desde la horizontalidad, desde el análisis y la toma de decisiones colectiva.

El CIG se regirá por los 7 principios del CNI: Servir y no servirse, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, bajar y no subir, representar y no suplantar.

El CIG estará integrado por concejales, una mujer y un hombre de cada lengua de las diferentes regiones en donde se encuentran los pueblos, tribus y naciones que conformamos el CNI. Concejales que serán elegidos por usos y costumbres en sus asambleas y/o espacios de decisión, que asumirán el compromiso de participar activamente en este espacio y de llevar a sus asambleas las propuestas y acciones que emanen del CIG.

El CIG no impulsará a una candidata sino a una vocera. Una mujer indígena, porque ha sido la discriminada, humillada, violentada, la más pobre de los pobres por el sólo hecho de ser mujer. La mujer indígena que durante siglos no sólo ha vivido la violencia de este sistema capitalista sino también de este sistema patriarcal que le ha impuesto los lugares del silencio sin voz ni voto en su casa y en su comunidad, de la obediencia al varón, de la negación a decidir sobre su vida y sobre su cuerpo. De la sobrexplotación del trabajo sin ninguna paga, trabajo que nunca termina porque es la primera en despertarse y la última en dormir. Porque es la que ha cargado con mas pesar, con mas dolor a su gente asesinada, desaparecida, porque es la que ha vivido en carne propia la violencia y el abuso hacia su cuerpo y su sexualidad como parte de esta guerra de exterminio.

Una mujer indígena que hable lengua, porque es guardiana de la sabiduría de su cultura, del cuidado de su familia, del cuidado de su pueblo. Guardiana y dadora de la vida y de nuestra madre naturaleza. La hija de corazón de colores, la que siembra esperanza paso a paso, la que construye vida con otras con otros, la que limpia y sana los corazones del odio y del poder. La que trenza en su cabello la memoria del pueblo.

Una mujer indígena que hable lengua y que sea del CNI, porque tiene dignidad, porque sabe luchar junto con otras y otros, porque sabe escuchar las palabras y los corazones, porque sabe tejer unidad con amor, valentía y decisión.