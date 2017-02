EVO MORALES MANDARÁ UNA COMISIÓN PARA EVALUAR LA SITUACIÓN DE LOS BOLIVIANOS EN ARGENTINA

Por Página/12

Después del decreto de Macri que reformó la ley migratoria, el presidente de Bolivia cuestionó las declaraciones discriminatorias de funcionarios argentinos y anunció que la próxima semana enviará una misión oficial al país.



Una misión oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, encabezada por su canciller, Fernando Huanacuni, llegará la próxima semana a la Argentina para verificar la situación de los residentes bolivianos, tras el endurecimiento de la política migratoria del gobierno de Mauricio Macri.



“Hemos decidido que va a viajar a Argentina una comisión a la cabeza de la Cancillería, algunos ministros y el presidente del Senado, José Alberto Gonzáles, para ver a nuestros hermanos en Argentina, cuáles son los problemas que tienen”, informó el presidente Evo Morales durante un acto en Oruro.

González es quien le sugirió al diputado salteño Alfredo Olmedo –quien había hablado de construir un muro en la frontera con Bolivia– “que hable con la esposa del señor Macri, que la señora (Juliana) Awada le cuente cómo trabajan los bolivianos” ya que “estaba involucrada en trabajo esclavo”.

Evo Morales contó que escuchó “palabras de algunas autoridades de nivel inferior desde Argentina” que “intentan causar malestar entre ambos países”, en alusión a los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien vinculó a la inmigración peruana, paraguaya y boliviana con el narcotráfico. “Los bolivianos que viven en Argentina no son delincuentes, no son narcotraficantes”, recordó el presidente Morales y agregó que “realizan diversas actividades productivas para mejorar su situación económica familiar y de esa forma también aportan al desarrollo del país vecino”. “Argentina y Bolivia son parte de la patria grande”, resaltó Morales, quien recordó que es obligación de los gobiernos “fortalecer” la unidad regional y dijo no poder entender cómo algunos países de la región puedan “pensar igual que en los Estados Unidos”.

Gonzáles explicó que Morales “está preocupado” porque la aplicación de la nueva ley migratoria puede derivar en acciones discriminatorias e incluso xenófobas contra residentes bolivianos. “Se trata de una tarea que estaremos desarrollando la próxima semana. Lunes, martes, probablemente y los días que sean necesarios”, dijo el presidente del Senado.



