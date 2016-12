AIRES ACONDICIONADOS: ENTRE LA REALIDAD Y EL RELATO MACRISTA

Federico

Bernal

19-12-2016 | Expresó Mauricio Macri al cierre de la Primera Jornada Nacional de Eficiencia Energética: “… sabemos que el camino de los senderos de precios sin duda va a ayudar a generar esa conciencia, porque todos van a tomar contacto con la realidad de que es un recurso escaso y caro (sic).





Acá nadie quiere vender (¡sic!) más energía cara, lo que queremos es que se consuma menos energía… Porque claramente tenemos que reducir el consumo per cápita de energía. Ahora lanzamos una campaña con 24 grados (sic) porque el aire acondicionado es de los elementos más disruptivos que ha venido a integrarse a este cocktail explosivo y siniestro que inventó el gobierno anterior (¡¡sic!!)”. Hemos demostrado desde este Observatorio que la energía en la República Argentina no es escasa sino abundante, como convenientemente abastecida la demanda entre 2003 y 2015 (para muestra, repasar el fallo de la Corte Suprema del 18 de agosto para el caso CEPIS). En cuanto a que es “cara”, lo es, pero lo es por decisión política de la actual administración que, como en los noventa, volvió a mercantilizar a la energía. De allí que el Presidente, al referirse a las tarifas del servicio público esencial que es la electricidad -por supuesto, un derecho humano- hable de una “venta”. Pero vayamos a la cuestión de los aires acondicionados. Es este un repaso histórico, utilizando la base de datos del diario La Nación y sus artículos (ver bibliografía). Al final, un par de gráficos de CAMMESA y del ENRE que complementan la refutación que aquí hacemos del relato macrista en materia energética. Aclaramos que no se incluye aquí el análisis de Mirgor SA, fabricante de aires acondicionados en el país, a la sazón, empresa creada a comienzos de los ochenta por Nicolás Caputo y el Presidente Mauricio Macri. Tal estudio se reservará para más adelante.



Economizar uso de aires acondicionados… ¡en diciembre de 1993!

Pareciera ser que el aire acondicionado ha sido un invento -y uno pésimo- del kirchnerismo. Veamos qué nos dice la historia reciente.



Martes 19 de diciembre de 1994. Dos años aproximadamente habían transcurrido de la privatización de SEGBA y la aparición de Edenor y Edesur. Esta última, cerraría sus balances ese mismo año con ingentes ganancias. Era la época donde las promesas de “cortes de luz cero” gracias a la privatización todavía podía ser creída por la ciudadanía. La reducción en las interrupciones del suministro comparándose con los tiempos de SEGBA resultaba tan indudable como lógica: la empresa estatal venía siendo saboteada en su normal funcionamiento desde Martínez de Hoz. Igual sucedería con otras tantas empresas propiedad del Estado, entre ellas, YPF y Gas del Estado.

Pero volvamos a la fecha citada. En artículo del diario La Nación de ese mismo día, se informa del tremendo calor. Y no solamente de eso…



Fuente: Diario La Nación. Leemos: “… las empresas de energía eléctrica Edenor y Edesur y la de servicios sanitarios Aguas Argentinas emitieron un mensaje esperanzador al asegurar a La Nación que no se deben temer cortes ni falta del suministro como ocurría en años anteriores”. Pero…

Contrastando con las promesas de las distribuidoras, el matutino informaba que “… por la tarde un accidente puso en duda estas previsiones al registrarse un corte de energía en Caballito y en Almagro a raíz de un desperfecto en un cable de alta tensión, según informó Edesur. El desperfecto fue solucionado de inmediato”. Y luego: “Tanto Edenor como Edesur insistieron en que no hay que tomar medidas especiales como ocurrió por ejemplo en diciembre del año último cuando se recomendó economizar el encendido del aire acondicionado o de la luz o utilizar la plancha en horarios de baja demanda para no colapsar el sistema”.

Lamentamos decirle al señor Presidente Macri que, según registros de la base de datos del diario La Nación (datos desde 1994), la primera mención tendiente a economizar el uso de aires acondicionados fue exactamente un día como hoy pero de 1994, en comunicado oficial de las distribuidoras Edenor y Edesur, aunque remitiéndose a diciembre de 1993.

Qué significa este hallazgo entonces: ¿Acaso qué existían aires acondicionados en la República Argentina, más precisamente en las áreas de concesión de Edenor y Edesur, antes de la asunción de Néstor Kirchner? Parece que si…

Y otra cosa: el uso de aires acondicionados en la sofocante Buenos Aires de principios de los noventa era un problema.

Aires acondicionados en la opulenta Ciudad Puerto de fines de los noventa

El uso creciente y cada vez más generalizado de aires acondicionados fue confirmado el 7 enero de 1997 (ver bibliografía), por Antonio Gil, pronosticador del Servicio Meteorológico Nacional, al ser consultado por el diario La Nación: “Avisen que llegó el verano”, fue su respuesta “al ser consultado por la ola de calor que ayer mantuvo a los porteños cerca de piletas y aparatos de aire acondicionado”.

Por otra parte, sería recién a fines de 1997 que el Centro Cultural Recoleta y el Centro General San Martín abrieron por primera vez sus puertas con salas adecuadamente acondicionadas con estos aparatos.

La Sociedad Rural no se quedaría atrás: el 25 de agosto de 1998 el boletín oficial de la oligarquía argentina -diario La Nación- anunciaba pletórica la enorme remodelación, incluyendo aires acondicionados por doquier.





Fuente: Diario La Nación. Sobre la gran remodelación: “Picos, palas y unos martillos neumáticos de varias toneladas que sólo pueden ser accionados por máquinas diésel terminan con todo un pasado de casillas y galpones vencidos. Pronto, ese aspecto de estancia vieja mutará en una gran edificación de tres hectáreas, con aire acondicionado y poco olor a campo, pero con una funcionalidad que se adaptará a todo. Salvo al recuerdo de los nostálgicos”.

Lo propio sucedería con innumerables edificios públicos, oficinas y comercios de la Capital Federal, sobre todo en el flamante Puerto Madero. El 7 de octubre, McDonald´s se instalaba en dicho barrio. Al respecto, leemos que “El local se complementa con un sistema de aire acondicionado para todas las épocas del año, sistemas de agua presurizada en conductos Acqua System, controles, alarmas y sensores que detectan todo tipo de anomalías (incendios, robos, etcétera)”.

Casi una semana más tarde, también en octubre de 1998, el Teatro Ópera de Buenos Aires inauguraba sala remodelada: “Las instalaciones de aire acondicionado, electricidad, gas y sanitarios fueron tendidas a nuevo, mejorándose a la vez la acústica de la sala. Los camarines situados bajo la platea se renovaron, adecuando los sanitarios a las nuevas producciones”.



Fuente: Diario La Nación. El título rinde homenaje a la tradición oligárquica del matutino “Un mito renace en Buenos Aires”. Se lee en el epígrafe precisamente en esta misma imagen: “Tan imponente y bella como siempre, la fachada del tradicional teatro se destaca con nueva luz en el paisaje porteño”. Mientras tanto, el país se venía a pique.

En paralelo, nuevas oficinas eran inauguradas sobre las principales avenidas porteñas de la Ciudad Puerto para la cual la política neoliberal parecía no afectar; sin excepción, los nuevos edificios todos con aire acondicionado centralizado. Una de las constructoras más importantes del país, RT Construcciones, anuncia estar trabajando codo a codo con empresas de aires acondicionados, como por ejemplo Air Center. El diario La Nación enumera algunas de las firmas beneficiadas “Coca Cola, Autolatina, Ford Motor Argentina y Laboratorios Syncro, Ford Motor, IBM Argentina, laboratorios John Wyett, Ford Credit“, agregando que “A los 130.000 metros cuadrados construidos en casi 100 obras, le suma una planta de Ford Motor en General Pacheco, el reciclaje de una residencia particular en Martínez y la remodelación total de un edificio de oficinas de 3.500 m2 en Avenida Ingeniero Huergo al 1000, frente a Puerto Madero”. (1)



Aire acondicionado a los teatros

Tal vez no exista mejor ejemplo del boom inmobiliario de la Ciudad Puerto en tiempos de Centenario noventista que el siguiente:





Fuente: Diario La Nación informando en diciembre de 1998 la generalización del uso de aires acondicionados en prácticamente las principales salas de teatro de Buenos Aires.

Leemos: “Desde fines del siglo último, Buenos Aires, espléndida y lujosa, la principal ciudad de habla española en el mundo, recibía del exterior las novedades de la técnica, con relativa rapidez: el tranvía eléctrico, el teléfono, el subterráneo. El aire acondicionado llegó bastante temprano: ya en 1936, el edificio Kavanagh fue el primero en tener refrigeración central. Las salas de espectáculos, en cambio, tardaron bastante en adoptarlo, probablemente por razones económicas. La del Opera debe de haber sido, en ese mismo año, ¡qué tiempos aquellos!, también la primera en disfrutar de esa ventaja, imprescindible en los sofocantes veranos porteños”.

Pues bien, lo que hace el autor con excelente pluma y reminiscencia mitrista, es poner de manifiesto la generalización del uso de aires acondicionados en prácticamente las principales salas de teatro de Buenos Aires. Estamos hablando de diciembre de 1998, más específicamente, el 26 de diciembre. Dos días antes de la debacle…



Aires acondicionados en el apagón de 1998

El 28 de diciembre de 1998, el diario La Nación informaba que “Las temperaturas en Buenos Aires batieron ayer un triple récord: el registro mínimo, el máximo y la sensación térmica fueron los más altos del año que está a punto de terminar”. Y con las altas temperaturas, al igual que venía sucediendo sin pausa al menos desde 1994, las interrupciones y los cortes programados.





Fuente: Diario La Nación.

A propósito, se lee en la misma nota que “Muchos vecinos no pudieron echar mano del aire acondicionado: entre las 23.2 y las 23.35 de anteayer se produjo una interrupción del suministro de energía debido a una falla en el sistema de alta tensión que ocasionó la salida de servicio de dos secciones de la subestación Alberdi“.

¿Cuántos usuarios afectados y de qué barrio? “Daniel Martini, jefe de Relaciones Públicas de la empresa Edesur, explicó a La Nación: “El desperfecto afectó a unos 50.000 clientes de los barrios de Parque Chacabuco, Caballito y Flores. A partir de las 23.35 el servicio se normalizó”.

Evidentemente, el uso de aires acondicionados en la sofocante Buenos Aires de 1998 también era un problema.



Apagón de 1999 y boom inmobiliario

Y de ahí en más a los tumbos con el servicio, entre interrupciones y cortes programados, hasta los apagones masivos de febrero de 1999.



Fuente: Diario La Nación. Algunos años atrás, el gerente general de Edesur, Alfonso Torrealba, había dicho que los cortes de 1988 y 1989 eran parte del pasado. No sabía por supuesto que los peores cortes de la historia eléctrica argentina vendrían casi una década después.

Leemos: “Difícil debatir con claridad a la luz de las velas o enfriar las pasiones con un calor de 34 grados y sin ventiladores ni aire acondicionado. La gente tiene bronca y poco sabe de discusiones ideológicas sobre qué hacer para controlar mejor los servicios públicos privatizados y que no se repita un apagón como el que afectó recientemente a buena parte de la ciudad de Buenos Aires”. Calores sofocantes, cortes y apagones. Fallaba no solo la distribución sino también la generación, en un mercado absolutamente desregulado, desnacionalizado y privatizado, con tarifas dolarizadas y libradas a la buena del dios mercado.

Pero el pésimo servicio brindado por Edesur, en una ciudad cuya infraestructura a todo nivel había incorporado masivamente equipos de aire acondicionado en los últimos años, seguiría recibiendo buenas noticias: más equipos y mayor consumo. Buenas noticias, claro está, porque las inversiones seguirían siendo insignificantes. La empresa prefería pagar los costos políticos de las interrupciones y sus cortes programados a disminuir un ápice los dividendos a sus accionistas.



El 17 de abril de 1999, el diario La Nación informaba de los avances del “centro de exposiciones más grande de América latina. Cerca de un millar de obreros trabaja a full para que el 28 del actual se realice, con la presencia del presidente Carlos Menem y del jefe del gobierno porteño, Fernando de la Rúa, la apertura del nuevo recinto, que tendrá la friolera de 35.000 m2″. Y añade que “los técnicos lo llaman el primer centro de convenciones y exposiciones inteligente. ¿Por qué? Porque cada stand tendrá su propia conexión, con medidor incluido, de luz, teléfono, aire acondicionado, Internet y sistema para videoconferencias“.





Fuente: Diario La Nación.

En mayo, y a pesar de la agudización de la crisis, nuevas salas eran inauguradas por doquier. Todas, obviamente, haciendo gala de sus salas climatizadas. Se lee del artífice de un teatro remodelado: “… invertimos más de 150 mil pesos en aire acondicionado, retapizamos las butacas, hicimos una nueva instalación eléctrica y arreglamos el piso del escenario y el de todos los palcos”.

Por su parte, en junio LanChile prosigue a paso agigantado su expansión, destrozada AA, con nuevas oficinas con aire acondicionado de última generación: “El proyecto se completa con la incorporación de un sistema de aire acondicionado tipo fan–coil con unidades independientes por planta”. Catalinas Norte (Puerto Madero) estallaba de “edificios inteligentes” un mes más tarde, según informa feliz el diario La Nación: “Las empresas que se instalan piden espacios amplios sin columnas, con buena iluminación y detalles de los denominados edificios inteligentes. Esto es, piso flotante (para poder instalar enchufes y líneas telefónicas en cualquier punto del suelo). El mismo requerimiento es solicitado en el techo, que por un sistema de cielo raso suspendido permite instalar luminarias y bocas de aire acondicionado y calefacción. En septiembre, se anunciaban las obras para llevar el aire a las estaciones de subterráneo, mientras Surrey lanzaba “su nueva línea de equipos de aire acondicionado para usos residencial y comercial”. Un mes más tarde, el banco Galicia inauguraba su nueva casa matriz de la esquina Reconquista y Presidente Perón: “En el tercer subsuelo se realizaron tareas para resolver la instalación y funcionamiento del sistema de aire acondicionado”.

La zona más rica de la ciudad -en una ciudad en absoluta declinación como el resto del país-, es vendida una y mil veces por el suplemento Inmuebles Comerciales del diario La Nación, que nos informa que “las corporaciones internacionales eligen zonas céntricas y edificios de última generación para establecerse… El corredor Plaza Roma con construcciones como la Torre Bouchard de alrededor de 36.000 m2, inaugurada en 1995; la Torre Bouchard 710, actualmente en construcción; el Edificio Fortabat de 17.000 m2 terminado en 1995, y el Edificio República de 35.500 m2, obra del arquitecto Pelli, representa uno de los polos de crecimiento más destacados del ámbito porteño. Con más de un 90 por ciento de ocupación, la urbanización conocida como Catalinas (entre la Avda. Córdoba y Retiro y desde la Avda. Leandro Alem hasta la Avda. Eduardo Madero) fue la primera en su tipo. A mediados de la década del 70 ya se recortaba en ese cielo ribereño el Edificio Conurban, de Kocoureck. Ahora Catalinas Plaza de 34.000 m2, terminada en 1995, y Alem Plaza, de 40.000 m2, inaugurada en 1998, componen el conjunto casi gemelo de Buenos Aires y se completan con otro edificio apaisado, el Laminar Plaza, de 31.000 m2 (ver página 10 de este suplemento). Estos edificios fueron, juntamente con el Bank Boston de 46.000 m2, todavía en construcción, los últimos emprendimientos que encontraron espacio en esta zona”. En todos los casos, “la presencia de servicios comunes de calidad como el aire acondicionado frío-calor con volumen de aire variable”.



Apagones de diciembre de 1999

El 28 de noviembre de 1999, la Ciudad de Buenos Aires vivió el día más caluroso del año. Relata el diario La Nación que para combatir el sofocón, “los porteños se volcaron masivamente a los espacios verdes y a otros paseos de la ciudad, como los shoppings y los cines, en los que, gracias al aire acondicionado, el calor de la tarde se hacía menos intenso”.

Y luego en igual sentido, se lee: “Los shoppings de la ciudad también recibieron miles de visitantes, que no iban precisamente a hacer las compras navideñas. El aire acondicionado de estos paseos comerciales se convirtió en una opción en sí mismo para un sinfín de familias porteñas”. Sinfín de familias porteñas que carecían de aire acondicionado en sus hogares o que los tenían pero no podían usarlo por lo prohibitivo de las tarifas. Sinfín de familias que tampoco disponían de 1 centavo para gastar. Pero el calor no menguaría…

En diciembre, la historia volvió a repetirse: ascendió la temperatura y volvieron los cortes de luz. El diario de los Mitre nos lo cuenta sin reparos:

Fuente: Diario La Nación. Se informa lo siguiente: “Ayer no sólo quedaron a oscuras 270.000 usuarios de Edenor y otros 289.000 de Edesur (cifras brindadas por ambas empresas), un tercio de los vecinos de Buenos Aires. También salieron de funcionamiento alrededor de 1000 semáforos, sufrieron interrupciones las líneas A, B y D de subterráneos y varios hospitales municipales tuvieron inconvenientes por la falta de tensión”.

El artículo comienza afirmando que “Ayer no fue un día fácil para los porteños: por la mañana, un corte de energía afectó a 559.000 hogares de la ciudad, sacó semáforos de funcionamiento y provocó la interrupción del servicio en tres líneas de subterráneos; por la tarde, la temperatura alcanzó los 36º2, la marca más elevada del año. La inminente llegada del verano, unida a la seguidilla de apagones, preocupó ayer a las autoridades”.

Recordemos que por entonces era Daniel Montamat, hoy asesor de Juan José Aranguren, secretario de Energía de la Nación. La nota en cuestión recoge sus opiniones: “Cuando tengamos un cuadro de situación serio, vamos a poder hacer pronósticos”. Se lee después: “El funcionario vinculó luego la reciente seguidilla de apagones con la calidad del servicio de las distribuidoras: “Vamos a ver si estas fallas tienen relación con la falta de inversiones”, sintetizó”. Notable.



Dos semanas después, un nuevo y fulminante apagón para despedir el año (30 de diciembre):



Fuente: Diario La Nación: “… luego de soportar casi cuatro horas sin ventilador ni aire acondicionado ni heladera, llegó la bendición. A las 8, la totalidad de los usuarios pudo hacer uso de los electrodomésticos y de los ascensores para salir rumbo al trabajo”.



Se lee: “Ayer, las interrupciones del suministro eléctrico no se detuvieron, en especial, en la zona céntrica. Esto deja en evidencia que ni las prevenciones adoptadas por las empresas ni las medidas anunciadas por las autoridades pueden frenar los temidos cortes de luz”. Y al cierre de la nota: “Ruckauf sostuvo que “hay que vigilar la política de inversión” de las empresas. Cita textual: “el sistema de multas tiene una diferencia de monto de tal volumen con el sistema de inversión que, si seguimos por este camino, las compañías van a continuar especulando: es preferible pagar multas y no invertir”. Notable.



Crisis, boom inmobiliario y más aires acondicionados

Pero las corporaciones de la construcción y sus empresas asociadas no detendrían su marcha. En efecto, muy a pesar del nefasto servicio de Edesur, jaqueada la distribuidora dada la combinación entre sus insignificantes inversiones y el boom inmobiliario de la Ciudad Puerto y sus millones de m2 construidos en un puñado de años en lujosas oficinas, edificios inteligentes, shopping centers, barrios para ricos y sendas remodelaciones de teatros y cines incorporando todos ellos ambientes climatizados, la expansión inmobiliaria seguiría su paso.

Del centro porteño, se dirigió a Pilar y a los contornos de la Panamericana, destacándose en todos los casos la comodidad de los ambientes refrigerados. Emprendimientos hoteleros y edificios de oficinas haciendo gala de sus equipos de aire, intentaban a comienzos de enero de 2000 llevar clientes en una Argentina a punto de entrar a terapia intensiva. En igual mes, las inversiones inmobiliarias concluían con la remodelación de la Terminal de Ómnibus de Retiro. El diario La Nación, una vez más, subrayando las ventajas del aire acondicionado:

Fuente: Diario La Nación. Su crónica: “¡Con el aire acondicionado da gusto esperar acá adentro! Ya no me importa si el micro se retrasa”, dijo Elsa, de 72, que esperaba que se hiciera la hora para partir a Villa Gesell en plan de vacaciones. Mientras tanto, cuidaba que Martín, Andrea y Luján, sus nietos, no se alejaran de su vista”.

El diario La Nación, ni lento ni perezoso, aprovechaba las temperaturas extremas para vender aires acondicionados a sus lectores, desde enero de 2000 en el mercado argentino con unidades a control remoto:



Fuente: Diario La Nación. “Hay aparatos más pequeños que sirven para enfriar una habitación: consisten en una unidad refrigeradora y un ventilador colocados en un único gabinete que se monta a una ventana o se afirma en una pared, realizan las mismas operaciones que el aire acondicionado central, aunque son compactos y más económicos. De uso cada vez más difundido, este segmento del mercado demanda cantidad y calidad a los equipos residenciales“.



Las firmas mencionadas por el diario: “La empresa israelí Electra, proveedora en el país de Tecno Aire SA“, la “firma internacional York,… acaba de lanzar en el mercado local una línea de equipos individuales del tipo fan coil, que se cuelgan en la pared y pueden accionarse por medio de un control remoto”, “Carrier, a cargo de la climatización de la Capilla Sixtina, entre otras grandes obras, propone equipos domiciliarios silenciosos, también accionables por comandos a distancia, de imagen contemporánea y gabinete evaporador mini split incorporado”, y por último, “Los acondicionadores de aire BGH Silent Air vienen provistos con nuevos avances tecnológicos, como la función Chaos, una brisa que imita una suave corriente de aire natural…”.



Conclusiones

En febrero de 2000, el diario de los Mitre publicaba la siguiente nota. En ella, el número uno de Edesur reconoce el boom de los aires acondicionados a nivel usuarios residenciales, por cierto y entre otras cosas, producto de sus bajos precios de venta. Es decir, siquiera fue potestad del kirchnerismo la fiesta de aires acondicionados a precios supuestamente “regalados”.

Fuente: Diario La Nación.

El primer equipo de aire acondicionado del que se tiene registro en el país se instaló en 1936, en el Edificio Kavanagh. Sin embargo, no fue hasta los noventa -y sobre todo al cierre de esta década- que su utilización se impuso masivamente en edificios públicos, oficinas, hoteles, etc., incluso también en hogares. Lamentablemente, las inversiones de Edesur no acompañaron la creciente demanda. Las interrupciones del servicio, los apagones y los cortes programados se dieron todos los años al menos desde 1993, un año después de la privatización de SEGBA.

Los siguientes gráficos, incomodísimos al relato energético de la pesada herencia y su versión “cocktail explosivo K”, muestra los racionamientos al suministro (cortes programados) registrados por CAMMESA y la frecuencia de interrupciones de acuerdo a datos del ENRE, publicados en 2016:



Fuente: Elaboración propia en base a datos de CAMMESA, Reporte Anual 2015.



Fuente: Elaboración propia en base a datos del Libro Blanco de Gestión y Rendición de Cuentas del ENRE, Período 2011-2015. Los datos de Edenor correspondientes a 2015 se extrajeron de su informe Memoria y Balances – 2015. Los de Edesur para igual año del IESO “Estado de Situación del Sector Energético” (2016). El ENRE define al SAIFI como el Índice de frecuencia media de interrupción del sistema (System Average Interruption Frequency Index), que en un período determinado representa la cantidad de interrupciones que afectaron a los usuarios en promedio, y se calcula como el total de usuarios interrumpidos en “n” interrupciones/total de usuarios abastecidos [Interrupciones/usuario- semestre].



No, señor Presidente, el aire acondicionado no es un problema sino un maravilloso invento.

Y no, señor Presidente, el aire acondicionado no forma parte de ningún “cocktail explosivo y siniestro que inventó el gobierno anterior”.

Diríamos, más bien, que el “cocktail” explotó durante los noventa y hasta 2002 (nuestro relevamiento periodístico cubrió el período 1994 a febrero de 2000). Cocktail que fue consecuencia de una década de sistema energético desregulado y privatizado, un Estado absolutamente ausente, y la completa falta de planificación energética nacional y municipal entre los desarrollos inmobiliarios de la Capital Federal y el exponencial incremento de la demanda eléctrica que traían aparejados, todo en perfecta sintonía fina con negociados inmobiliarios y de electrodomésticos de ciertos medios de comunicación (en este caso, diario La Nación), más una Edesur que en lugar de reinvertir sus ingentes utilidades para acompañar la expansión de la demanda repartió dividendos sin la más mínima vergüenza.

La mejora del servicio en tiempos de pesada herencia y “cocktail explosivo” de aires acondicionados, no obstante y para el caso de Edesur, se da a partir de 2009 (Edenor desde 2013). Incluso, en 2014 y 2015, a pesar de una muchísima mayor demanda y facturación en ventas de aires acondicionados en relación a fines de los noventa, se advierte una menor frecuencia de cortes. Y esta es información del ENRE, en trabajo citado, que actualmente publica en su portal oficial el mismo ente regulador.



Bibliografia

(1) Por último, no escaparían tampoco los transportes públicos de la instalación de estos equipos para enfriar el aire y obsequiarnos un mejor pasar. En noviembre de 1998, el diario La Nación informa: “Climatización, más confort y seguridad serán las características salientes de las nuevas unidades de alta tecnología que Trenes de Buenos Aires (TBA) pondrá en funcionamiento dentro de tres semanas, para las 3.800.000 personas por mes que diariamente cubren el trayecto Retiro-Tigre de la línea Mitre. Íntegramente diseñadas y fabricadas en nuestro país, las Unidades Múltiples Argentinas de Pasajeros (UMAP) cuentan con aire acondicionado y un sistema de frenos diseñado para reducir accidentes, y serán intercaladas dentro del servicio diario de trenes”. Obviamente que estos equipos no precisan de energía eléctrica distribuida por redes, aunque sí de mayor combustibles fósiles.



OETEC (16/12/2016) La barbarie energética del señor Presidente (sobre el consumo per cápita)

http://www.oetec.org/nota.php? id=2241&area=1

ENRE

http://www.enre.gov.ar/web/web .nsf/Files/ENRE_LibroBlancoGes ti%C3%B3n_Edicion2015.pdf/$ FILE/ENRE_LibroBlancoGesti%C3% B3n_Edicion2015.pdf

