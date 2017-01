OBRAS DO ALOJAMENTO DA UNILA COMEÇAM NA PRÓXIMA SEMANA

Por O Igussu del Paraná

A construtora Guava Manutenção e Serviços inicia, na próxima segunda-feira (9), as obras de proteção das estruturas do campus e a construção da primeira etapa do alojamento da UNILA. A Guava venceu as duas licitações realizadas em 2016. As ordens de serviços foram emitidas no dia 28 de dezembro.



O contrato para as obras no campus foi assinado, no dia 21 de dezembro, pelo reitor Josué Modesto dos Passos Subrinho e o diretor-geral da Guava, Tércio Sathler Garcia. O valor total da licitação é de R$ 1,520 milhão – recursos previstos no Orçamento da União de 2016 – e o prazo de finalização é de dez meses.

O contrato prevê complementos de estruturas em concreto armado, finalização do subsolo do edifício central, serviços de terraplanagem e drenagem geral com o objetivo de evitar a deterioração do que já está construído.

Inicialmente, a UNILA pretendia contratar, em 2016, uma empresa para a execução da retomada das obras estruturais iniciadas, que também englobavam as obras protetivas. Em agosto, após finalizar o edital de licitação e submeter o processo para autorização da despesa, não houve liberação dos recursos necessários por parte do MEC, o que inviabilizou a continuidade da contratação prevista. O edital foi refeito, prevendo apenas as obras de proteção.



Alojamento

Com sede em Goiânia, a Guava também é a responsável pela construção da primeira etapa do alojamento da UNILA, cujo contrato foi assinado no início de dezembro. O alojamento será erguido no terreno da antiga moradia, localizado na Avenida Tancredo Neves. O valor da obra é de R$ 9,9 milhões e o prazo de execução é de 19 meses (agosto de 2018). Nesta primeira etapa, serão construídos dois blocos de alojamento com 48 apartamentos cada um e capacidade para 192 ocupantes – dois em cada unidade –, sendo os apartamentos térreos preparados para receber pessoas com deficiência.

Também serão construídos o centro de convivência, estacionamento, bicicletários, calçadas, ciclovia, duas quadras poliesportivas e guarita. O projeto prevê ainda a instalação de equipamentos e sistemas sustentáveis, como aquecimento solar e uso de lâmpadas de LED.

A execução da obra será acompanhada pela Secretaria de Implantação do Campus (SECIC). “São obras importantes também para a cidade, com investimentos do governo federal”, destaca o engenheiro e secretário de Implantação do Campus, Cleofas Berwanger.



Nova licitação

Neste ano, a UNILA deve realizar uma nova licitação para a contratação de um estudo de viabilidade econômica, técnica e ambiental para o campus da UNILA. O objetivo do estudo é propor soluções para a redução dos custos de implantação do campus, principalmente, no que se refere a sustentabilidade econômica e ambiental e a eficiência energética e hídrica. Uma licitação foi realizada em setembro do ano passado, mas a empresa vencedora não apresentou todos os documentos exigidos.



http://oiguassu.com/obras-do- alojamento-da-unila-comecam- na-proxima-semana/