ESQUEMA NO CONTRATO DO TRANSPORTE COLETIVO DE FOZ TAMBÉM SERÁ PAUTA NA AUDIÊNCIA

por O Iguassu del Paraná

Com objetivo de ouvir a população e coletar dados a respeito do serviço de transporte coletivo urbano de Foz do Iguaçu, a Câmara realiza nesta quarta-feira, 12 de abril, às 19h, no plenário da Casa, audiência pública sobre o tema.



O debate atende ao requerimento n°86/2017, de autoria do Vereador Dr Brito (PEN), aprovado em plenário. Os relatos e dados obtidos na audiência pública servirão de subsídio para dar aporte aos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI que investiga o transporte coletivo em Foz do Iguaçu. Os Vereadores Jeferson Brayner (PRB) e João Miranda (PSD), os quais compõem a CPI, devem participar ativamente da audiência pública.

Dentre os principais pontos em debate com a população estão: Conforto e tamanho dos ônibus, itinerários, acessibilidade, preço da tarifa, pontos de ônibus e sua localização, e todas as questões afetas ao serviço, com intuito de medir o grau de satisfação das pessoas e buscar, democraticamente, soluções que devem ser tomadas para melhoria dos serviços para população.



http://oiguassu.com/ legislativo-quer-ouvir- populacao-sobre-servico-de- transporte-coletivo-em-foz/