COMUNICACIÓN: PARA ENCUADRAR ALGUNOS DEBATES

Por REDCOMSUR – Red de Comunicadores del MERCOSUR

La comunicación es ante todo contexto y proceso. No se puede comunicar sino se tiene en cuenta el lugar, los factores sociales, económicos, culturales-ideológicos, y políticos que interactúan en la sociedad al momento de expresar –de la manera que sea- una idea, una necesidad, un contenido.



De igual modo, cada situación que se vive reporta a una historia; es decir tiene causas que la explican y se producen, inevitablemente, consecuencias. Saber apreciar unas y otras también forma parte de una tarea comunicacional.

Por lo tanto no es exacto definirla como alguien que emite y otro que recibe y en todo caso, hace una devolución o respuesta; sino que el concepto que propone una ida y vuelta permanente, debe remitirse a la realidad circundante, y analizar porque ese contenido a transmitir se ha producido así y no de otra manera.

La/s personas están continuamente inmersas en acontecimientos, opiniones, conceptos, preconceptos, valores y contravalores, como así también por lo vivido –individual y colectivamente- que hace, que aún en el momento de elaborar un simple mensaje estas variables estén activas y se entrecruzan, generando situaciones previsibles o no, inéditas, a veces irrepetibles.

Por lo tanto los contenidos –de cualquier tipo- tienen una impronta propia, no son inodoros, incoloros o amorfos. Resignifican esa dinámica de la dialéctica de la cual en definitiva, estamos hablando.

Las herramientas que utilizamos, también forman parte indisoluble de la comunicación. De todas ellas, la palabra es la más importante que poseemos los seres humanos – en lo personal o grupal -. Es sospechosa entonces, la actitud de aquellos que pretenden silenciarla o reemplazarla por otros medios. Más allá de los avances tecnológicos.

Comunicar es también construir esas herramientas indispensables. Una misma herramienta se puede hacer para objetivos diferentes, de distintos materiales, sean nuevas o antiguas. Quienes las diseñan y elaboran también están generando sentido, cargando a los futuros contenidos de una impronta material o simbólica y en una direccionalidad u otra. Esto no es aséptico, sino claramente ideológico, de escala de valores.

Si un lutero que fabrica un violín es un hacedor de arte, por lo tanto de cultura, quienes lo hacen con nuevas tecnologías o con un simple papel también ponen de manifiesto a la comunicación, son comunicadores.

Por consiguiente la misma no es independiente, más allá del medio o modo que se utiliza para gestarla y por ello no son independientes esos comunicadores, los periodistas, los dueños de los medios. No es buena o mala: responde a intereses, concepciones políticas, a intencionalidades concretas.

No reporta como un cuarto Poder, forma parte estructural del mundo político, es decir donde la mujer y el hombre y los grupos sociales y de clase se desarrollan –de una u otra forma-, aman, luchan y sueñan. Por lo tanto es constitutiva de ese Poder, más allá de la valoración propia que hagamos del mismo.

No hacemos referencia a la prensa, sino a un universo de mucha mayor complejidad que por lo tanto involucra y moviliza toda la ingeniería humana y la vida de los pueblos.

Pasión, memoria, humor, testimonio, afectos, silencios, identidad, organización, emociones, ideales, pertenencia, constituyen, también, algunos de los componentes viscerales de la comunicación. Saber cómo juega cada uno de ellos en una etapa determinada, y cuales agregaríamos a esta lista son dos tareas cotidianas y permanentes que tenemos que afrontar.



Algunos elementos, para encuadrar los debates, cuando sea necesario darlos.