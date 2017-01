REFLEXIONES EN TORNO A LAS LEGISLATIVAS 2017: LA CAMPAÑA

Por Nora Merlin

La autora de la nota propone algunas reflexiones en torno a los errores cometidos durante la campaña presidencial 2015 y plantea no subestimar la contienda electoral hacia las legislativas 2017 ya que ello conduce a errores políticos gravísimos de la dirigencia que luego tienen altos costos sociales.



La campaña constituye un momento privilegiado de la comunicación del proyecto político y cumple la función de persuadir y ampliar la base de electores con el objetivo de acceder al gobierno para dirigir el proyecto democrático nacional y popular.

En las próximas elecciones legislativas se renovará un tercio de la Cámara de Senadores (período 2017 – 2023) y la mitad de la Cámara de Diputados (período 2017 – 2021). Previamente, para determinar las candidaturas, se realizarán las PASO (elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias). Esta coyuntura merece que desde el campo popular se formulen algunas reflexiones, que pueden resultar de importancia para el curso de acción a seguir.

En general no soy amiga de las autocríticas, porque suelen deslizarse hacia el autoflagelo sacrificial, con el consecuente riesgo de caer en la inhibición. Más todavía, si consideramos el bombardeo mediático que ataca al kirchnerismo con inmerecidas injurias, acusaciones judiciales, campañas de desprestigio, etc., cierta cautela en los cuestionamientos al propio desempeño debería evitarnos el dar alimento a los lobos. Pero la prudencia no nos exime del análisis, todos sabemos que hubo equivocaciones y que las seguirá habiendo, porque en el campo de la política en tanto acción humana siempre se trata de apuestas sin garantías.

Hecha esta aclaración, resulta conveniente formular algunas advertencias para la tarea que nos aguarda. Una de las razones que determinó la derrota electoral del 2015, consistió en la pésima campaña realizada en el contexto del surgimiento de un candidato que no terminaba de ser aceptado. Si constitucionalmente resultaba imposible la candidatura de Cristina, se pretendía, al menos, que fuese alguien “del riñón”, como se expresaba. Llevó un tiempo instalar allí al presidenciable y convencer a gran parte de la militancia que “el candidato es el proyecto”. ¿Cómo salir a la calle a hacer campaña si a muchos de los integrantes del FpV no los seducía el propio candidato? En plena batalla política por el recambio presidencial, el FpV permaneció adormecido, encerrado, polemizando internamente. El colectivo se desvitalizó, la mística y el apasionamiento militante que lo caracterizaba se tiñó de resignada pasividad, resultando la campaña una cruzada descafeinada y burocrática.

Inmovilizados, cometimos un error fatal para un colectivo: cedimos la calle, que es la casa del pueblo y el adversario la fue ocupando. En la tormentosa noche del escrutinio del 28 de octubre, una especie de rayo nos despertó de la somnolencia. Se puede afirmar que la verdadera campaña comenzó recién de cara a la segunda vuelta, el 29 de octubre. Ese día la identidad popular sorprendida y shockeada se puso en movimiento de manera urgente, de forma colectiva y autoconvocada. Sin esperar la bajada de línea de la dirigencia salió del encierro, recuperando la iniciativa y la calle. Resurgió así la mística, la militancia plebeya, la alegría potente y politizada que constituye nuestro mayor capital, timón y faro del proyecto nacional y popular.

Nos equivocamos en aquella primera vuelta, al pensar que se ganaba sin la necesidad de militar la campaña, esperando que la dirigencia estableciera la agenda. Democracia y organicidad son dos condiciones indispensables que deben existir en el interior de la construcción. Esto significa que hay un tiempo acotado para el debate, que debe dar lugar a otro tiempo conclusivo de organicidad y disciplinamiento hacia la voluntad popular.

En una construcción colectiva no pueden volver a aparecer las mezquindades individualistas, los enojos egoístas en los que se antepone el capricho de cada uno: es una deuda pendiente para el campo popular aprender a habitar el “nosotros”. Al candidato que surja de las Paso, sea el que sea, se lo apoya, no podemos repetir el error, no contamos con tiempo político ni social para correr ese riesgo. Hoy no hay resto.

La campaña es muy importante, hay que deconstruir el prejuicio instalado que la subestima y se orienta a desinteresarse de ella. Dentro del campo popular hay un sector radicalizado que la considera superflua, tomando a las representaciones como meros procedimientos burocráticos, afirmando que lo importante es solo la democracia como soberanía del pueblo. Por otra parte, la mayoría de los dirigentes políticos oculta su interés por ocupar cargos, evitando responder cuando se les pregunta, o contestando con evasivas al modo de “hay mucho que hacer ahora para estar pensando en eso”. Subestimar la contienda electoral conduce a errores políticos gravísimos que se pagan duramente. La campaña constituye un momento privilegiado de la comunicación del proyecto político y de la presentación pública de quienes van a encarnar las mayores responsabilidades. La campaña cumple la función de convencer, persuadir, ampliar la base de electores con el objetivo de acceder al gobierno para dirigir el proyecto democrático nacional y popular.

Sin un Estado al servicio de los intereses populares, el pueblo corre el riesgo de permanecer demandando horizontalmente sin ser escuchado. Solo la combinación de éstos dos agentes, pueblo y Estado, puede llevar adelante un proyecto emancipatorio capaz de enfrentar al neoliberalismo.



*Nora Merlinsico

analista-Magister en Ciencias Políticas-Autora de Populismo y psicoanálisis