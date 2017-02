ETERTiCs, SOFTWARE LIBRE PARA RADIOS COMUNITARIAS

por Aranzazú Ayala

Una plataforma digital sin costo, sin fronteras, sin límites, que se puede adecuar a las necesidades específicas de una comunidad.



Las radios comunitarias no sólo están en las frecuencias radiofónicas sino que han encontrado en el espacio digital una plataforma para hacer comunicación popular. Y uno de los pocos sistemas de distribución libre y segura para radios comunitarias, totalmente autónomo y nacido en y para Latinoamérica, es EterTICs.

En 2011 Argentina vio nacer EterTICs GNU/Linux: un software libre, pensado para radios comunitarias y surgido de la necesidad de compartir el trabajo de cinco años de la cooperativa LiberTICs.

Este “sistema” ha tenido tanto alcance regional que es usado por emisoras comunitarias aquí mismo en Puebla, como Radio Coatl de Tehuacán y Cholollan Radio Comunitaria, integrada por Radio Zacatepec y la radio de Tlaxcalancingo, antes Axocotzin –que utiliza este software desde 2009.

Javier Obregón, uno de los creadores de EterTics, dijo en entrevista para LADO B que su trabajo con el sistema operativo GNU/Linux inició desde 2006 en FM El Libertador, la emisora de su ciudad, Posadas, en la provincia de Misiones, al norte de Argentina.

Para 2011 Javier formaba parte de una cooperativa llamada LiberTICs, un grupo de amigos en el que había programadores, periodistas y técnicos en hardware. Ese mismo año empezó a militar en el movimiento del software libre a través de la organización Red de Comunicadores del Mercosur (RedComSur), donde compartían con otras radios comunitarias todo lo que habían hecho en FM El Libertador, mediante talleres.



“Ahí fue donde por un ‘desafío’ interno en la cooperativa acepté personalizar una instalación de, por aquel entonces, la distribución Debian GNU/Linux”, dijo Javier, y empezó a aprender sobre comunicación comunitaria, a contactarse con otras radios de provincias vecinas, y se dio cuenta que pese a las distancias las necesidades eran similares



“Así nace EterTICs GNU/Linux, le quité lo que no se necesita en una radio le puse lo que sí se podría llegar a usar, y lo digo en potencial, porque cada radio debe ajustar el sistema a su necesidad, no tienen que quedarse con las cosas como están, he ahí una libertad del Software”, explicó pues este software no es totalmente rígido, sino que se puede modificar para personalizarlo y hacer cambios en los programas tanto de edición como de reproducción de audio.

Hoy en día, EterTICs GNU/Linux es la primera distribución para radios totalmente libre y además 100% latinoamericana.

Miriam Vargas, de la radio regional Cholollan, dijo que una de las principales cosas que toma en cuenta la distribución de EterTICs es la seguridad, que fue uno de los puntos esenciales para decidir utilizarlo.

“Nosotros como comunicadores populares estamos expuestos a la infiltración por parte del gobierno, y requerimos hacer uso urgente. Que aunque nos puede poner en la mira, de por sí ya estamos en la mira, una medida urgente e importante es esta”, dijo Miriam en entrevista con LADO B.

EterTICs se ha vuelto una herramienta de la lucha de las radios comunitarias por apropiarse de espacios digitales. Miriam dijo que estos espacios casi siempre están en manos de grandes corporaciones, y además de los comunicadores, los creadores también están haciendo lo propio para construir herramientas e ir ganando terreno.

Axocotzin Radio, ahora parte de Cholollan Radio Comunitaria, empezó utilizando GNU, que les facilitó la vida porque ayudaba también a tener limpias las computadoras. También Radio Zacatepec, que inició con el sistema operativo Windows pero optó por GNU para hacer radio.

Otra de las ventajas que representa el software de EterTICs GNU/Linux es el que no tiene un costo comercial, lo cual es muy importante porque la parte del financiamiento para las emisoras es muy difícil, y sobre todo la adquisición de softwares privados.



Sin fronteras ni límites

A mediados de 2013 la cooperativa LiberTICs se disolvió, y el proyecto quedó un tanto a la deriva. Entonces Javier se puso en contacto con Pablo López, uruguayo radicado en Venezuela, con un amplio trabajo con comunicadores populares, y sobre todo con herramientas libres para el trabajo en radios.



“Sin darnos cuenta empezó a generarse una ‘pseudo lista de correo’ en realidad correos con copia a muchas direcciones de compañerxs que se interesaban en el proyecto, aportando desde los primeros fondos de pantalla, sugerencias de programas para agregar, correcciones, etc.”.

Para mayo de 2014 la lista estaba más consolidada; meses más tarde le sugirieron a Javier escribirle a Santiago García Gago, del colectivo “Radialistas apasionadas y apasionados”, para compartirle lo que habían hecho en EterTICs y preguntarle si su herramienta podía aportar algo a la comunidad latinoamericana de comunicadores populares.

En septiembre de 2014 Santiago García empezó formalmente la “lista de correo de la comunidad”. La comunidad ahora está integrada por más de 200 personas pero son 8 las que conforman el “kernel de RRCySL” (Núcleo de la Red de Radios Comunitarias y Software Libre), que ya organizaron dos encuentros internacionales de Radios Comunitarias y Software Libre: el primero en 2015 en Cochabamba, Bolivia, el segundo en 2016 en Quito, Ecuador, y actualmente planean el tercero en Oaxaca, México.



“Los trabajos de Software Libre por su naturaleza tienen un lugar y motivo de nacimiento, pero no tienen fronteras, no tienen límites, un trabajo de Software Libre, sea técnico o social necesita de una comunidad, ahí está el valor, lo realmente importante, el trabajo en y para la comunidad”, dijo Javier, quien estuvo a mediados de enero en Puebla, dando una charla en la Universidad Iberoamericana con compañeros y compañeras de varias radios comunitarias.

Aunque hay muchas distribuciones GNU/Linux, son pocas las reconocidas oficialmente por la Free Software Foundation (FSF). EterTICs no busca ser una distribución Linux para radios, sino ser la puerta de entrada de entrada de la Comunicación Comunitaria y Popular al mundo del Software Libre. EterTICs espera ser reconocida este año como una distribución libre por la FSF.

http://ladobe.com.mx/2017/02/ etertics-software-libre- radios-comunitarias/