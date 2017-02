LA DESESTABILIZACIÓN A TRUMP ES DESDE LA IZQUIERDA NO DESDE EL SOCIALISMO

Por Rómulo Pardo Silva

Los socialistas no se oyen en el mundo, los izquierdistas sí. Y los dos bandos no quieren lo mismo.







Manifestaciones multitudinarias no solo en Estados Unidos, artículos de intelectuales y de periodistas especializados, declaraciones de gobernantes y políticos de Europa y Latinoamérica, atacan, se oponen, critican, socavan al nuevo presidente del imperio.

La gran prensa apoya esas demandas de izquierda, progresistas, liberales. The New York Times, CNN, The Washington Post… aportan diariamente informaciones, argumentos, difusión, a los opositores de izquierdas.

Podemos en España lo enfrenta, el presidente de Perú lo contradice.

El magnate George Soros pone en las calles organizaciones sociales que financia.

Nadie en esto apunta al sistema de dueños que deciden sobre la fuerza de trabajo y los recursos naturales.

Lo aceptado es Obama, Clinton, Merkel, Wall Street, el Pentágono, el 1%… al tiempo que se asfixia el desarrollo vital de una alternativa socialista nacional y global.

Esa izquierda culta de sectores medios no luchó así durante las destrucciones militares de Iraq, Afganistán, Libia, ni hoy en Siria, Yemen.

Artistas de Hollywood se pronuncian firmemente denunciando a Trump. Aunque muchos de ellos disfrutan un consumo que destruye la Tierra y empobrece pueblos del sur.

Se exige que los migrantes puedan entrar al estado norteamericano pero no luchan por el desarrollo de los pueblos, niños, ancianos, que quedan atrás en sus casas.

Un proyecto político de nueva construcción debe ser completo; consecuente con todas las vidas.

El de izquierda es reformista sin salida. No constituye una opción en un planeta que no tiene recursos para sostener el consumismo empresarial en el tiempo.

Mucha gente honesta es llevada a creer y a protestar dentro del sistema.

Salvador Allende en Chile no fue atacado con aviones por ser de izquierda sino por ser socialista.

Juan Ontiveros es el segundo líder ecologista baleado en México en menos de un mes. El activista social y defensor del medio ambiente en México, Juan Ontiveros Ramos, fue asesinado en la comunidad indígena de Choréachi, en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Telesur

​​

Por un Movimiento para una nueva civilización, sustentable-solidaria. Socialismo no progresismo.​





