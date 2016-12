“CONATEL PRETENDE EXTINGUIR VOZ DE RADIO COMUNITARIA”

Por Proyecto Democratización de la Información

La Radio Comunitaria Tape Pyahu, gerenciada por una organización campesina en la comunidad de Alfonso Kue, distrito de Horqueta en el departamento de Concepción, una vez más es violentada en su derecho de acceder a la comunicación.



CONATEL, nuevamente le intimida, esta vez resolviendo la extinción de la señal comunitaria por el hecho de no gestionar en fecha el permiso de usufructo del espectro radioeléctrico.

Guido Mendoza, uno de los locutores de la emisora, en contacto con el Centro de Producción Radiofónica “Ñane Ñe’ê – Beto Centurión” DEMOINFO Py, denunció a las autoridades de la CONATEL por el hecho de cercenar el derecho de la comunidad campesina de tener su propia radio y a la vez de acceder a la comunicación. La comunidad no se quedará callada, reaccionará en defensa de su derecho señaló al tiempo de puntualizar que actualmente en la comunidad de Alfonso Kue la población está pasando un momento complicado por el hecho de la exigencia del cese de transmisión de la radio comunitaria Tape Pyahu.



Este hecho indudablemente viola la libertad de expresión de la gente, un derecho humano fundamental donde la emisora es una herramienta de ejercicio ciudadano, principalmente para las comunidades campesinas.

En el caso de la radio “Tape Pyahu” no es la primera vez que la CONATEL notifica con el fin de callar la voz de la comunidad. El 04 de mayo de este año con policías y militares de la Fuerza de Tarea Conjunta FTC funcionarios de la CONATEL procedieron a incautar sus equipos que posteriormente fueron recuperados gracias a la acción inmediata de la población.

Ahora so pretexto que los directivos de la Organización Zonal de Agricultores Ecológicos OZAE, entidad que gerencia la emisora comunitaria Tape Pyahu, no realizaron en tiempo el pedido de renovación de la licencia la CONATEL resuelve declarar la extinción de la autorización ordenando el cese inmediato de la señal comunitaria.



Mendoza afirma que la organización reconoce que incurrieron en un error administrativo razón por el cual inmediatamente pidieron a las autoridades de la CONATEL una reconsideración del caso sin que hasta el momento obtengan respuestas.

En la zona de influencia de la radio comunitaria “Tape Pyahu” igualmente emiten señal radios ilegales o piratas, en la mayoría de los casos en manos de políticos (seccionaleros –ANR) y en estos casos la CONATEL no actúa, no interviene, dice el radialista.

Vale recordar que Frank La Rue, ex Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, sobre la promoción y protección del derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, en el caso paraguayo, había criticado a las autoridades por las restricciones legislativas impuestas a las radios comunitarias. Decía que una frecuencia no autorizada no puede ser considerada delito. Es una falta administrativa, no un delito, pues se está haciendo un uso público de las frecuencias que son patrimonio de todos, puntualizaba.



http://demoinfo.com.py/conatel -pretende-extinguir-voz-de- radio-comunitaria/