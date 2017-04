PUERTO IGUAZÚ: TAXISTAS Y REMISEROS RECLAMARON EL ACOMPAÑAMIENTO DE AUTORIDADES

Combis del Paraguay que operan ilegales en nuestra ciudad, la intrusión del carril exclusivo en la zona primaria aduanera y la imposibilidad de recoger pasajeros en Foz do Iguazú siguen a la orden del día.

Un nutrido grupo de trabajadores del volante realizaron un bocinazo esta tarde. Mediante una caravana recorrieron el centro de la ciudad y llegaron a la zona primaria aduanera del puente Tancredo Neves donde hicieron sentir su enojo por la ausencia de respuesta ante reclamos de larga data “y ante los cuales ya habíamos acordado con las autoridades pertinentes una solución que se cumplió en parte pero no se ahondó en superarlas” explicó Jorge Colman de la Asociación de Taxis y Remises de nuestra ciudad.



“La convocatoria fue en reclamo por seguridad que aún siguen pendientes y que nunca se atendieron. Además el carril exclusivo para ingreso al país de taxis y remises que no se respeta y constantemente es usado por particulares – apuntó Colman -. Pedimos que esto se solucione, se avanzó en parte pero no se cumplieron con los objetivos acordados” agregó.

Fredy Ríos por su parte, explicó que “la prohibición de recoger pasajeros en Foz do Iguazu sigue vigente y para ello se conformó la Asociación Brasileña, Argentino, Paraguaya (Abap) de trabajadores del volante pero estamos a expensas de la voluntad del nuevo prefeito que asumirá próximamente en la vecina ciudad” añadió.

En esa misma dirección “denunciamos a los que trabajan de forma irregular, nosotros pagamos tasas e impuestos para realizar la tarea somos cerca de 1200 taxis que estamos regularizados para trabajar pero estamos compitiendo con los ilegales que atentan a nuestra fuente de trabajo” se quejó.

Colman dijo además que “las combis truchas siguen operando libremente en Iguazú. Pedimos que no vengan más pero nos amenazaron. No tenemos quien nos proteja. Migraciones nos ayuda junto con Gendarmería Nacional, pero siguen en la misma y nadie nos defiende, necesitamos que desde la oficina que corresponda se hagan los controles que hagan falta para detener la llegada de las combis de Paraguay que operan libremente en nuestra ciudad y nos quitan nuestra fuente laboral” culminó el trabajador en medio de la marcha que unió el centro de la ciudad con la zona primaria aduanera del puente Tancredo Neves que une nuestro territorio con el vecino Brasil.



