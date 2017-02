CRÓNICAS DESDE EL SÓTANO (DE LA PATRIA). NUEVAS Y CURIOSAS CONEXIONES: KROLL, PATCHER Y YANCO

En los últimos días, al conmemorarse el segundo año de la desaparición del fiscal, Damian Pachter volvió a la carga, lanzando desde Israel una nueva ofensiva contra dirigentes peronistas, acusándolos de cómplices en el “asesinato de Nisman”, de mafiosos o encubridores. La estrategias de pinzas elaborada por agenci​a​s de inteligencia y Think Tank de la ultraderecha estadounidense, en conjunto con los diarios Clarín y La Nación, y actores prominentes del Partido Judicial, mantienen la ofensiva interesada en desacreditar a CFK y postular una agenda ajena a la crisis económica generada por las políticas neoliberales.

Damián Pachter posteó su primer tuit desde su cuenta a las a las 23 y 35 hs del domingo 18. Luego, 33 minutos después, a las 0 horas y 8 minutos del 19 de enero de 2015 escribió: “Encontraron al fiscal Alberto Nisman en el baño de su casa de Puerto Madero sobre un charco de sangre. No respiraba. Los médicos están allí ”. Inmediatamente la noticia se reprodujo viralmente y el periodista fue el centro de una madrugada desbordada de tensión política y periodística. La muerte del fiscal terminó ocupando el centro de la contienda electoral de caras a lo que fue el triunfo de Mauricio Macri en las elecciones de 2015. Nisman se constituyó, post mortem, en un elemento clave para la posterior derrota de Daniel Scioli.

Guillermo Yanco , pareja de Patricia Bullrich (a la izquierda) y Enrique Zadoff , ex Presidente de Kroll Argentina (a la derecha)

El viaje que tuvo una ¿"representación"? legislativa encabezada por el Diputado Nacional Waldo Wolff, conocido por liderar la persecución al Juez Daniel Rafecas, transfigurado por "Cambiemos" en un diablo jurídico, por desestimar la denuncia de Nisman.

El viaje que tuvo una ¿“representación”? legislativa encabezada por el Diputado Nacional Waldo Wolff, conocido por liderar la persecución al Juez Daniel Rafecas, transfigurado por “Cambiemos” en un diablo jurídico, por desestimar la denuncia de Nisman. El viaje se efectivizó en noviembre de 2016 e incluyó –como era de esperar— contactos con Damián Pachter. Durante su periodo como Diputada, Bullrich era permanentemente asistida por su pareja Guillermo Yanco, para entonces socio de Claudio Avruj en la cadena de noticias “judías” Vis-A-Vis (http://visavis.com.ar). Avruj había sido Director Ejecutivo de la DAIA en los ´90 nombrado por Rubén Beraja. La “agencia” visavis siempre estuvo financiada, publicitariamente, por organismos públicos ligados a quien era el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri. Yanco también fungía, en ese entonces, como vicepresidente del actual Secretario de Derechos Humanos de la Nación en el Museo del Holocausto de Buenos Aires.



Las investigaciones posteriores a la muerte del fiscal constataron que Alberto Nisman, utilizaba una camioneta AUDI, cuyo valor alcanzaba los 200 mil dólares, monto inalcanzable para el salario de fiscal. El propietario formal de dicho lujoso automóvil era Claudio Picón, cuñado del ex titular de la SIDE durante el menemismo, Hugo Anzorreguy. El “señor 5” de los años ´90 se encuentra en la actualidad –nueva curiosidad para un caso ligado a la AMIA— en pleno proceso de juzgamiento por el encubrimiento del atentado, conjuntamente con el jefe de la primera policía de Macri, Jorge “Fino” Palacios y el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja. Guillermo Yanco, además de asesorar a su pareja, mantenía aceitados vínculos con Enrique Zadoff, histórico dirigente de la DAIA y –curiosamente– ex presidente de Kroll Argentina, la empresa de seguridad dirigida, tiempo después, por Eugenio “Pipo” Ecke, curiosamente, socio del propietario de la camionera AUDI manejada por Nisman.

La relación entre Guillermo Yanco y Kroll abre evidentes alternativas de investigación para un caso que se ha constituido en una trama oscura que vincula íntima y espuriamente a servicios de inteligencia, las agencias de seguridad, el periodismo banal y coristas judiciales atravesados por informantes de agencias extranjeras. Estos actores son poco propensos a respetar la construcción autónoma de un pensamiento acorde a las necesidades populares. Necesitan imponer una agenda acorde a sus intereses concentrados y divulgar un sentido común que desprecia lo latinoamericano.



La Patria se merece otra cosa.