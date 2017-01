LOS MILLONES DE LOS MORALES

Por Mariana Escalada y Agustin Ronconi

Mientras Gerardo Morales mantiene presa ilegalmente a Milagro Sala y se profundizan las pruebas de la falta de Estado de Derecho en Jujuy, Freddy Morales, su hermano y Secretario General de Gobierno, mantiene una red de negocios desde el Estado que lo vuelve cada vez más millonario.



Extrañas operaciones se acumulan en un domicilio de Jujuy. La mansión de Freddy Morales, las tierras que se autocompraron los Morales desde el gobierno y las estafas de cada día en esta investigación de Mariana Escalada y Agustín Ronconi en El Disenso.

Luego de 35 años podría decirse que Héctor Freddy Morales ha dedicado su vida al “servicio del pueblo Jujeño”. Ya desde 1982 el contador y militante de Franja Morada fue incorporado a la Contaduría de la Provincia de Jujuy, a la que volvió en otras cinco oportunidades, intercalando con otros cargos.

Durante los aciagos tiempos de la Alianza, mientras millones de argentinos sufrían hambre y miles de deudores hipotecarios veían desvanecerse el sueño de la casa propia, Gerardo Morales era Ministro de Desarrollo Social y Freddy formaba parte del directorio del Banco Hipotecario.

Hoy, a sus 55 años, Freddy es Secretario General de Gobierno en la provincia que gobierna su hermano. Su bajo perfil, su enorme trayectoria y sus cualidades de contador nunca han sido puestos en duda, y es reconocido como el tesorero de Gerardo Morales.

Freddy Morales es también un empresario destacado, y, aunque se rumorea que posee una enorme fortuna, su patrimonio y sus negocios no han sido investigados, cosa que si sucedió con su hermano mayor, que ante una denuncia de la Tupac demostró en sede penal que su declaración jurada estaba en orden.



Balcarce 128, ¿las puertas de Narnia?

En muchas obras infantiles son frecuentes los lugares maravillosos, como portales que llevan de un lado al otro o salones que físicamente no podrían coexistir en el mismo espacio. Ese contacto con la magia y el asombro también se puede alcanzar estudiando los domicilios y relaciones que se dan en algunos conglomerados de sociedades. Durante esta investigación nos encontramos con Balcarce 128, en San Salvador de Jujuy.

Se trata de un pequeño inmueble de nula proyección comercial cuya entrada se confunde con la de las viviendas vecinas. La discreta oficina, si bien posee un cartel del servicio de monitoreo de seguridad privada y es vigilada constantemente por dos cámaras de seguridad, ni siquiera posee un timbre para anunciarse. Junto a la puerta pueden verse dos placas indicativas de que allí funcionan VC Turismo y la Cooperativa “Criterio”.



VC Turismo es el nombre de fantasía de la empresa Viajes de Capricornio SRL, fundada por Freddy en sociedad con Guillermo Fernando Marenco, hombre que ha sabido figurar como asesor del Senado, sin que hayamos encontrado especificaciones sobre desempeño en dicha tarea, y que actualmente cumple funciones públicas como Secretario de Servicios Públicos de la Provincia de Jujuy. VC opera en Balcarce 128.

La “Coop. De Vivienda, Crédito y Consumo Criterio Limitada” mediante el expediente S01:0276504/2007 fue autorizada para realizar operaciones de préstamo a miembros de la Administración Pública, y deducir el pago de la deuda directamente de los sueldos, obteniendo del Ministerio de Economía los códigos de descuentos No: 51971, 51972, 51973 y 51975. La Cooperativa Criterio tiene su domicilio en Balcarce 128.

El 22 de junio de 2012 en el boletín oficial de Jujuy la APERPAG convoca a ratificar en una próxima asamblea los “convenios” con la “Asociación Mutual Amanecer Solidario” y la “Cooperativa de Viviendas Crédito y Consumo Criterio Ltda”, tratándose en ambos casos, de sociedades registradas como proveedoras de servicios de crédito y servicios financieros.



Meses después de la firma del convenio, la “Asociación Mutual Amanecer Solidario” fue denunciada por la Asociación del Personal del Palacio de Gobierno de la Provincia de Jujuy (APERPAG) en una causa por fraude. La estafa al personal provincial consistía en descontar del sueldo de los empleados pequeños montos de dinero en favor de Amanecer Solidario, sin que medie causa alguna para ello. En un principio los empleados públicos no pudieron enterarse de lo que pasaba, porque el gobierno llevaba meses sin entregarles sus recibos de sueldo. El letrado que llevó la causa explicó que trabajaban sobre la hipótesis de que alguien hubiera entregado información privada a la Mutual Amanacer, y señaló, sin explayarse, que la cúpula de la Mutual estaba “vinculada al radicalismo”, según testimonio levantado por la Revista23 en Octubre de 2013. Cabe recordar que Freddy Morales tuvo al menos seis nombramientos en la Contaduría de la Provincia. La “Asociación Mutual Amanecer Solidario” también tiene su domicilio en Balcarce 128.

Coincidentemente, “Amanecer” es la marca registrada por Freddy el 4 de agosto de 2011 en el INPI dentro de la clase 36 que permite, entre otras cosas, la realización de negocios financieros e inmobiliarios.

El vínculo entre la Mutual Amanecer y el radicalismo no es tampoco una cosa oculta. Revisando el Informe de Gestión del ex diputado y actual Ministro de Salud del gobierno de Morales, Mario Raymundo Faiad, encontramos que realizó actividades vinculadas a su labor parlamentaria en la ciudad de San Salvador, y para ello no encontró mejor lugar, naturalmente, que el pequeño inmueble de Balcarce 128.

De todos modos el vínculo con el localcito no es exclusivo del radicalismo, Alberto Miguel Matuk, quien fue ministro de Justicia de Jujuy durante la gestión de Fellner, y que hoy es un conveniente aliado de Morales que patrocina causas penales contra la dirigente tupaquera Milagro Sala, según constancias de AFIP, tiene domicilio en Balcarce 128.

Seguramente no haya en el inmueble un armario victoriano con un portal a Narnia; sin embargo, y valga la advertencia para los peatones distraidos, el que cruza las puertas de Balcarce 128 se mete en un mundo mucho más complicado que si cruzara, por ejemplo, cualquiera de las otras tres puertas gemelas.



A río revuelto

Luego del conflicto por la ocupación de terrenos del ingenio Ledesma, que tuvo por saldo cuatro víctimas fatales y 63 heridos, Freddy Morales y los otros once políticos que comparten negocios con él, encontraron una oportunidad fabulosa para engrosar sus billeteras. El Programa “Un lote para cada familia jujeña que lo necesite” se aprobó en tiempo record, autorizando al estado a comprar tierras para ubicar a las familias de Libertador General San Martín. Las hectáreas compradas resultaron pertenecer a Freddy Morales y a otros once políticos jujeños.

Nadie sabe a ciencia cierta como fue que el grupo de legisladores se hizo con las hectáreas en la zona de Alto Comedero. Según algunas versiones periodísticas, los asientos registrales relativos a ese lote habrían sido suprimidos de los libros. La Dra. Nora Millone Junco, quien por entonces presidía el tribunal de cuentas de la provincia, aprovechó una entrevista televisiva para esbozar una explicación sobre el tema: “diputados provinciales que tenían una deuda anterior con el Estado Provincial, de vieja data y que en función de títulos entregados por el Estado provincial, adquirieron en una quiebra, parcelas de mayor cantidad de hectáreas en esta localización“. Sin embargo, la escritura presentada en el acto de venta al Estado, dice que la propiedad les fue vendida a los 12 legisladores por el también contador Miguel Luís Jimenez, amigo del entonces Senador Gerardo Morales.

Como es lógico, la fiscalía del estado observó la compra: es ilegal que un funcionario haga negocios particulares con el estado. A pesar de la observación, desde el tribunal de cuentas la Dra. Millone Junco impuso el criterio “Laurita Alonso” y determinó que no había incompatibilidad con la función pública; la vocal de la oposición, en cambio, sostuvo con criterio pragmático, que la operación era válida porque el precio de adquisición era algo menor que el precio de mercado ergo no existía beneficio alguno.

Sea cual fuera el precio de mercado, la escritura adjuntada por los políticos era la N°26 fechada el 15 de febrero de 2011 pero aún pendiente de registro, firmada por Frías en calidad de escribano interviniente. Según el documento, la adquisición se realizó por el valor de $727.540; unos meses después, la provincia pagaba $30.000.000 para recuperarlo. La escandalosa renta de la operación deja al propio Paul Singer como un monje franciscano.



Con la llegada de Morales al gobierno, la Dra. Millone Junco continúa al frente del tribunal de cuentas y la vocal facilitadora de la millonaria operación, Mariana Bernal, renovó también su nombramiento en la fiscalía. El único perdedor en esta historia parecería ser el contador Miguel Luís Jimenez, que vendió el terreno al 4% de lo que el tribunal de cuentas reconoce como “precio de mercado”. Sin embargo la pérdida de unos 20 millones de pesos no le enturbió el alma y mantuvo su buena relación con los Morales, a tal punto que Gerardo le confió la Secretaría de Egresos Públicos.



Freddy “se robaron todo” Morales

De acuerdo a fuentes periodísticas jujeñas, en la DDJJ de Freddy Morales supo figurar un grupo de 4 inmuebles escriturados en el Registro de la Propiedad de Jujuy, uno de los cuales se identifica como Padrón 98960 / matrícula 76611, y corresponde a un lote en Los Alisos, Alto Comedero. El terreno, crease o no, es parte de los lotes que la provincia le compró a Freddy Morales y a los otros once políticos por un monto total de $30.000.000.

Hace unos meses y procediendo con la “transparencia técnica”, característica de la “Doctrina Laurita Alonso”, Gerardo Morales delegó la firma del decreto 1234-ISPTYvV/2016 a su vicegobernador; en dicha norma se aprueba la mensura y el anteproyecto de loteo de un terreno. El anteproyecto de loteo había sido presentado, en calidad de apoderado, por Miguel Giubergia, otro amigo de la familia Morales que hoy se desempeña como titular del Enacom. El decreto autoriza un proyecto inmobiliario en el lote que es, o ha sido hasta hace poco, propiedad de Freddy Morales, se trata del inmueble Padrón A-98960, Matricula A-76611 en Los Alisos.



Decreto Loteo en Alto Comedero

¿Sabés quien se está dedicando a comercializar loteos en Los Alisos? Si… adivinaste.



El Amanecer

Poco después del excelente negocio inmobiliario, mediando 2012, comenzó la construcción de la Mansión que es atribuida a Morales y que figura desde esa época en muchas fotos familiares, ubicada en la exclusiva zona de La Almonada, en Los Alidos, en la misma zona donde la provincia compró las 150 hectáreas a 30 millones de pesos. La obra concluyó en 2014 cuando se terminó de construir la enorme piscina, un lugar indispensable para que los Morales se desconecten del sacrificio cotidiano que implica servir a la comunidad y puedan esparcirse paseando en cuatriciclo, nadando, andando a caballo o saliendo de caza con sus maravillosos pointer y sus rifles importados. Así es la vida y así los negocios del Secretario de Gobierno de Jujuy, el hermano del Gobernador que defiende el cautiverio ilegal de Milagro Sala con un digno, emotivo, indignado y casi shakespeareano “se robaron todo”, se robaron.