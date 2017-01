PUERTO IGUAZÚ: TURISTAS, ESOS AMIGOS DESCONOCIDOS

Por Radiocataratas.com.

Un reciente estudio del Instituto Provincial de Estadística y Censo (Ipec) reveló que la estadía promedio del turista en nuestra ciudad es de 3,1 noches, una sensible mejora en relación a datos de años anteriores.



Los españoles son nuestra principal visita extranjera, los bonaerenses lejos están en primer lugar con un 57 por ciento. La salud del destino en números sostiene que la naturaleza es nuestra indiscutible carta de presentación. Un 13 por ciento de los visitantes regresa en el año.

Los vemos a diario deambular por la ciudad, charlan se ríen. Los vemos quemados por el sol, o metidos en enardecidas charlas en quien sabe en que idioma. Hacen fila en el banco, en el super y lucen cara de sorpresa. Los lugareños los identifican enseguida y muchas veces detienen su marcha para que el turista logre la fotografía deseada. Muchos llevan consigo la botellita de agua y en pleno centro a veces preguntan “¿dónde queda el centro?”.

Sobre una consulta de 1890 casos relevados entre julio y agosto de este año se conocieron datos certeros a cerca de la salud de nuestro destino. La naturaleza es nuestro principal atractivo y cerca de un 80 por ciento opta por actividades al aire libre, en contacto con la naturaleza, más allá de visitar las imponentes cataratas del Iguazú.

Amante de la vida al aire libre, el turista prefiere llegar hasta aquí por medios propios y en compañía de la familia son quizás las principales característica de nuestros visitantes. Pocos regresan, solo el 13 por ciento. Se trata de personas ilustradas, con un amplio porcentaje de profesionales. Los adolescentes, menores de 18 años es la franja etaria que mas llega a Iguazú, seguidos por aquellos que tienen entre 30 y 49 años de edad.

Gastan en promedio mil pesos diarios y llegan casi de improviso, solo el 25 por ciento organiza el viaje con tiempo de antelación y buscan principalmente la aventura

En general, Misiones se posicionó como un destino verde con un mercado de turistas que arriba, principalmente de la provincia de Buenos Aires en un 57%. Otras provincias argentinas representan el 30%, mientras que los misioneros aún no encuentran el atractivo provincial como sitio para vacacionar con un rezagado 5 por ciento de preferencia.

El principal mercado de turistas de Puerto Iguazú corresponde a la provincia de Buenos Aires en un 62% sigue el informe donde también detalla que visitantes de Entre Ríos y Córdoba corresponden a un 6% al igual que España, mientras que Santa Fe y Brasil representan el 4%. El 66% de los turistas visitan por primera vez la ciudad de las Cataratas y el 13% repite su visita una vez al año dice la encuesta.

Un 94% de los visitantes eligen nuestra ciudad para vacacionar y el resto se divide en visita a familiares y el uno por ciento dijo que viene por estudios o tratamientos de salud.

Enero y Julio siguen siendo los meses con mayores arribos de turistas a Puerto Iguazú (34% y 30% respectivamente) seguidos por el mes de Febrero con un 14%.

El 93% de los turistas que visitan la ciudad de Puerto Iguazú lo hacen de manera particular, mientras que el 7% restante forman parte de un contingente o grupo de viaje. Se ve reflejado que un 63% se desplaza en familia, un 21% en parejas, un 13% entre grupos de amigos y un 3% entre colegas de trabajo. Del total de los visitantes, un 50% son del género femenino mientras que un 48% son hombres.

La estadía promedio en la ciudad de Puerto Iguazú es de 3,1 noches mientras que la estadía promedio en otras localidades de la provincia que no incluyen Iguazú es de 1,5 noches. El gasto promedio del turista que utiliza alojamiento pago en Iguazú es de $1226,25, mientras que aquellos que no utilizan alojamiento pago, es decir, que se alojan en casa de familiares o amigos, tienen un gasto promedio diario de $802,23.

La calificación a la localidad de Puerto Iguazú por los turistas es: Muy Buena, alcanzando un 54%.



