“MI QUERIDO VIEJO, AQUÍ TE ESPERO”

Por Cándida Cotto

No hubo regalo mejor en el mundo, Clarisa López Rivera, recibió en la víspera de su cumpleaños, la noticia que tanto ella, como el pueblo puertorriqueño esperaba, su padre, el prisionero político Oscar López Rivera, regresará pronto a su patria luego de 35 años de prisión.



“Hoy a mis 46 años celebro la vida y la justicia, celebro el mejor regalo de cumpleaños mi querido viejo por fin, podrá regresar a casa. Las pasadas horas han sido las horas han sido las horas más felices de mi vida. Soy la hija más afortunada del mundo porque tengo el padre más maravilloso, amoroso, sensible y solidario. El que me enseñó a resistir y luchar. Y Karina celebra desde California la noticia de tu regreso”.

En conferencia de prensa en el Coliseo Roberto Clemente, este miércoles 18 de enero, Clarisa López, expresó su sentir ante el hecho tan esperado de que el presidente Barack Obama, el día anterior, el martes 17 de enero le concedió a su padre el luchador independentista puertorriqueño, Oscar López Rivera una conmutación de sentencia incondicional por lo que podrá salir de prisión el próximo 17 de mayo.



Acompañada de los diversos grupos que desde distintos frentes y actuaciones creativas apoyaron y trabajaron en la campaña por la excarcelación Clarisa dio un mensaje a nombre de su padre, habló sobre cómo recibió la noticia y dio algunos datos del futuro de su padre.



“Este es el mejor regalo de cumpleaños para tí, hija. Nunca olvides que eres mi mundo y Karina mi mundito, vamos a estar juntos y aprovecharemos esta oportunidad de construir nuestro futuro juntos”, dijo Clarisa que estas fueron las palabras de su Padre -ayer- cuando hablaron por teléfono luego de que ambos conocieran la noticia.

Con voz entrecortada y casi sin poder contener las lágrimas entre otras expresiones agradeció: “Hoy celebramos la victoria del pueblo de Puerto Rico. Mi más profundo agradecimiento al Gobierno de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Gracias a todos los que hicieron posible que Oscar López Rivera pueda regresar a donde pertenece, a su Puerto Rico del alma”.

De como se enteró de la noticia contó que iba guiando de camino a Levitown, cuando recibió una llamada de Jan Susler, asesora legal de su Padre y le dijo “we dit it, yes, we dit it”. El silencio y las lágrimas se apoderaron de ella por unos minutos, luego se comunicó con la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, que cuando supo que iba de camino a Levitown le pidió que regresara. Regresó a Casa Cuna y ahí ambas se dieron un abrazo.

A preguntas de la prensa Clarisa López indicó que todavía no saben detalles de la salida de prisión pero que ese mismo día-el de la conferencia- se le había sometido al Departamento de Justicia la dirección donde irá a residir y si tenía alguna oferta de empleo, la que confirmó. De tener residencia y empleo seguro, esto podría adelantar la salida. Clarisa reveló que su padre ya tiene trabajo con el Municipio de San Juan como gestor comunal. , “eso es lo que le gusta”. Sobre la fecha de salida también destacó que su padre saldrá el 17 de mayo, lo que es una fecha no muy lejana, pero sin ningún tipo de restricción.

Se espera que la celebración de su regreso, sea aquí en San Juan, aunque no descartó que haya celebraciones en otros pueblos. Dijo que una de las cosas que siempre ha soñado su Padre es besar suelo puertorriqueño, cuando regrese. “Quienes traen a mi papá a casa es el pueblo puertorriqueño”.

También a preguntas de la Prensa, Clarisa reveló que su “presidente favorito” había sido Bill Clinton, porque había indultado a 11 de los compañeros de su papá, ahora tiene a Clinton con Obama. Añadió que en aquella ocasión ella dio la noticia, y que ahora tendría el placer “de que en este avión regrese el mio”, dijo en referencia a su padre. Se espera que una vez salga de prisión López Rivera, haga una parada en la comunidad boricua de Chicago, en donde tiene familia, una comunidad que también le ha apoyado y en la cual se destacó como organizador comunal.

Entre los presentes en la conferencia estuvo además de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, el congresista demócrata Luís Gutiérrez, el portavoz del Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico, licenciado Eduardo Villanueva Muñoz, el activista de la comunidad LBGTT, Julio Serrano, los copresidentes del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), Wilma Reverón Collazo y Julio Murriente Pérez.

El licenciado Villanueva Muñoz, expresó a pregunta de Claridad que había que entender la mentalidad colonial de porqué Obama puso la fecha de salida en mayo. Aunque dijo que agradecía que el Presidente haya firmado la conmutación hizo la observación de que Obama estaba sujeto a grandes presiones y que el pueblo de Puerto Rico tiene que poder entender la mentalidad imperial de que “nunca nos quieren reconocer un triunfo absoluto”. Dio como ejemplos que cuando la excarcelación en el 1999 se hizo bajo unas condiciones, cuando la Marina de Guerra entendió que no podía seguir en Vieques, dijeron nos vamos pero en tres años, “y ahora mismo siguieron con esa mentalidad imperial de mostrar control sobre su colonia, pero esos son pequeñeces nosotros tenemos que elevarnos por encima de esas pequeñeces y aprender de la vida de Oscar que nos enseña que viene de una larga tradición de lucha desde los tiempos de Agüeybana el Bravo, pasando esos cuatro siglos por Betances, Hostos, De Diego, Albizu, Doña Lolita, que es que los puertorriqueños y las puertorriqueñas tienen en el inconsciente colectivo, una conciencia de ser una nación diferente en el mundo que es un valor por si mismo único y que cuando el pueblo a través de ese inconsciente colectivo identifica que esa nación está en peligro casi instintivamente se une para defenderla y defenderse a sí mismo y por eso es que se puede conseguir los apoyos y endosos de sectores a parte del independentismo porque el pueblo de Puerto Rico es un pueblo compasivo, es un pueblo movido por profundos sentimientos de amor. La lección de vida de Oscar y la lección de todos los que han luchado para defender a esa Nación Puertorriqueña es que si se resiste y se lucha con fe en la victoria no hay otro resultado que la victoria”.

Otros que acompañaron a la hija de López Rivera en la conferencia fue un grupo de las 35 Mujeres por Oscar, el grupo de 32 por Oscar, una nutrida representación del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), el Presidente y vice Presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la UPR (HEED), los reverendos Héctor Soto Vélez y Heriberto Martínez, el Obispo Metodista Juan Vera, el Padre Pedro Ortiz, la portavoz del grupo magisterial Educamos, los gestores de la Caminata por Oscar, artistas y activistas. Entre estos últimos la activista Olga Sanabria, quien levantó su huelga de hambre que había iniciado el 1 de enero.

Otro de los que asistió fue el exprisionero político Juan Segarra Palmer. “Este es de los momentos más felices de mi vida”, reaccionó a este semanario. Segarra Palmer dijo que se enteró de la noticia estando en una reunión de trabajo la reunión se detuvo por unos minutos pero tuvo que regresar a trabajar.



“Pero aquí ahora, hoy con tanta gente que trabajó por tanto tiempo para lograr esa excarcelación y como dijo Jan Susler ‘we did it’ , lo logramos y es algo que se ha trabajado por tantos años con tanto ahínco que la alegría es inexplicable”, agregó.



¿Tú que has pasado por esa experiencia qué hace uno primero cuando recibe la noticia?, le preguntó CLARIDAD a Segarra Palmer.



“Bueno lo primero es que todo el mundo en la unidad en la que él está preso probablemente ido a saludarlo, a despedirse, (a Segarra Palmer se le quiebra un poco la voz y continúa), uno que otro le dice acuérdate de dejarme las tenis pero, todo el mundo esta celebrando incluso los guardias penales, excepto uno que otro recalcitrante habrá ido a ofrecerle su respeto y decirle que se alegran de que por fin se va a ir, pero cada ser es un mundo a parte de que lo mío fue un pellizco ñoco comparado con los 35 años de Oscar, no compara, le deseo toda la felicidad del mundo como papá y como abuelo”, expresó quien cumplió 17 años de encierro también por sus acciones en pro de la independencia de su Patria.



http://www.claridadpuertorico. com/content.html?news= 01D9E54DD8F064D6634EDD9BDD0FE8 3D