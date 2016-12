VENEZUELA ALERTA QUE UN ACUERDO MILITAR ENTRE COLOMBIA Y LA OTAN VULNERARÍA ZONA DE PAZ LATINOAMERICANA

por La Red21

Ante un posible acuerdo de cooperación entre Colombia y la OTAN, Venezuela “exhorta al Gobierno de Colombia a no generar elementos de desestabilización y guerra en Suramérica“.



La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es conocida como una alianza militar entre Estados Unidos y Europa para coordinar acciones ante situaciones que pongan en peligro la seguridad y estabilidad regional europea.

Sin embargo, la OTAN ha sido el brazo militar de Estados Unidos en sus intervenciones militares en África (Libia 2011), Oriente Medio (Siria, Iraq) y en Europa misma, como en la Guerra de las Balcanes (1999). La organización es criticada por realizar operaciones militares violatorias de la Carta de Naciones Unidas en numerosos países para defender intereses imperiales estadounidenses y de Europa.

Ahora Colombia y la OTAN buscarán acuerdo de cooperación. El presidente colombiano Juan Manuel Santos aseguró hace pocos días que Colombia fue aceptada para iniciar conversaciones con la OTAN, con el fin de lograr un acuerdo de cooperación estratégica y militar.



“Radicamos la solicitud hace cerca de nueve años, para hacer un convenio de cooperación, que es la máxima instancia que tiene la OTAN con países que no son miembros oficiales de ese bloque para ayudarse mutuamente, y me entregaron la carta donde dicen que Colombia ha sido aceptada para iniciar las conversaciones para buscar el acuerdo”, señaló el mandatario que acaba de ganar el premio nobel de la paz por su participación en el proceso de paz para Colombia a través de un acuerdo con las FARC.

Santos felicitó a las Fuerzas Militares de su país y les dijo que la posibilidad de alcanzar un acuerdo de cooperación con la OTAN es un homenaje a su arduo trabajo y ratificará que los colombianos están entre los mejores soldados del mundo.



Por su parte el comandante de las Fuerzas Militares, el general Juan Pablo Rodríguez, adelantó que en esta cooperación se trabajará en temas de seguridad, experiencias, lucha contra el terrorismo e intercambio táctico militar, además de otros temas.



Alerta y rechazo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro se refirió este lunes a ese posible acuerdo de cooperación entre Colombia y la OTAN y alertó sobre los peligros de ese convenio para Sudamérica.

El mandatario venezolano señaló que la región no puede convertirse en un asentamiento de la OTAN.

Durante su programa radial semanal “La hora de la salsa” que Maduro expresó: “Que viva Colombia en Paz, que viva Colombia sin la OTAN”.



“No a la OTAN en Suramérica, así lo decimos en ritmo bolivariano, en fuerza bolivariana”, agregó.

“Vamos a sacar a la OTAN de aquí, llamo al pueblo colombiano y a los pueblos de Suramérica y Venezuela a luchar contra la OTAN, no a la OTAN para Suramérica, ya basta, sus guerras bien lejos de aquí”, aseguró y reiteró “no a la OTAN en Suramérica, no a la guerra en Suramérica, Suramérica territorio libre de alianzas militares de armas nucleares y de guerra”.

A través de un comunicado el ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela hizo saber a la comunidad internacional que “hará valer todas las instancias diplomáticas y políticas a su alcance, para impedir que organizaciones bélicas con pernicioso expediente de guerra y violencia en el mundo perturben la paz de nuestra Región”.

“El Gobierno bolivariano de Venezuela, en aras de la unión y la integración de la Patria Grande, exhorta al Gobierno de Colombia a no generar elementos de desestabilización y guerra en Suramérica, y hace votos para que atienda el llamado histórico de paz y unidad de nuestros Libertadores. ¡¡NO A LA OTAN EN SURAMÉRICA!!!!, ¡¡¡NO A LA GUERRA!!!” reza el texto.



