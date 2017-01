AGROECOLOGÍA: “MENOS AGROTÓXICOS Y MAS ALIMENTOS SANOS”

Por Darío Aranda

Mariana Mampeay, médica y productora rural, alerta sobre las consecuencias sanitarias que se padecen en Misiones y muestra, desde su chacra, la posibilidad de otro modelo.



Una gran trampa en la producción agropecuaria es dedicarse a un solo cultivo. Es lo que sucede en buena parte de Misiones, donde muchas chacras hacen solo yerba, o tabaco, o forestal u otro monocultivo. Pero no es el caso de Mariana Mampeay, médica de la localidad de Ruiz de Montoya que desde hace veinte años volvió a las fuentes, a las producciones diversificadas de antaño. Madre de tres hijos de vientre y otros tres también del corazón. Abuela y sostenedora de una granja agroecológica de 45 hectáreas, llamada “El Hormiguero”, que incluye monte nativo, cría de búfalos, hierbas medicinales, alimentos sanos y yerba sin químicos. Confirma que se puede producir sin agrotóxicos, explica los beneficios de la yerba mate agroecológica y advierte sobre las nuevas enfermedades que se reproducen en Misiones.



-¿Qué es “El Hormiguero”?



-Intentamos hacer una granja agroecológica (sonríe). Son 45 hectáreas y seis las dejamos como no productivas, optamos dejarla como parque, es un humedal donde hay orquídeas en extinción y dejamos esa parte de la granja como reserva. Hay praderas, parte de plantas medicinales que vendemos en laboratorios, huerta con alimentos sanos.





-¿Cómo funciona económicamente la granja?



-Tenemos dos sueldos y medio en blanco y varios rubros para entrada de dinero. Búfalos, leche, subproductos de leches (ricota, yogur, queso, dulce de leche), un poco de yerba. También hacemos cursos y dos casas que son albergues de alquiler. También tenemos alimento con productos de la granja, nos evita comprar afuera, y vivimos en esta granja sana, que también es un gran beneficio. Tenemos los huevos en varias canastas. Nos autoabastecemos. Si un año no hay buen precio de leche, remontamos con los cursos o turismo. O al revés.



-¿Y el albergue?



-Tiene una doble función. Cuando indígenas vienen a hacer trámite al pueblo caminan quizá 25 kilómetros, con caminatas de hasta cinco horas. Ahí se cumple una función social y alberga a indígenas de manera transitoria. Y también las alquilamos para turistas.



-¿Cuál es la situación sanitaria de la región?



-Acá casi no veo infartos ni ACV. O patologías que tengan que ver con hipertensión. Todas estas son patologías de las ciudades o zonas urbanas. Acá hay otro tipo de alimentación, más sana, y la gente camina mucho. Pero lastimosamente sí hay enfermedades infecciosas e intoxicaciones.



-¿Qué tipo de intoxicaciones?



-Con agroquímicos. En los últimos años vi muertes por intoxicación y malformaciones que antes no se veían. Problemas de aplasia medular, donde la médula ósea ya no produce glóbulos blancos, rojos ni plaquetas. Ves pacientes con barbijo porque no pueden estar en contacto con bacterias y virus.



-¿A qué lo atribuye?



-Hay mucho trabajo con agrotóxicos, tanto en cultivos de yerba como en mandioca. Se usa mucho glifosato. También en aserraderos, donde al pino se le hacen baños químicos para que no lo agarren hongos, muchos clorados, que se depositan en grasas, médula ósea. Estas patologías las estoy viendo en el último tiempo. Es un cambio que se ve en las zonas rurales. Ante esa situación, la agroecología trae soluciones.



-¿En qué sentido?



-La agroecología es menos agrotóxicos y más alimentos sanos. Y la idea es producir alimentos sanos pero integrando lo social, a los indígenas, con chicos que hacen capacitaciones y pasantías, con trabajo social.

-Un discurso contrario dice que los alimentos agroecológicos son más caros.



-¿Cuánto cuesta un río contaminado? ¿Una aplasia medular? ¿Un trasplante de médula? Los tratamiento son de miles de dólares. Hay que pensar en eso cuando decimos que un alimento es caro y cuando decimos que un alimento con químicos es barato. Un alimento agroecológico es un poco más caro si se lo ve solo, pero no en comparación con el impacto ambiental y en la salud.



-¿Y la yerba mate?



-La yerba es uno de los huevos que ponemos en la canasta. Bebida que tomé durante mis estudios y que se comparte con compañeros. Es rica en vitaminas y oligoelementos. Y tiene un contexto social, la compartís con la gente que te ves, es nativa de acá, adelgazante, es buena para la digestión, diurética, es buena tomarla antes de comer, como aperitivo para digerir bien.



-¿Qué sucede con el uso de químicos en la yerba mate?



-No hay dudas de que la yerba ecológica es mejor que la convencional. Los residuos de agroquímicos quedan en la yerba. Tomar yerba agroecológica es más saludable. Como la soja, la yerba absorbe mucho si se usa agroquímicos.



-¿También realizan manejo de suelos?



-Es recontra importante que el suelo no esté al descubierto. Si la tierra está en contacto directo con el sol las raíces se estresan, no están sanas y las hormigas atacan eso. Lo ideal es en verano cubrirla con poroto y en invierno con avena. Que en el suelo quede mucha sustancia orgánica. Entre los surcos de la yerba se puede sembrar plantas medicinas y mandioca, entre otras posibilidades. Con eso se evita la erosión, no se pierde materia orgánica y las plantas crecen más saludables. Por sobre todo, decimos que siempre vamos aprendiendo, la agroecología es una meta en la que se van dando pasos y aprendemos todos juntos.



*Darío Aranda es periodista especializado en extractivismo (petróleo, minería, agronegocios y forestales). Trabaja en el diario Página/12, la cooperativa de comunicación La Vaca y las radios FM Kalewche (Esquel), la Cooperativa La Brújula (Rosario) y Los Ludditas (FM La Tribu). Escribe sobre pueblos indígenas, organizaciones campesinas y asambleas socioambientales. Además es autor de “Argentina originaria: genocidios, saqueos y resistencias” y “Tierra Arrasada. Petróleo, soja, pasteras y megaminería.”





Fotos Martin Katz