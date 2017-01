Por Edgardo Mocca

El Frente que debe organizarse para disputar poder no puede ser una lista tumultuosa de candidatos sino que debe ser el frente para un cambio de época.





El frente que necesitamos no es un frente de oposición para la alternancia. No es contra un partido o una coalición. No se propone reiniciar el péndulo conservador interrumpido por la catástrofe de 2001. Es un frente contra las condiciones mismas de aquella catástrofe, que hoy vuelven a reunirse con pavorosa velocidad.

No es un frente para enganchar a ciertas personas –por meritorias que sean o parezcan- en las listas de diputados. No es para preparar el triunfo de los que ayer perdimos una elección.



Es el frente del cambio de época; que está frenado pero no agotado. Ese cambio que el maestro García Linera anuncia con el provocativo título “la globalización ha muerto”. Esa senda que Francisco evoca cuando llama a combatir la globalización de la indiferencia, la cultura del descarte.



Hay que correr del medio la cuestión del nombre de la cosa. Provisoriamente hay que hacer silencio también sobre los nombres propios: cada uno sabe de quién se trata y de quién no se trata. No hay que apurarse tampoco a escribir en un papelito una plataforma para el frente. La plataforma la conocemos por haberla vivido dramáticamente. La conocemos porque es lo que nos están robando: la justicia social, la dignidad de la patria, la libertad política. Y también hemos vivido sus carencias y sus limitaciones, que son un mandato hacia el futuro. Para ser mejores, más generosos y más eficaces. Más grandes y más astutos. Más amplios y más inteligentes.



La demanda del frente viene de abajo. Y crece todos los días. Hay que respetar ese reclamo. Que no es el de fortalecer kioscos ni re–empoderar a quienes perdieron el tren de la historia. No hace falta excluirlos, se excluyen solos. No quieren ningún frente nacional, les alcanza con fortalecer protagonismos personales nacidos al abrigo de los grandes medios. Abajo ya se los conoce muy bien.



No será un frente que se aísle del mundo. Será parte del mundo. Es decir, parte de la crisis del mundo. De la crisis de la corrección política mediática y corporativa. De la virtual rebelión electoral que hoy se desarrolla en todo el mundo contra las clases políticas burocráticas, atornilladas en sus privilegios, genuflexas frente a las demandas de los saqueadores globales, divorciada del pueblo, enamorada de las embajadas, las oenegés y los emporios mediáticos que reparten oropeles y efectivo entre quienes las siguen, silenciosas frente a las guerras devastadoras que recorren el planeta, demandantes de castigo para los que hacen lío. Hay que evitar que la crisis la capitalicen los aventureros del racismo, la xenofobia, la furia punitiva, el patriarcado en decadencia.

Y también hay que evitar que la crisis siga siendo la ocasión para acumular cada vez más plata y poder del lado que ya los tiene y que esa acumulación siniestra y antihumana se siga haciendo bajo la falsa invocación de la democracia, la justicia o la libertad. La historia no terminó como nos mintieron en los noventa. La historia está siempre empezando. A nosotros nos toca esta parte. Es una parte dura y riesgosa, pero es la que nos toca.

Una que yo sé dijo hace poco que ella no va a ser un obstáculo para la más amplia unidad nacional y popular. Ahora vamos a ver quiénes se suman a ese compromiso. Quiénes aceptan postergar alguna aspiración personal o de banda para aportar a que la obra se ponga en construcción. Atención compañeros, que el pueblo está mirando.