PISOTEANDO LA SOBERANÍA – GROSERÍAS DIPLOMÁTICAS DE LA OLIGARQUÍA MEDIOCRE

Por Carlos Andrés Ortiz

guarangadas



Las groserías diplomáticas que se están cometiendo en este último año, parecen más bien asimilables al concepto de “guarango”, a acciones groseras, burdas, con tintes grotescos; lejos de las formalidades y de ciertos valores de dignidad con dejos de expresiones de distorsionado patriotismo, que pregonaron los gobiernos oligárquicos liberales anteriores. Por supuesto, muy lejos de las actitudes y acciones dignas y patrióticas de los que gobernaron desde principios de Nación y Patria independiente y soberana. La historia enseña y compara.

Breve reseña del accionar diplomático de gobiernos liberales oligárquicos.

La oligarquía gobernó Argentina en forma casi ininterrumpida, desde la presidencia de Mitre (1862-1868), con contadas excepciones.

Haciendo honor a la verdad histórica, si bien son harto conocidas sus orientaciones sumamente negativas para los Intereses Nacionales, las que fueron causales del atraso estructural y de otras características negativas instaladas como factores estructurales socio económicos (modelo unitario, socialmente excluyente, clasista y sutilmente racista anti criollo, anti industrialista y anti tecnológico propio, dependiente hasta la indignidad de los mandatos británicos hasta la Segunda Guerra Mundial; y luego de los “mandatos compartidos” del menguado viejo imperio con el por entonces “nuevo” imperio del norte), algunos hechos y características permanentes excluían el accionar diplomático de los cánones mediocres que son más característicos de los “países bananeros” –carentes de todo manejo propio- que de los formalmente soberanos pero semi colonias económicas de hecho, como sucedió en Sudamérica.

Siguiendo la tradición de los “doctores rivadavianos” que conformaron el núcleo del poder unitario desde nuestras trabajosas libertad e independencia, los gobernantes y los diplomáticos eran personas si bien claramente colonizados mentales encandilados con el europeísmo cultural, e incluso subordinados a pautas del curioso “racismo inverso” (racismo que odia y desprecia a lo propio, de lo cual Sarmiento y Alberdi fueron sus cultores principales); pero de algún modo

tenían sus distorsionadamente liberales pero concretas formaciones e instrucciones; respetaban –por lo general- los atributos del conocimiento, y el manejo diplomático siguió pautas de formalidad acordes a esas delicadas funciones, e incluso hubo dentro del entorno liberal, presidentes y cancilleres que tuvieron acciones muy destacadas y algunas que pueden ser consideradas brillantes.

En el medio siglo largo de “mitrismo ininterrumpido” (1862-1916), continuador del deplorable accionar rivadaviano, hubo no obstante el breve pero buen gobierno de Carlos Pellegrini, que ordenó desgobiernos precedentes con sus deudas públicas desbocadas, y que como sea, incluso las Relaciones Exteriores se manejaron con sobriedad y apego a las formalidades y el nivel correspondiente.

Lo mismo cabe decir de los dos gobiernos de Julio Argentino Roca, gobernante fogueado y bien formado culturalmente, quien además como oficial militar de vieja estirpe, era conocido por lo respetuoso de los formalismos y normas de urbanidad, amén de los códigos de comunicación vigentes en el delicado ámbito diplomático. Incluso con mano firme pero con tacto diplomático, supo conducir los muchos diferendos limítrofes de esos años, incluyendo las cautelosas pero firmes acciones desarrolladas que evitaron la guerra con Chile, a comienzos del siglo XX. Roca era un caso notable de alguien que aceptaba las pautas liberales que se habían entronizado como “políticamente correctas” en Argentina, pero que pese a ellas o tal vez dentro de los estrechos márgenes de acciones que ese encuadre político-económico significaba, supo defender –dentro de esas limitaciones conceptuales– los Intereses Nacionales; siendo siempre un formal y respetado interlocutor en los ámbitos interno e internacional.

En 1902, el canciller Luis María Drago formuló la doctrina que lleva su nombre, por la cual las deudas entre Estados no pueden ser cobradas por la fuerza, lo cual respaldó a Venezuela, que estaba soportando un bloqueo naval impuesto por Gran Bretaña, Alemania e Italia, para forzar los pagos de deudas. La Doctrina Drago se opuso incluso al planteo de EEUU, que avaló la agresión de las potencias europeas.

En 1916, ante la invasión de EEUU al norte de México, Argentina, Chile y Brasil protestaron y amenazaron con retirar sus embajadores, ante lo cual el presidente Wilson ordenó la retirada de sus tropas del suelo invadido. Ya en 1914, los tres países sudamericanos habían mediado para evitar la guerra entre México y EEUU. Diplomacia activa y con dignidad nacional, contraponiéndose al expansionismo de EEUU.

No puede omitirse el accionar del canciller Carlos Saavedra Lamas, merecedor del Premio Nobel de la Paz, por su decidido accionar para frenar la absurda sangría de la Guerra Del Chaco, que desangró a las naciones hermanas de Paraguay y Bolivia, atizadas por sendas petroleras anglosajonas. ¡Y hasta en la abyecta década infame (1930-1943), con el país puesto como explícita colonia económica británica no se cometieron acciones tan burdas como las que pasan a ser habituales en el neoliberalismo recargado actual!



Acciones diplomáticas de los gobiernos nacionales y populares.

En ellos abundan los ejemplos de prolijos manejos de las relaciones exteriores y de acciones concretadas con clara visión geopolítica muy positiva.

Antes de Mitre, el largo período rosista (con su breve paréntesis al comienzo), se destacó no solo por el patriotismo, sino también por el manejo muy pulido y sumamente decoroso de las Relaciones Exteriores, teniendo en esas delicadas funciones a intelectuales de fuste, de caballerescos modales y actitudes, que los propios diplomáticos extranjeros pusieron de manifiesto, realidad en la que tampoco desentonaba el sagaz y muy inteligente Don Juan Manuel.

Enfrentó incluso con las armas, a las principales potencias de la época, pero se atuvo a las normas diplomáticas, e incluso hizo respetar vidas y bienes de súbditos de potencias enemigas que vivían entre nosotros en plenos conflictos, lo cual no era ni es tan corriente en el mundo.

No debe omitirse el accionar firme y muy patriótico de Yrigoyen, en el campo de las Relaciones Exteriores, con su clara postura patriótica y muy digna en toda su actuación como Presidente de la Nación, y en particular en lo referente al rol argentino en las reuniones tendientes a formar la Liga de Las Naciones, cuyos sesgos excluyentes e incluso colonialistas fueron rechazados firmemente por los representantes argentinos, siguiendo precisas instrucciones presidenciales.

La primera década peronista (1945-1955), que en rigor comenzó a gestarse en 1943, fue abundante en acciones diplomáticas destacadas.

Se formó el grupo ABC (Argentina-Brasil-Chile), antecedente del Mercosur y la Unasur; se manejaron con dignidad las relaciones exteriores, resistiendo las habituales presiones de las potencias anglosajonas; se hicieron acuerdos bilaterales muy beneficiosos, con distintos países de Europa, para equiparnos e industrializarnos mediante canje de productos (convenios dejados absurdamente de lado por la revolución oligárquica y pro británica de 1955); y se resistieron las presiones para incorporarnos al FMI; entre muchos otros logros.

En el políticamente débil gobierno de Frondizi, un hecho casi desconocido, es que cuando estaba en pleno proceso de desarrollo la industria automotriz, “casualmente” EEUU ofreció a muy bajo precio un gran lote de autos usados en buen estado, ofrecimiento que cortésmente fue rechazado por Frondizi…estaba en juego la industrialización argentina. Tampoco cabe omitir la entrevista con el Che Guevara, demostrando un accionar independiente en las relaciones exteriores en aquellos años tan teñidos de macartismo. Ese accionar fuera de lo “políticamente correcto” en esos años, molestó a los militares de “la fusiladora”, provocando su derrocamiento.

Durante el contradictorio gobierno de Onganía (que tuvo acciones de corte liberal y paralelamente otras claramente nacionales), descolló el accionar como asesor relevante, del especialista en Geopolítica General Juan Enrique Guglialmelli, cerebro ejecutor de diversas iniciativas muy importantes, que sin duda debieron requerir un buen manejo de la diplomacia, para neutralizar las acciones en contra.

El tercer gobierno peronista, breve y nuevamente trunco por irrupción de los neoliberales del “proceso” –apátridas herederos directos de “la fusiladora” y continuadores de la “década infame”, del mitrismo y de los rivadavianos-, tuvo acciones diplomáticas destacadas, como la firma de los acuerdos para construir Yacyretá (obra sin la cual hoy tendríamos serios problemas de abastecimiento de electricidad), así como el rompimiento del bloqueo a Cuba, desobedeciendo “mandatos” imperiales de EEUU.



El cuarto de siglo neoliberal (1976-2001).

Ya en el fatídico “proceso”, algún embrutecido Ministro de Relaciones Exteriores y otros de las mediocres cúpulas militares de esos años pretendieron dar “consejos” de apertura económica a Brasil, mientras acá destrozábamos la industria y nuestro vecino se desarrollaba… ¡En Brasil no comían vidrio!

Alfonsín no pudo o no supo salir del embretamiento neoliberal, e incluso sumisamente frenó el Plan Nuclear, “espantado” junto con su asesor Jorge Lapeña, cuando Castro Madero le comunicó que Argentina pasó a dominar el ciclo completo del combustible nuclear.

En los años ’90, con prácticamente los mismos que hoy están en el gobierno, las Relaciones Exteriores se prostituyeron subordinándose a los mandatos neoliberales transnacionales. Era la década infame (la del ’30) en versión acentuada y sin ningún pudor por salvaguardar los Intereses Nacionales, el pusilánime accionar del Canciller Guido Di Tella, genuflexo ante los británicos, fue posiblemente lo más execrable de tantas acciones deplorables de esos años.

Pese al “horror” que de seguro sentirán ante esta opinión los sectores ultra conservadores, los clasemedieros cooptados mentalmente por los medios “serios”, los añorantes del “proceso” y algunos otros, resulta innegable que en los doce años del kirchnerismo, el accionar diplomático fue intenso y hubo muchas concreciones altamente positivas. En breve síntesis: la “diplomacia financiera” de salir de la tutela del FMI, cancelando la deuda; las renegociaciones de la deuda externa con más del 90 % de los acreedores, que llegaron a disminuir sensiblemente nuestra deuda externa; los notables triunfos diplomáticos internacionales en la disputa con los fondos buitres (tirados por la borda apenas asumido el actual gobierno neoliberal, que habría sido financiado por esos acreedores buitres); el fortalecimiento y ampliación del Mercosur, las creaciones de la Unasur y la Celac, el activo rol argentino en el G 20, las fuertes intervenciones en las Asambleas Anuales de las Naciones Unidas, cosechando apoyos masivos del G77 más China y otros foros mundiales, a la vez que incomodando a las potencias atlantistas, en particular a Gran Bretaña; los acuerdos estratégicos con China y Rusia; las decididas gestiones para evitar la guerra entre Colombia y Venezuela, alentada por las potencias neocolonialistas; entre otras acciones muy positivas.

El burdo desmanejo de las relaciones internacionales del macrismo.

Las relaciones exteriores de este neoliberalismo noventista recargado, han sido una maratón de desaciertos, burdas improvisaciones, de sumisión explícita a los dictados de la Banca Transnacional y las Potencias Atlantistas, y de entrega explícita de la soberanía, poniendo en riesgo incluso la integridad territorial y los jirones restantes de soberanía nacional, ya severamente afectada por la sumatoria de acciones tomadas en tan solo un año.

– En la primera reunión del Mercosur (la Cumbre 49-Diciembre de 2015) a la que asistió el presidente argentino con todo su equipo, al atacar intempestivamente a Venezuela, en una acción de claro injerencismo, fue contestada contundentemente por la canciller Delcy Rodríguez, careciendo Macri de capacidad de contra réplica. Un pobre papel, como mandadero de las potencias atlantistas, puesto a defender a un acusado de promover gravísimos desórdenes que incluyeron quemas de edificios y vehículos públicos, y otros desmanes varios. (1)

– En febrero de 2016, posiblemente para evitar otros sofocones inmanejables, Macri pretextó un “accidente” jugando con su hija, enviando en su reemplazo a la vicepresidenta Michetti a la Cumbre de la Celac, en Ecuador. A su regreso hizo escala en Chile, donde habría mantenido una entrevista con autoridades trasandinas. A llegar a Ezeiza, se le extravió una valija, la cual fue recuperada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria; la cual al ser revisada estaba llena de joyas, cuya pertenencia no pudo acreditar Michetti, argumentando pobremente que “le regalaron”; siendo que está terminantemente prohibido a las autoridades nacionales aceptar regalos en sus viajes oficiales. Nadie reclamó nada, luego. “Casualmente” al poco tiempo, la línea aérea LAN, chilena (hoy LATAM, brasileña chilena), obtuvo ventajas en su operatoria en Argentina, en detrimento de Aerolíneas Argentinas. (2)

– En enero de 2016, en Davos, Macri se reunión con Cameron, El pobre calificativo de Macri respecto al encuentro “fue una linda reunión” resume la chatura diplomática y conceptual del presidente argentino. Los réditos de esa reunión, solo para los británicos, y “ventajitas” politiqueras internas de muy bajo vuelo, para la mediocre presidencia argentina. (3)

– En la Asamblea Anual de Naciones Unidas, Macri cometió torpezas diplomáticas muy groseras, expresando comentarios respecto a la soberanía de Malvinas, que fueron desmentidas por Gran Bretaña, y “arregladas” a los apurones por la canciller Malcorra. (4)

– En la misma Asamblea Anual de la ONU, al término de su alocución, y con el fondo del Salón de la Asamblea, patéticamente Macri se hizo fotografiar besando ampulosamente a su mujer, en una acción de politiquería muy baja y fuera de lugar en ese ámbito. (5)

– En la reunión del G 20 (setiembre 2016), pasando por alto todas las formalidades de rigor, Macri pretendió “hacerle un chiste” muy torpe a Putin, lo cual fue drásticamente respondido por el ruso. (6)

– Para su fallida campaña por la Secretaría General de la ONU, Malcorra hizo toda clase de concesiones a los británicos y a EEUU, tan servil e incoherente la actitud, que –previsiblemente- no la apoyaron. Se puede aplicar la frase histórica del Imperio Romano: “Roma no paga traidores”. Los abultados costos de las “giras electorales” de Malcorra, fueron pagados por el Estado Argentino, según las pocas críticas que trascendieron. (7)

– Difícil de confirmar, más con el cerco mediático que protege al entorno presidencial, pero hubo trascendidos que Malcorra tendría doble nacionalidad (argentina y española), y que su marido trabajaría para la inteligencia británica. No fue desmentido por voceros oficiales ni oficiosos…solo densos silencios. (8)

– La serie de “concesiones” (en rigor tirar despectivamente por la borda años de prolijas tareas diplomáticas que buscaban entorpecer el accionar británico en Malvinas, el Mar Argentino y la Antártida), han sido de un entreguismo tan acentuado, que más bien se debería calificar como una rendición incondicional en toda la línea…y sin ninguna necesidad ni apremio real. Entreguismo puro y burdo. ¡Hasta los kelpers fueron aceptados como interlocutores válidos! ¡¡¡Y los muy descerebrados y colonizados mentales patrioteros de bandera, siguen tozudamente apoyando irrestrictamente al macrismo, fuertemente afectados por el “síndrome Gómez Centurión”!!! (9)

– “La soberanía puede esperar”, o “no es prioridad”, conceptos de la canciller Malcorra, respecto a Malvinas. Expresiones que son actos de flagrante traición a la patria, por más que se las quiera revestir de “conveniencias económicas”. (10)

– Los acuerdos con EEUU para instalar bases militares de ese país en suelo argentino, y los que permiten la “intervención” de tropas del imperio, en caso de conmoción interna, son claras acciones de pérdida total de soberanía. (11)

Los deplorables casos citados, eximen de mayores comentarios.

¡Pero los muy colonizados mentales “patrioteros de bandera” (*) y los “proceseros – macristas” (**) siguen aferrados a sus dogmas caducos de los años ’70; incapaces de ver y analizar el contexto geopolítico actual! Y el sector de los clasemedieros desinformados crónicos y no pensantes, siguen en la nebulosa de las vacuidades y de la nada conceptual. Cero Pensamiento Crítico, tal cual lo quiere la oligarquía apátrida y lo expresó el “filósofo presidencial” A. Rozitchner (***)



(*) Aquellos para quienes el “patriotismo” se agota en exaltar el himno y la bandera, carentes de toda profundidad conceptual y de razonamiento propio.

(**) Son los añorantes y en muchos casos partícipes activos del nefasto “proceso” (1976-1983), que por odio antiperonista y carencia de sentido de lo Nacional y de visión geopolítica, apoyan al macrismo sin medir las consecuencias.

Carlos Andrés Ortiz

Analista de Temas Económicos y Geopolíticos