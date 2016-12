SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PARAGUAYO: RECHAZAMOS LA PROSCRIPCIÓN DE FERNANDO LUGO POR UN PARAGUAY PARA TODOS Y TODAS

Las organizaciones populares, movimientos sociales, personalidades y dirigentes de Argentina, abajo firmantes, repudiamos el intento de prohibir la candidatura del Senador Nacional Fernando Lugo para las elecciones en 2018 y la prohibición de realizar reuniones públicas con el pueblo paraguayo.



La sentencia del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay proscribiendo la candidatura de Lugo y prohibiéndole, siendo senador activo, todo acto o reunión con su pueblo constituye una clara medida de proscripción política y que lesiona los derechos establecidos en las convenciones internacionales y en la DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE que dice:

Artículo

XX. Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes , y de participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuino, periódico y libre.

Artículo

XXI. Toda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente con otras, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole.

Por ello repudiamos el intento de proscribir a Fernando Lugo y de ese modo restringir el legítimo derecho del pueblo paraguayo de elegir democráticamente a sus gobernantes.

Firmas:

Guillermo Carmona– Diputado Nacional y Vice presidente Comisión de RREE HCDN; Araceli Ferreyra, Diputada Nacional; Alicia Castro, Diputada Nacional (MC) – ex embajadora en RB Venezuela y Reino Unido;Carolina Gaillard-Diputada Nacional; Silvia Horne– Diputada Nacional;Lucila De Ponti -Diputada Nacional; Eduardo Seminara– Diputado Nacional;Marcos Cleri-Diputado Nacional; Ana Almiron– Senadora Nacional; Jose Ruiz Aragon– Diputado Nacional; Mara Brawer-Diputada Nacional (MC)l; Oscar Laborde-Diputado PARLASUR; Jorge Drkos-Senador provincial (MC); Marcelo Torres-Diputado provincial; ; Jorge “Abasto” Barone; Damian Rilo; Pascual Manganiello; Alberto Gandulfo; Lilia Coronel Mora; Lourdes Rivadeneyra; Norma Beatriz Giusti;Marcelo “Nono”Frondizi; Daniel Ezcurra;Juan Laino– Consejero Escolar; Gabriel Carnagui; Alberto Nadra-Periodista; Fernando Braga Menendez-Publicista;Damian Capola-Artista; Gabriel Reyes –FG Neuquen; Eduardo Sigal; Jose Luis Galvez; Daniel Arce; Ricardo Pacios; Ernesto LARRESSE-Actor y Alejandro VANNELLI–Representante artístico.-Primer matrimonio igualitario de Argentina; Gerardo Codina; Luis Echandia; Antonio Caporale; Ana T. Lorenzo; Ada Quesada;Liliana Chourrout; Fernanda Vallejos, economista (UBA); Mario Volpe; Stella Calloni

.





Organizaciones :

Agrupacion Jorge Di Pascuale; Corriente Nacional Konfluencia Popular P+K; Frente Trasversal; Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires (CIBA); Partido Solidaridad e Igualdad (CABA); Asamblea Barrial Almagro Balvanera; Sindicato de Enfermeros(SITRE); Sindicato de Ladrilleros; Agrupacion “Nunca Menos”; Centro cultural ”Cruz del Sur”, La Matanza; Agrupacion Peronista”17 de noviembre del 72”; TEKOJOJA–Distrital Bs As; Paraguayos por La Patria Grande; Sindicato Único Conductores de Motos de la República Argentina (SUCMRA); Motokeros Trabajadores Argentinos (MTA); Resistiendo con Aguante Tigre- San Fernando; Resistiendo con Aguante Comuna 1 y 2; Agrupación La Marcha; Colectivo Comunicacción; Derecho y Acción Ciudadana; La casa de Eva Perón; Frente de Organizaciones Kirchneristas (FOK–Quilmes), Centro Cultural Germán Abdala (Tigre); UMA; Vecinos Autoconvocados Don Torcuato; FKC–OLAM ;Secretaria mujer Pj CABA; Red de Bibliotecas Populares Nestor Kirchner; KOLINA; Frente latino americano ; Asociación civil derechos e igualdad de General Rodriguez ; CECIM – EX Combatientes Malvinas La Plata; Movimiento Universitario de Izquierda; Peronismo 26 de Julio; FRENTE PARA LA VICTORIA seccional 14; CTA – La Matanza; Frente Ciudadano Patriótico de Salta; Comite Internacional Paz Justicia y Dignidad a los Pueblos; Partido de la Unidad Popular (PY)BsAs; M17 ; Patria sin Mal (Mendoza); Mov.Patriótico Nestor Kirchner; Coop.Unión de Carreros La Matanza; ; Agrupacion Sudeste Tigre; Red de Migrantes y Refugiadxs en Argentina; Frente Patria Migrante; Sindicatode vendedores de la vía pública; Asociacion de Psicologos de Buenos Aires (apba) ; Agrupación Mujeres del Dorrego– ex comisión de mujeres del Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego; Corriente Causa Popular; Organización Peronismo Militante; Radio La Victoriosa.com; Centro Social y Político Almagro; Siese Manuel Ugarte (Córdoba; ); Fundacion Callao; Mesa Ciudadana comuna13; Frente Grande –Neuquen; Kolina -Corrientes; Los Irrompibles- Corrientes;Nuevo Encuentro-Corrientes; Partido de la Victoria-Corrientes;Red de Comunicadores del MERCOSUR;